От войны Плющенко и Тутберидзе до видео Дзюбы. Самые громкие спортивные скандалы 2020-го

Спорт в уходящем году был прерван пандемией коронавируса, но это никак не помешало обилию громких скандалов. С одной стороны, это неприятно и неправильно, с другой – это привлекает повышенное внимание даже к тем событиям, которые могли бы считаться рядовыми. Наверное, без скандалов было бы скучно – добежал, доплыл, победил или проиграл. А тут эмоции, которые выплёскиваются через край.

Обыски в биатлоне

Во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце к победителю спринта Александру Логинову нагрянула итальянская полиция. Неожиданная побудка в пять утра, конфискованные гаджеты (которые до сих пор не вернули), но самое главное – подозрения в махинациях, к которым наш биатлонист был совершенно непричастен.

На Логинова завели уголовное дело в Италии. Когда их с тренером арестуют? Российскому биатлону открыто объявили войну?

Причина обысков – чужая аккредитация, которой с Александром Касперовичем, личным тренером Логинова, поделились представители сборной Украины. Дело до сих пор не закрыто, хотя никаких претензий к самому спортсмену нет.

Восстание «Спартака»

Футбольный клуб «Спартак» в августе пригрозил снятием с чемпионата России по футболу после матча с «Сочи» (2:2). Два спорных пенальти в ворота москвичей довели владельца красно-белых Леонида Федуна до ярости: «Не хочу участвовать в этой клоунаде!»

В нашем цирке новый сезон, а клоуны всё те же. Федун готов снять «Спартак» с чемпионата Теория заговора на пике.

Футбольные власти пообещали во всём разобраться, судью Казарцева – наказать, да и вообще решить проблему судейства. Но разве кто-то может утверждать, что клоунада в нашем футболе закончилась?

Избиение в «Лужниках»

Громкий скандал случился после турнира «Битва чемпионов» в «Лужниках».



Тяжеловес Сергей Харитонов и средневес Адам Яндиев вышли в фойе поговорить один на один и разобраться с возникшими проблемами.

Как уронить супертяжа ММА в обычной драке. Наглядная инструкция. Видео Сергей Харитонов даже руки поднять не успел. А если бы его бил не Борода?

Слово за слово, началась перепалка, а затем Яндиев использовал эффект неожиданности и преимущество в скорости, свалил Харитонова мощными ударами и бросился добивать. Лишь после этого их растащили.



Причины конфликта участники драки называли разные, делом занялся следственный комитет.

Хейт за развлечения

На декабрьском чемпионате Европы по гандболу женская сборная России заняла пятое место. Но хорошо ещё, что вообще доиграла турнир.

«Надо бы выгнать сборную России». Странный скандал на чемпионате Европы по гандболу Развлечения российских спортсменок вызвали бурное негодование. Но мы сами виноваты.

Скандинавская пресса набросилась на нашу команду из-за видео в официальном аккаунте ФГР, на котором видно, как российские спортсменки устроили контактные игры в раздевалке. С учётом того, что в Дании были приняты беспрецедентные меры во избежание заражения спортсменок и представителей команд коронавирусом, инцидентом заинтересовались и в Европейской гандбольной федерации. Дело обошлось внушением, к счастью.

Следите за руками

В начале ноября в сеть попало частное видео Артёма Дзюбы. Наверное, за руками капитана сборной России следили все, кто хотел. Кроме президента Путина – он даже ответил на этот вопрос на своей традиционной пресс-конференции.

Видео Дзюбы обсуждают на федеральных каналах. Других проблем в стране нет Ведущие вышли в эфир с лозунгом «Я/мы Дзюба» и активно его защищали.

«Слив» видео с телефона Дзюбы стал главным событием нескольких дней в России. На полном серьёзе это всё обсуждалось на федеральных телеканалах. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Дзюбу на последние матчи сезона, которые прошли крайне неудачно.



Изменилось ли что-то для Дзюбы после публикации видео? Возможно. Но Артём, кажется, сумел их преодолеть на поле. А вне его – меньше нужно подобных вещей снимать и тем более выкладывать. Следить за руками, в общем.

«Русские не встают на колени»

Акция BLM, которую далеко не все в мире поддержали, вызвала скандал в мире королевских автогонок.

Гонщики Формулы-1 продолжают вставать на колено. Но зачем? Это уже просто формализм Два пилота просто проигнорировали церемонию, двое присевших болтали, трое опоздали… Ну и зачем такая акция?

