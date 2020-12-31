Главные спортивные победы России в 2020 году. Вспоминать – одно удовольствие!

Несмотря на то, что в 2020 году не было ни Олимпиады, ни футбольного Евро, были отменены и перенесены важные соревнования практически во всех видах спорта, в календаре оставалось немало интересных событий. Болельщики с удвоенным интересом следили за устоявшими перед «короной» турнирами, а российские поклонники спорта, конечно, ждали ярких выступлений от своих соотечественников. И дожидались! Даже такой сложный год принёс России немало побед. И вспоминать их в новогодние праздники – одно удовольствие!
Лыжный король из России
В начале 2020 года Александр Большунов избавился наконец-то от титула «князя серебряного» и стал наконец-то полноценным лыжным королём. В январе российский лыжник легко расправился со всеми норвежцами в рамках многодневки Тур де Ски – это очень круто, но это также удавалось Устюгову и Легкову. А вот Большого хрустального глобуса у наших лыжников со времён Советского Союза не было. Поэтому трофей, добытый Большуновым, можно считать историческим!
В биатлоне – вопреки!
На чемпионате мира по биатлону в феврале неожиданно для многих блеснул Александр Логинов, добравшийся до золота в спринте и бронзы в преследовании. К сожалению, россыпей медалей в нашем биатлоне больше нет – награды добываются в трудной борьбе, вопреки всему. В первую очередь на зло соперникам, которые буквально затравили Логинова после заслуженной победы.
Рекорд по лезвию
Павел Кулижников уже давно на равных бьётся с сильными мира сего в конькобежном спорте. И 2020 год получился для него просто великолепным. Мало того, что Павел выиграл два золота на чемпионате мира (500 и 1000 метров), так ещё и установил мировой рекорд на «тысяче». Браво!
Люби и саночки возить
Чемпионат мира по санному спорту, который проходил в феврале 2020 года в Сочи, завершился полным и безоговорочным триумфом сборной России: пять золотых медалей из семи возможных – ничего подобного прежде в этом виде спорта не было. Особенно стоит отметить «одиночников» Романа Репилова и Екатерину Катникову, которые сумели выиграть по две золотых медали.
Триумф за океаном
Победе «Тампы-Бэй Лайтнинг» в финале Кубка Стэнли радовались и тысячи человек в России. А как может быть иначе, когда знаковый трофей завоевали сразу четыре россиянина, один из которых – Никита Кучеров – стал лучшим бомбардиром плей-офф Национальной хоккейной лиги!
Хабиб – номер один
В конце октября состоялось, пожалуй, главное спортивное событие года в масштабах мира – в главном бою турнира UFC254 сошлись Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Пожалуй, ничего неожиданного в том, что россиянин победил удушающим приёмом, не было. Но последовавшее за этим заявление о завершении карьеры произвело эффект разорвавшейся бомбы. Классный бой, драматичная развязка, не оставившая безучастными миллионы людей по всему миру. Хабиб явно стал героем номер один в спорте в 2020 году. Неужели ему не захочется вернуться?
Закрутили в четыре оборота
Фигурное катание в 2020 году, конечно, дарило российским болельщикам незабываемые эмоции. Началось всё в январе, когда наши фигуристы увезли с чемпионата Европы 10 медалей из 12 возможных, забрав при этом всё золото. В последний раз такое было аж в 2006 году.
Отдельных слов, конечно, заслуживают наши девушки, которые своими четверными прыжками выводят фигурное катание в открытый космос. Невероятная борьба на запредельно высоком уровне на декабрьском чемпионате России, пожалуй, доказала, что теперь девушкам из России труднее отобраться на международный старт, чем завоевать там медаль.
Всем фаворитам – аут
Российский теннисист Даниил Медведев в 2020 году был очень хорош – стабильно провёл год, в отличном стиле выиграл «Мастерс» в Париже и удостоился приглашения в битву сильнейших – на итоговый турнир АТР. И там сделал то, что никогда и никому прежде не удавалось. Он поднял над головой трофей, обыграв по пути к нему трёх лидеров мирового рейтинга: Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима. Есть первая большая победа, да какая запоминающаяся!
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