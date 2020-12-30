«Нельзя взять и превратить «Спартак» в ЦСКА». Самые громкие события гандбольного года

По ходу сезона в отставку отправили тренеров обеих сборных. И что будет дальше?

Уходящий год в гандболе запомнился громкими событиями, несмотря на отсутствие громких побед. Главные тренеры мужской и женской сборных покинули свои посты, а это всегда потрясение. Московский «Спартак» превратился в ЦСКА, что вообще само по себе событие удивительное. Юбилей отпраздновали великие тренеры, которые приводили наши сборные к победам на Олимпийских играх.

Мимо Токио

Мужская сборная России в начале года в Швеции просто кошмарно сыграла на чемпионате Европы. 22-е место из 24 участников – как ещё можно назвать такое выступление?

Главный на тот момент тренер национальной команды Эдуард Кокшаров, великий гандболист, который выиграл вообще всё в качестве игрока, у руля сборной запомнился только странными решениями.

Кокшаров после провала говорил об отсутствии достаточного количества времени на подготовку, а сам «дистанционно контролировал процесс» подготовки команды к главному турниру года. Закономерно, что команда была неуправляемой и безвольной.

Российские гандболисты провалили чемпионат Европы. Их толком и не готовили к турниру Главный тренер отсутствовал в команде в самый разгар подготовки к Евро-2020. Итог закономерен – три поражения и отставка.

Президент ФГР Сергей Шишкарёв дал главному тренеру сутки на то, чтобы покинуть пост по собственному желанию. И Кокшаров подал в отставку.

Провал в Швеции привёл к тому, что сборная России пролетела мимо Олимпиады. В третий раз подряд. Шишкарёв просто разнёс команду после ужасного выступления и заявил, что некоторых игроков в сборной больше никогда не будет.

Шишкарёв: некоторых гандболистов, выступавших на ЧЕ, при мне в сборной России не будет

Новую команду теперь выстраивает серб с немецким паспортом Велимир Петкович по прозвищу Злая Собака. Его первый крупный турнир со сборной России – январский чемпионат мира в Египте, куда наша команда попала только благодаря уайлд-кард. Понятно, что никаких иллюзий нет, но есть надежда, что сборная будет биться в каждом матче. Правда, пока даже неизвестно, в какой форме сыграет «сборная Федерации гандбола России» – с флагом-то теперь нельзя!

Мимо медалей

Женская сборная России в декабре в Дании стала пятой на чемпионате Европы. Результат не провальный, команда, лишившаяся сразу нескольких ведущих игроков из-за травм, временами показывала просто выдающуюся игру. Но в одном конкретном матче случился провал.

Ключевая игра основного раунда против сборной Дании завершилась разгромом нашей команды. Сборная России пролетела мимо медалей. Но дело даже не в медалях, хотя и в них тоже. В решающем матче, когда необходимо было проявить все лучшие качества, команда была неуправляемой, в чём и признался главный тренер Амброс Мартин.

Сборная России довела Трефилова до слёз. Наконец-то этот злополучный Евро завершился! Российские гандболистки рассчитывали на медали. Но всё было так плохо, что главного тренера уволили прямо по ходу турнира.

Сергей Шишкарёв уволил испанского наставника сразу после игры с датчанками, на матч за пятое место сборную вывел Алексей Алексеев.



Основной итог турнира, не носившего статуса отборочного к Олимпиаде, – сборная России осталась без главного тренера. И пока непонятно, кто займёт этот пост.



Ясно только одно – не Евгений Трефилов.

Мимо победы в Лиге чемпионов

Сильнейший женский клуб России «Ростов-Дон» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов считался если не главным, то одним из трёх явных претендентов на победу. Но пандемия коронавируса прервала розыгрыш трофея.



И если мужской турнир доигран под Новый год, то женский решили не доигрывать. То ли это обстоятельство, то ли что-то ещё, но Амброс Мартин, руководивший ростовской командой, объявил об уходе в последние дни межсезонья.

«Ростов-Дон» не пожалел аутсайдера. Российский клуб – в четвертьфинале Лиги чемпионов Всё решила победа в Норвегии над участником «Финала четырёх».

Для всего гандбольного сообщества, не говоря уже о руководстве и игроках «Ростова» этот шаг стал полнейшей неожиданностью. Последним матчем Мартина в ростовской форме стал Суперкубок России, в котором была одержана победа над ЦСКА.



Возможно, какие-то подводные камни помешали Мартину и в работе со сборной России, значительную часть которой составляли ростовчанки.

Мимо болельщиков и признания

По ходу прошлого розыгрыша мужской Суперлиги московский «Спартак», бросивший вызов «Чеховским медведям» с момента своего создания, превратился в ЦСКА.



Решение о переименовании было скандальным. Тут был бы уместен «Боромир-мем» со словами «Нельзя просто так взять и стать ЦСКА».

Источник: гандбольный клуб «Спартак» будет переименован в ЦСКА

Болельщики, которые яростно поддерживали команду, от неё отвернулись. Понятно, что руководство клуба и главный спонсор пошли на переименование, чтобы вернуть великий гандбольный бренд в Москву, но отношение к мужскому ЦСКА у гандбольного сообщества сложное.

Захотели главного тренера – забрали у краснодарского СКИФа Олега Кулешова. Захотели более статусного – пришёл Велимир Петкович. Захотели игроков – провели агрессивную трансферную кампанию. Интересно, что к женскому ЦСКА такой антипатии нет.



Но действительно, нельзя просто так взять и превратить «Спартак» в ЦСКА.

Два юбилея

В уходящем году два выдающихся гандбольных тренера справили юбилеи.



Владимиру Салмановичу Максимову, бывшему наставнику сборной России и бессменному главному тренеру «Чеховских медведей», исполнилось 75 лет.



Он по-прежнему бодр и активен, а его «Чеховские медведи» по-прежнему являются сильнейшим клубом страны.

Когда даже Трефилов молчит. Легендарный Владимир Максимов отметил юбилей победой Король Треф стал помощником, вратарь выступил в роли разыгрывающего, а полевые игроки плохо считали.

Именно при Максимове сборная России последний раз выигрывала Олимпиаду и чемпионат мира. С тех пор прошло уже два десятка лет.



А Евгений Трефилов, которому исполнилось 65 лет, – творец успехов женской сборной, в том числе и победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«Когда мне говорят, что я великий, краснеть начинаю». Трефилов ярко отпраздновал юбилей Выдающийся тренер, несмотря на возраст, на пенсию уходить не собирается. Фирменный юмор и желание работать – всё при нём.

Красивое прощание

Одним из главных событий года для российского гандбола стало завершение карьеры Константином Игропуло. Он выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны» и был главным медийным персонажем не самого популярного вида спорта, привлекал к гандболу внимание.

Константин Игропуло: гандбол не готов к людям уровня Губерниева

Костя попрощался со спортом красиво, но иначе и быть не могло.



«Да, для обычной жизни у меня есть пара ног. Но для гандбола их больше нет…



Знаете, на протяжении карьеры у меня всегда были неплохие по гандбольным меркам контракты. Но я никогда не играл исключительно ради денег. И сейчас я бы легко отдал всё заработанное только ради того, чтобы играть», — написал Константин в «инстаграме».



Игропуло много выиграл, но его главный поступок – спасение упавшей с эскалатора в Сочи девочки.

Что будет дальше?

В следующем году – мужской чемпионат мира, отбор на Олимпиаду и (надеемся) выступление в Токио для женской сборной России. Как бы она ни называлась.