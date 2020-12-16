Сборную России растерзали на чемпионате Европы. Увы, наши девушки без медалей

Ещё ни разу в своей истории женская сборная России не выигрывала чемпионат Европы по гандболу. Не случится этого и в 2020-м. В решающем матче основного раунда россиянки разгромно уступили хозяйкам турнира сборной Дании со счётом 23:30. В заключительном для себя матче турнира российская команда сыграет за пятое место со сборной Нидерландов.

Что привело к такому результату?

В матче, который решал для нашей команды – биться за золото или вообще остаться без медалей – сборная России вела в счёте только один раз. В самом начале встречи, когда капитан российской команды Дарья Дмитриева поразила ворота Сандры Тофт.

Счёт стал 2:1. Сыграно было только пять с половиной минут. Через девять минут после начала встречи Мие Хойлунд мощнейшим броском с девяти метров отправила мяч под перекладину российских ворот. И после этого до конца встречи счёт не был равным. Хозяйки турнира превосходили россиянок в командной скорости и сыгранности.

Нашим девушкам с трудом давались голы – тут и заслуга Тофт, которая вообще провела один из лучших матчей в карьере, и качество бросков российской команды. По большому счёту, забрасывала только Дмитриева, у остальных игроков не особо получалось.

Российские гандболистки устроили зарубу с чемпионками Европы. И как не выиграли? Поражения наши точно не заслуживали. Всё решилось на последних секундах.

Очень много сборная России позволила соперницам сделать в атаке. Если в центре Дмитриева с Макеевой ещё сдерживали датчанок, то по месту вторых защитников нам накидали много мячей. В защите наша команда сыграла слабо. Главный тренер сборной России Амброс Мартин перестроил схему с 6-0 на 5-1 только в концовке, когда сделать уже ничего было нельзя.

При этом в первом тайме вратарь нашей команды Виктория Калинина действовала очень здорово, и даже при её подвигах счёт неуклонно рос в пользу датчанок. Когда команда так играет в защите, компенсировать можно только нападением, но…

У сборной России практически не было быстрых комбинаций, когда соперницы не успевали бы среагировать. А вот у датчанок это проходило постоянно. Вроде бы и простая игра – добежал и бросил, но ведь важно на какой скорости добежал, как поджал защиту и как бросил.

А если ещё и судьи помогают, то шансов вообще не остаётся. Черногорская пара арбитров пропустила несколько явных нарушений правил против наших девушек именно в те моменты, когда сборная России сокращала отставание до одного-двух мячей. В таких матчах порой достаточно двух-трёх эпизодов, чтобы одна из команд получила весомое преимущество.

«Закулисные игры – не наше дело». Сборная России готовится к судьбоносному матчу Евро-2020 Российские гандболистки лишь посмеялись над призывом исключить команду из турнира. Антонина Скоробогатченко – о подготовке к игре с Данией.

Датчанки и без помощи арбитров превосходили сборную России. А во втором тайме и вовсе растерзали. Семь мячей преимущества в итоге – это огромная разница. Именно в этом матче остро чувствовалось отсутствие в составе россиянок ключевых игроков – Анны Вяхиревой и Анны Сень. Первая, безусловно, придала бы игре в атаке больше вариативности и увеличила командную скорость, а вторая зацементировала оборону. А потеря снайпера с фантастическим броском Елены Михайличенко сказалась на огневой мощи.

Амброс Мартин признал поражение минут за пять до финального свистка, когда перестал выпускать в атаку Дмитриеву. Капитан нашей сборной стала самым результативным игроком матче с 9 голами, но что толку от индивидуальных достижений, когда в целом у сборной России игра не получилась?

«Надо бы выгнать сборную России». Странный скандал на чемпионате Европы по гандболу Развлечения российских спортсменок вызвали бурное негодование. Но мы сами виноваты.

Золото Европы и на этот раз не далось в руки российской команде. А датчанки, ради которых поменяли календарь основного раунда, чтобы у хозяек было самое оптимальное расписание, в полуфинале встретятся со сборной Норвегии. В другом полуфинале сыграют сборные Франции и Хорватии. А наши девушки 18 декабря проведут матч за пятое место со сборной Нидерландов.