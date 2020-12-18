Сборная России довела Трефилова до слёз. Наконец-то этот злополучный Евро завершился!

Российские гандболистки рассчитывали на медали. Но всё было так плохо, что главного тренера уволили прямо по ходу турнира.

Российские гандболистки завершили выступление на чемпионате Европы, в матче за пятое место разгромив чемпионок мира – сборную Нидерландов. Но это не может быть утешением после того, что случилось в игре с Данией. Смена главного тренера по ходу крупного турнира – это скандал. Амброса Мартина просто выгнали из команды, не дав провести последний матч.

Именно это и стало главным итогом Евро-2020 для сборной России. Один из лучших гандбольных специалистов в мире окончательно попрощался с Россией. Прошедшим летом случился его неожиданный и странный уход из «Ростова-Дон», а теперь он покинул и национальную команду. Испанец признал, что в ключевом матче с датчанками он не смог найти решение возникших перед сборной России проблем.

Мартин возглавил российскую сборную в августе 2019 года и в декабре того же года привёл её к бронзе чемпионата мира в Кумамото. Тогда в его адрес тоже были претензии, поскольку в полуфинале со сборной Нидерландов испанский специалист не стал прибегать к ротации, не дал возможности лидерам хоть немного отдохнуть. И в ключевые моменты российской команде просто не хватило сил.

В матче с Данией на Евро-2020 российские гандболистки выглядели беспомощно, а главный тренер явно не знал, как выправить ситуацию, а тайм-ауты во втором тайме провёл на испанском языке, и так быстро, что даже его помощник Олег Киселёв не успевал переводить гандболисткам то, что пытался донести Амброс Мартин.

Сборную России растерзали на чемпионате Европы. Увы, наши девушки без медалей Хозяйки турнира при поддержке судей не пустили россиянок в полуфинал.

Да, можно провести сколько угодно матчей на высоком уровне, но именно такие игры определяют не только результат команды на конкретном турнире, но и тренерскую судьбу. Мартин оказался в сложной ситуации, и это факт. Перед стартом Евро-2020 сборная России лишилась ключевых, системообразующих игроков. Но и тот состав, что он в итоге повёз в Данию, мог бы сыграть успешнее. Выдающийся гандбольный тренер Александр Тарасиков, приводивший сборную СССР к золоту чемпионату мира, а сборную СНГ – к бронзе Олимпиады, подчеркнул, что та команда, которая поехала на Евро-2020, не слабее той, что выиграла в Рио-2016. Сбалансированная, сильная, с огромным потенциалом.

Да, сборной России не хватило именно тренерского управления, а не определённые проблемы с составом. И расставание, наверное, назрело. Только обставлено оно было слишком резко. Хотя, возможно, это и нужно было сделать, чтобы встряхнуть команду, вывести её из той психологической ямы, в которую она угодила.

Сборная России даже Евгения Трефилова довела до слёз. Президент ФГР Сергей Шишкарёв рассказал, что после матча у выдающегося наставника не было сил говорить, он хрипел и плакал от того, что случилось. Но для нашей сборной этот злополучный чемпионат Европы наконец-то завершён.

На последний матч команду вывел второй тренер Алексей Алексеев. И сборная России показала очень красивый, скоростной гандбол с феерической игрой вратарей и классными комбинациями. Жаль только, что матч с голландками ничего не решал в спортивном плане – любой результат, кроме медалей, для российской команды всегда неудача.

Но сам факт, что девушки смогли собраться и показать то, что они действительно могут – это здорово.

«Надо бы выгнать сборную России». Странный скандал на чемпионате Европы по гандболу Развлечения российских спортсменок вызвали бурное негодование. Но мы сами виноваты.

Просто фантастическую игру выдала голкипер Виктория Калинина, которая отражала броски на любой вкус – с девяти метров, с шести, выходы один на один. Она совершенно заслуженно стала лучшим игроком матча. А её коллега по амплуа Галина Габисова, весь турнир просидевшая в запасе, вышла на последние пять минут и устроила шоу, отбивая броски даже в падении.

Вся команда сыграла отлично, и в данном случае сложно говорить о том, что голландки не сопротивлялись. Ещё как сопротивлялись, только наши были намного сильнее.

Теперь руководству ФГР предстоит определиться с новым главным тренером, который весной должен решить главную задачу: вывести сборную России на Олимпиаду в Токио через отборочные матчи с командами Венгрии, Сербии и Китая.