«Нельзя взять и превратить «Спартак» в ЦСКА». Самые громкие события гандбольного года

Уходящий год в гандболе запомнился громкими событиями, несмотря на отсутствие громких побед. Главные тренеры мужской и женской сборных покинули свои посты, а это всегда потрясение. Московский «Спартак» превратился в ЦСКА, что вообще само по себе событие удивительное. Юбилей отпраздновали великие тренеры, которые приводили наши сборные к победам на Олимпийских играх.
Мимо Токио
Мужская сборная России в начале года в Швеции просто кошмарно сыграла на чемпионате Европы. 22-е место из 24 участников – как ещё можно назвать такое выступление?
Главный на тот момент тренер национальной команды Эдуард Кокшаров, великий гандболист, который выиграл вообще всё в качестве игрока, у руля сборной запомнился только странными решениями.
Кокшаров после провала говорил об отсутствии достаточного количества времени на подготовку, а сам «дистанционно контролировал процесс» подготовки команды к главному турниру года. Закономерно, что команда была неуправляемой и безвольной.
Президент ФГР Сергей Шишкарёв дал главному тренеру сутки на то, чтобы покинуть пост по собственному желанию. И Кокшаров подал в отставку.
Провал в Швеции привёл к тому, что сборная России пролетела мимо Олимпиады. В третий раз подряд. Шишкарёв просто разнёс команду после ужасного выступления и заявил, что некоторых игроков в сборной больше никогда не будет.
Новую команду теперь выстраивает серб с немецким паспортом Велимир Петкович по прозвищу Злая Собака. Его первый крупный турнир со сборной России – январский чемпионат мира в Египте, куда наша команда попала только благодаря уайлд-кард. Понятно, что никаких иллюзий нет, но есть надежда, что сборная будет биться в каждом матче. Правда, пока даже неизвестно, в какой форме сыграет «сборная Федерации гандбола России» – с флагом-то теперь нельзя!
Мимо медалей
Женская сборная России в декабре в Дании стала пятой на чемпионате Европы. Результат не провальный, команда, лишившаяся сразу нескольких ведущих игроков из-за травм, временами показывала просто выдающуюся игру. Но в одном конкретном матче случился провал.
Ключевая игра основного раунда против сборной Дании завершилась разгромом нашей команды. Сборная России пролетела мимо медалей. Но дело даже не в медалях, хотя и в них тоже. В решающем матче, когда необходимо было проявить все лучшие качества, команда была неуправляемой, в чём и признался главный тренер Амброс Мартин.
Сергей Шишкарёв уволил испанского наставника сразу после игры с датчанками, на матч за пятое место сборную вывел Алексей Алексеев.
Основной итог турнира, не носившего статуса отборочного к Олимпиаде, – сборная России осталась без главного тренера. И пока непонятно, кто займёт этот пост.
Ясно только одно – не Евгений Трефилов.
Мимо победы в Лиге чемпионов
Сильнейший женский клуб России «Ростов-Дон» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов считался если не главным, то одним из трёх явных претендентов на победу. Но пандемия коронавируса прервала розыгрыш трофея.
И если мужской турнир доигран под Новый год, то женский решили не доигрывать. То ли это обстоятельство, то ли что-то ещё, но Амброс Мартин, руководивший ростовской командой, объявил об уходе в последние дни межсезонья.
Для всего гандбольного сообщества, не говоря уже о руководстве и игроках «Ростова» этот шаг стал полнейшей неожиданностью. Последним матчем Мартина в ростовской форме стал Суперкубок России, в котором была одержана победа над ЦСКА.
Возможно, какие-то подводные камни помешали Мартину и в работе со сборной России, значительную часть которой составляли ростовчанки.
Мимо болельщиков и признания
По ходу прошлого розыгрыша мужской Суперлиги московский «Спартак», бросивший вызов «Чеховским медведям» с момента своего создания, превратился в ЦСКА.
Решение о переименовании было скандальным. Тут был бы уместен «Боромир-мем» со словами «Нельзя просто так взять и стать ЦСКА».
Болельщики, которые яростно поддерживали команду, от неё отвернулись. Понятно, что руководство клуба и главный спонсор пошли на переименование, чтобы вернуть великий гандбольный бренд в Москву, но отношение к мужскому ЦСКА у гандбольного сообщества сложное.
Захотели главного тренера – забрали у краснодарского СКИФа Олега Кулешова. Захотели более статусного – пришёл Велимир Петкович. Захотели игроков – провели агрессивную трансферную кампанию. Интересно, что к женскому ЦСКА такой антипатии нет.
Но действительно, нельзя просто так взять и превратить «Спартак» в ЦСКА.
Два юбилея
В уходящем году два выдающихся гандбольных тренера справили юбилеи.
Владимиру Салмановичу Максимову, бывшему наставнику сборной России и бессменному главному тренеру «Чеховских медведей», исполнилось 75 лет.
Он по-прежнему бодр и активен, а его «Чеховские медведи» по-прежнему являются сильнейшим клубом страны.
Именно при Максимове сборная России последний раз выигрывала Олимпиаду и чемпионат мира. С тех пор прошло уже два десятка лет.
А Евгений Трефилов, которому исполнилось 65 лет, – творец успехов женской сборной, в том числе и победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Красивое прощание
Одним из главных событий года для российского гандбола стало завершение карьеры Константином Игропуло. Он выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны» и был главным медийным персонажем не самого популярного вида спорта, привлекал к гандболу внимание.
Костя попрощался со спортом красиво, но иначе и быть не могло.
«Да, для обычной жизни у меня есть пара ног. Но для гандбола их больше нет…
Знаете, на протяжении карьеры у меня всегда были неплохие по гандбольным меркам контракты. Но я никогда не играл исключительно ради денег. И сейчас я бы легко отдал всё заработанное только ради того, чтобы играть», — написал Константин в «инстаграме».
Игропуло много выиграл, но его главный поступок – спасение упавшей с эскалатора в Сочи девочки.
Что будет дальше?
В следующем году – мужской чемпионат мира, отбор на Олимпиаду и (надеемся) выступление в Токио для женской сборной России. Как бы она ни называлась.
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