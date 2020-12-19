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Спортивный арбитраж запретил президенту Путину посещать Олимпиаду – подробности, что делать?

Суд запретил президенту Путину посещать Олимпиады
Андрей Шитихин
Суд запретил президенту Путину посещать Олимпиады. Но кто его сможет остановить?
Решение громкое, но абсолютно бессмысленное. Или глава ВАДА лично будет выводить президента с трибуны?
Другие / Прочие виды спорта 0
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Решение Спортивного арбитражного суда, вынесшего окончательный приговор российскому спорту, ещё долго будет обсуждаться. В нём сокрыто много условий, которые необходимо выполнить. Отдельный пункт – запрет на посещение крупнейших спортивных соревнований высшему руководству России, включая президента страны.

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В решении CAS отмечено, что президент России, премьер-министр, министры, депутаты и сенаторы, главы федеральных служб и агентств, центра спортивной подготовки сборных России, сотрудники администрации президента, следственного комитета не могут посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира на время двухлетнего бана, а также занимать руководящие должности в международных спортивных федерациях.

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Как на это отреагировали в Кремле? Сдержанно, без лишних эмоций.

«Мы относимся к этому решению негативно. Но вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями, – главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях. Это поможет сохранять свою международную квалификацию и спортивную форму, это чрезвычайно важно», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Р-Спорту».

А как ещё можно было отреагировать?

Честно сказать, что это громкое, но абсолютно бессмысленное решение, которое ни на что не повлияет? Это уже вызвало бы острую реакцию у западных «партнёров».

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Было бы здорово спросить об этом лично президента во время его пресс-конференции, но, во-первых, к тому времени решение ещё не было вынесено, а, во-вторых, были и куда более важные спортивные вопросы.

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Очевидно, что это решение было принято, чтобы в очередной раз подчеркнуть – государственная допинговая программа в России была, в этом у судей сомнений нет. А раз была, значит нужно как-то наказать. Потому и следует такое подробное перечисление официальных лиц, на которых наложены определённые запреты.

Вот только реализовать его не получится. Ведь кто сможет остановить нашего президента?

Он не поедет на Олимпиаду в другую страну просто так, как частное лицо, как турист. Только с официальным визитом, получив приглашение от главы другого государства. И этому никакие суды (особенно спортивные) препятствовать уже не могут.

При этом в решении CAS об этом прямо и сказано – если приглашение от страны-организатора получено, то никаких препятствий нет. Причём не только президенту, но и любому чиновнику из России.

Хотя, может, лично глава ВАДА придёт на вип-трибуну, чтобы вывести президента России?

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Можно, конечно, попытаться приехать в качестве спортсмена или персонала команды. Например, стать главным тренером сборной по дзюдо. Но представить такую ситуацию с главой государства решительно невозможно.

Впрочем, и не будет никаких визитов.

Всё просто. Зачем президенту России ехать на соревнования, в которых не участвует национальная сборная России?

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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