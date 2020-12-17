Легендарная медведица принесла удачу победителю Кубка России

Хозяева обыграли действующего чемпиона страны и лидера нового сезона клуб КПРФ со счётом 4:2. Уже после первого тайма норильчане вели 4:0 и в дальнейшем не упустили своего преимущества. Все четыре гола забил бразильский легионер хозяев Родригиньо. А в концовке, когда гости усилили давление на ворота, отлично сыграл вратарь «Норникеля» Иван Поддубный.

Эта победа стала знаковой, так как «Норникель» впервые играл домашний матч в новом спорткомплексе «Айка», который теперь во многом изменит спортивную жизнь города. Назван он был в честь легендарной медведицы.

Фото: Евгений Тумашов

Самая известная история со «спортивными» медведями – это когда оргкомитет «Олимпиады-80» поставил на всенародное голосование, кто станет символом Игр в Москве. И получил в ответ тысячи рисунков, лучшим из которых оказалось изображение того самого олимпийского Мишки за авторством книжного иллюстратора Виктора Чижикова. Мишка давно улетел на церемонии закрытия Игр, но с этим символом знакомы даже те, кто в 1980 году ещё не родился.

Пропажа улетевшего Мишки – главный провал Олимпиады-80. Жаль, что это уже не исправить «Чемпионат» выяснил место и адрес, где резиновый талисман нашёл свою безвременную кончину.

История медведицы Айки тоже легендарная. В середине 1970-х новорождённую Айку удочерил знаменитый режиссёр Юрий Ледин. Она стала героиней документального фильма, который с огромным успехом целый год шёл в кинотеатрах. Айка жила прямо на балконе квартиры режиссёра в Норильске, играла с его дочкой и гуляла на поводке по городу. Когда в Норильске заканчивалось строительство нового спорткомплекса, компания «Норникель» предложила жителям выбрать ему имя. И большинство проголосовало за «Айку» – в честь медведицы. Так своё имя получил новый дом мини-футбольного клуба «Норникель», который, к слову, выиграл в этом году Кубок России.

Значимость нового спорткомплекса отметил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло: «Без преувеличения можно сказать, что открытие нового спортивного объекта для жителей Норильска стало большим и долгожданным событием. Норильчане получили современный и востребованный комплекс. Благодарю всех, кто проектировал и строил «Айку». Благодарен и компании «Норникель» за значимый подарок городу. Поддержка массового спорта – это инвестиции не только в спортивное будущее Норильска, но и в здоровье нации в целом».

«Айка» создавалась как центр притяжения для жителей. Под крышей трёхэтажного комплекса общей площадью более 10 тысяч кв. метров можно играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон и другие игровые виды, сходить в тренажёрный зал и кафе. Всего компания «Норникель» вложила в его строительство около 3,6 миллиарда рублей. А общий запланированный компанией объем финансирования социальных программ и благотворительности на 2020 год составляет 30 млрд руб.

«Занятия спортом не только поднимают настроение и формируют здоровье, что особенно значимо в период пандемии, но и учат достигать поставленных целей, работать над собой, а значит менять свою жизнь к лучшему. Важно, чтобы спорт по-настоящему стал нормой жизни, поэтому создание возможностей для развития массового спорта было и остаётся приоритетом компании», – подчеркнул президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Фото: Евгений Тумашов

Проиграли – значит победили. Необычная развязка финала Кубка России по мини-футболу «Норильский никель» в последнем матче сезона уступил со счётом 1:2, но после финального свистка отпраздновал исторический триумф.

Мини-футбол сейчас набирает популярность в мире и даже вошёл в программу юношеских Олимпийских игр. Россия тоже в тренде: АМРФ и компания «Норникель» совместно реализуют комплексную программу развития «Мини-футбол – в школу. Регион Заполярье». В городах, где работают предприятия компании, программа охватывает более 100 школ и 10 тысяч детей. Отметим, что развитие школьного спорта – один из приоритетов Стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года, которая была утверждена в ноябре этого года.

В конце концов, пандемия ведь рано или поздно отступит. А благодаря таким комплексам, как «Айка», дети из Заполярья получат равные возможности со своими сверстниками из регионов с более комфортным климатом. Далеко не везде ведь можно круглый год играть в футбол на улице, Россия – не Бразилия. И мини-футбол в плане сочетания доступности и увлекательности – уникальный вид спорта.