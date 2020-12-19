Суд запретил президенту Путину посещать Олимпиады. Но кто его сможет остановить?

Решение Спортивного арбитражного суда, вынесшего окончательный приговор российскому спорту, ещё долго будет обсуждаться. В нём сокрыто много условий, которые необходимо выполнить. Отдельный пункт – запрет на посещение крупнейших спортивных соревнований высшему руководству России, включая президента страны.

Унижение, а не победа. России дали повод для радости, но выбросили из мирового спорта Олимпиады в Токио и Пекине пройдут без сборной России. Чемпионат мира по футболу в Катаре – тоже.

В решении CAS отмечено, что президент России, премьер-министр, министры, депутаты и сенаторы, главы федеральных служб и агентств, центра спортивной подготовки сборных России, сотрудники администрации президента, следственного комитета не могут посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира на время двухлетнего бана, а также занимать руководящие должности в международных спортивных федерациях.

В Кремле прокомментировали запрет Путину посещать Олимпийские игры

Как на это отреагировали в Кремле? Сдержанно, без лишних эмоций.



«Мы относимся к этому решению негативно. Но вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями, – главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях. Это поможет сохранять свою международную квалификацию и спортивную форму, это чрезвычайно важно», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Р-Спорту».



А как ещё можно было отреагировать?



Честно сказать, что это громкое, но абсолютно бессмысленное решение, которое ни на что не повлияет? Это уже вызвало бы острую реакцию у западных «партнёров».

«Русские считают, что победили». Западная пресса требует более жёстких санкций для России Журналисты и функционеры уверены, что наш спорт легко отделался.

Было бы здорово спросить об этом лично президента во время его пресс-конференции, но, во-первых, к тому времени решение ещё не было вынесено, а, во-вторых, были и куда более важные спортивные вопросы.

Путин ответил на вопрос про скандальное видео Дзюбы

Очевидно, что это решение было принято, чтобы в очередной раз подчеркнуть – государственная допинговая программа в России была, в этом у судей сомнений нет. А раз была, значит нужно как-то наказать. Потому и следует такое подробное перечисление официальных лиц, на которых наложены определённые запреты.



Вот только реализовать его не получится. Ведь кто сможет остановить нашего президента?

Он не поедет на Олимпиаду в другую страну просто так, как частное лицо, как турист. Только с официальным визитом, получив приглашение от главы другого государства. И этому никакие суды (особенно спортивные) препятствовать уже не могут.



При этом в решении CAS об этом прямо и сказано – если приглашение от страны-организатора получено, то никаких препятствий нет. Причём не только президенту, но и любому чиновнику из России.



Хотя, может, лично глава ВАДА придёт на вип-трибуну, чтобы вывести президента России?

Россию вычеркнули из мирового спорта. Где сейчас те люди, из-за которых это произошло У многих всё хорошо – должность, деньги, перспективы в новой карьере. А кто-то просто жив.

Можно, конечно, попытаться приехать в качестве спортсмена или персонала команды. Например, стать главным тренером сборной по дзюдо. Но представить такую ситуацию с главой государства решительно невозможно.



Впрочем, и не будет никаких визитов.



Всё просто. Зачем президенту России ехать на соревнования, в которых не участвует национальная сборная России?