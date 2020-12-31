Главные спортивные победы России в 2020 году. Вспоминать – одно удовольствие!

Лыжные гонки, биатлон, фигурное катание, теннис и много чего ещё. Хабиба тоже не забыли.

Несмотря на то, что в 2020 году не было ни Олимпиады, ни футбольного Евро, были отменены и перенесены важные соревнования практически во всех видах спорта, в календаре оставалось немало интересных событий. Болельщики с удвоенным интересом следили за устоявшими перед «короной» турнирами, а российские поклонники спорта, конечно, ждали ярких выступлений от своих соотечественников. И дожидались! Даже такой сложный год принёс России немало побед. И вспоминать их в новогодние праздники – одно удовольствие!

Лыжный король из России

В начале 2020 года Александр Большунов избавился наконец-то от титула «князя серебряного» и стал наконец-то полноценным лыжным королём. В январе российский лыжник легко расправился со всеми норвежцами в рамках многодневки Тур де Ски – это очень круто, но это также удавалось Устюгову и Легкову. А вот Большого хрустального глобуса у наших лыжников со времён Советского Союза не было. Поэтому трофей, добытый Большуновым, можно считать историческим!

Большунов выиграл королевский марафон! Порвал норвежца на финише! Видео Лидер сборной России стал первым в самой престижной лыжной гонке мира второй раз подряд.

В биатлоне – вопреки!

На чемпионате мира по биатлону в феврале неожиданно для многих блеснул Александр Логинов, добравшийся до золота в спринте и бронзы в преследовании. К сожалению, россыпей медалей в нашем биатлоне больше нет – награды добываются в трудной борьбе, вопреки всему. В первую очередь на зло соперникам, которые буквально затравили Логинова после заслуженной победы.

Травля Логинова – позор для мирового спорта. С таким биатлоном пора кончать! Если Сашу действительно вынудят закончить карьеру, то весь биатлон надо будет выбрасывать на помойку. И строить всё заново.

Рекорд по лезвию

Павел Кулижников уже давно на равных бьётся с сильными мира сего в конькобежном спорте. И 2020 год получился для него просто великолепным. Мало того, что Павел выиграл два золота на чемпионате мира (500 и 1000 метров), так ещё и установил мировой рекорд на «тысяче». Браво!

«Он не человек, он монстр». Даже соперники восхищены российским чемпионом Кулижниковым Про допинговое прошлое после очередного мирового рекорда никто и не вспоминает!

Люби и саночки возить

Чемпионат мира по санному спорту, который проходил в феврале 2020 года в Сочи, завершился полным и безоговорочным триумфом сборной России: пять золотых медалей из семи возможных – ничего подобного прежде в этом виде спорта не было. Особенно стоит отметить «одиночников» Романа Репилова и Екатерину Катникову, которые сумели выиграть по две золотых медали.

Успешнее лыжников и даже фигуристов! Триумф российских саночников – уже не сенсация Два Кубка мира, пять золотых наград чемпионата мира, победы над немцами – таких успехов даже во времена Советского Союза не было.

Триумф за океаном

Победе «Тампы-Бэй Лайтнинг» в финале Кубка Стэнли радовались и тысячи человек в России. А как может быть иначе, когда знаковый трофей завоевали сразу четыре россиянина, один из которых – Никита Кучеров – стал лучшим бомбардиром плей-офф Национальной хоккейной лиги!

Не ценили в России и заставили уехать в Америку. Невероятный путь Кучерова к Кубку Стэнли Спустя восемь лет, набив на этой дороге шишки, Никита может расслабиться и веселиться. До следующего сезона.

Хабиб – номер один

В конце октября состоялось, пожалуй, главное спортивное событие года в масштабах мира – в главном бою турнира UFC254 сошлись Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Пожалуй, ничего неожиданного в том, что россиянин победил удушающим приёмом, не было. Но последовавшее за этим заявление о завершении карьеры произвело эффект разорвавшейся бомбы. Классный бой, драматичная развязка, не оставившая безучастными миллионы людей по всему миру. Хабиб явно стал героем номер один в спорте в 2020 году. Неужели ему не захочется вернуться?

«Если Дана предложит 100 миллионов — это будет проблема». Хабиб — о возвращении в UFC Орёл назвал главного претендента на свой пояс и пренебрежительно отозвался о Фергюсоне.

Закрутили в четыре оборота

Фигурное катание в 2020 году, конечно, дарило российским болельщикам незабываемые эмоции. Началось всё в январе, когда наши фигуристы увезли с чемпионата Европы 10 медалей из 12 возможных, забрав при этом всё золото. В последний раз такое было аж в 2006 году.



Отдельных слов, конечно, заслуживают наши девушки, которые своими четверными прыжками выводят фигурное катание в открытый космос. Невероятная борьба на запредельно высоком уровне на декабрьском чемпионате России, пожалуй, доказала, что теперь девушкам из России труднее отобраться на международный старт, чем завоевать там медаль.

Щербакову до последнего уговаривали сняться. А она довела Тутберидзе до слёз Этот чемпионат России наверняка стал лучшим турниром в истории. Наши девочки – это гордость и мурашки!

Всем фаворитам – аут

Российский теннисист Даниил Медведев в 2020 году был очень хорош – стабильно провёл год, в отличном стиле выиграл «Мастерс» в Париже и удостоился приглашения в битву сильнейших – на итоговый турнир АТР. И там сделал то, что никогда и никому прежде не удавалось. Он поднял над головой трофей, обыграв по пути к нему трёх лидеров мирового рейтинга: Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима. Есть первая большая победа, да какая запоминающаяся!