Некоторые пилоты, в числе которых оказался и Даниил Квят, отказались вставать на колено, хотя к этому очень активно призывал, например, Льюис Хэмилтон. Ни на Гран-при Австрии, ни в дальнейших гонках. Тот же Хэмилтон остался жутко недоволен подобными действиями коллег.



Объяснение Квята было предельно простым: «Вставать на колено… Я против этого, потому что это против русского менталитета. Мы не встаём на колени просто так. Всегда должна быть очень веская причина… Я против этого, вот и всё».

Драка в прямом эфире

В конце декабря во время турнира AMC Fight Nights, который был показан в прямом эфире «Матч ТВ», случилась драка в октагоне. Но не между участниками турнира.

Мага Исмаилов устроил массовую драку с Минеевым. Бойцов растаскивала полиция. Видео Лысый Хищник не стерпел обвинений в трусости. На Владимира набросились сразу несколько друзей дагестанского бойца.

Владимир Минеев обвинил присутствовавшего в зале Магомеда Исмаилова в трусости и предложил тоже выйти в октагон и сказать, что два бойца проведут очный поединок. После пары фраз соперники бросились друг на друга, но бой не состоялся. Зато состоялась массовая потасовка с участием команд бойцов, во время которой Минееву досталось серьёзно.

Если это была раскрутка боя, то она получилась на все сто. Но, кажется, всё пошло не по тому сценарию, который предполагался.

«Лучше бездарный Заболотный, чем талант»

После разгрома в матче с Сербией главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов пришёл на прямой эфир «Матч ТВ».



И сделал столько скандальных заявлений, что хватило бы на несколько лет. Станислав Саламович обвинил некоторых игроков в том, что они не работают так, как требуется, чтобы стать лидерами сборной страны. После эфира ожидаемо последовала реакция со стороны некоторых клубов. Черчесова почти никто не понял: даже если он и правда так думает, зачем выносить это на всеобщее обсуждение?

«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талант, который ничего не делает». Черчесова понесло Обвинил ведущих во вранье, накатил на Газизова и жёстко прошёлся по Чалову с Миранчуками.

«Золотой актив в лице Чалова и Миранчуков? Давайте мы так: золотому активу нужно хотя бы стать позолоченным. Этот актив сидит, пьёт чай дома, а я тут. Это не говорит, что они плохие, лишь о том, что нужно слушать. Этот актив должен что-то делать. Я говорю открыто, пусть они меня тоже слышат. Они на поле должны показывать. Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает».

Видео с женской грудью

Российский автогонщик провёл отличный сезон в Формуле-2 и получил место в Формуле-1, подписав контракт с «Хаасом».

«Увольте!» Российский новичок Ф-1 не провёл ни гонки, а уже попал в громкий скандал Петиция с требованием убрать Никиту Мазепина из Ф-1 набирает обороты. Ну и зачем было нужно это провокационное видео в «Инстаграме»?

Но Мазепин привлёк всеобщее внимание не подписанием контракта, а скандальным видео, выложенным в «инстаграм». Никита быстро его удалил, но видосик с шуточной попыткой гонщика приставать к своей полуодетой подруге завирусился в сети.



От «Хаас» потребовали разорвать контракт с россиянином, но руководство команды отказалось это сделать. Мазепин принёс извинения за публикацию, назвав всё неудачной шуткой.

Война на льду

Но все эти скандалы меркнут перед тем, что случилось в фигурном катании.



Между лучшим тренером мира в женском катании и заслуженным фигуристом, но начинающим наставником развернулась настоящая война.



Евгений Плющенко увёл из группы Этери Тутберидзе двух сильнейших спортсменок – Александру Трусову и Алёну Косторную.

Королевство злых. Громкий скандал в фигурном катании: Плющенко против Тутберидзе Конфликт тренерского штаба Тутберидзе и Плющенко уже дошёл до Кремля. Интересно, а за кого народ?

Группа Тутберидзе и Плющенко со своей женой Яной Рудковской обменивались колкими репликами в соцсетях и интервью.



На чемпионате России в Челябинске Тутберидзе и Плющенко сошлись в очной борьбе, и Этери Георгиевна одержала убедительную победу. Её ученицы Анна Щербакова и Камила Валиева обыграли Александру Трусову, не допустившую ни одной ошибки.