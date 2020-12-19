Суд запретил президенту Путину посещать Олимпиады. Но кто его сможет остановить?

Решение Спортивного арбитражного суда, вынесшего окончательный приговор российскому спорту, ещё долго будет обсуждаться. В нём сокрыто много условий, которые необходимо выполнить. Отдельный пункт – запрет на посещение крупнейших спортивных соревнований высшему руководству России, включая президента страны.
В решении CAS отмечено, что президент России, премьер-министр, министры, депутаты и сенаторы, главы федеральных служб и агентств, центра спортивной подготовки сборных России, сотрудники администрации президента, следственного комитета не могут посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира на время двухлетнего бана, а также занимать руководящие должности в международных спортивных федерациях.
Как на это отреагировали в Кремле? Сдержанно, без лишних эмоций.
«Мы относимся к этому решению негативно. Но вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями, – главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях. Это поможет сохранять свою международную квалификацию и спортивную форму, это чрезвычайно важно», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Р-Спорту».
А как ещё можно было отреагировать?
Честно сказать, что это громкое, но абсолютно бессмысленное решение, которое ни на что не повлияет? Это уже вызвало бы острую реакцию у западных «партнёров».
Было бы здорово спросить об этом лично президента во время его пресс-конференции, но, во-первых, к тому времени решение ещё не было вынесено, а, во-вторых, были и куда более важные спортивные вопросы.
Очевидно, что это решение было принято, чтобы в очередной раз подчеркнуть – государственная допинговая программа в России была, в этом у судей сомнений нет. А раз была, значит нужно как-то наказать. Потому и следует такое подробное перечисление официальных лиц, на которых наложены определённые запреты.
Вот только реализовать его не получится. Ведь кто сможет остановить нашего президента?
Он не поедет на Олимпиаду в другую страну просто так, как частное лицо, как турист. Только с официальным визитом, получив приглашение от главы другого государства. И этому никакие суды (особенно спортивные) препятствовать уже не могут.
При этом в решении CAS об этом прямо и сказано – если приглашение от страны-организатора получено, то никаких препятствий нет. Причём не только президенту, но и любому чиновнику из России.
Хотя, может, лично глава ВАДА придёт на вип-трибуну, чтобы вывести президента России?
Можно, конечно, попытаться приехать в качестве спортсмена или персонала команды. Например, стать главным тренером сборной по дзюдо. Но представить такую ситуацию с главой государства решительно невозможно.
Впрочем, и не будет никаких визитов.
Всё просто. Зачем президенту России ехать на соревнования, в которых не участвует национальная сборная России?
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