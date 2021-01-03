«Финишировать надо, а потом ругаться». Русские лыжники едва не подрались на «Тур де Ски»

На многодневке «Тур де Ски» случился громкий скандал, последствия которого могут в будущем отразиться на сборной России. Двое русских лыжников столкнулись на спуске, лишив друг друга возможности побороться за призовые места, а затем устроили словесные разборки, хотя вполне могли продолжить гонку. В новейшей истории наших лыж подобные конфликты уже были.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Eurosport.ru.

Евгений Белов и Алексей Червоткин, которые тренируются соответственно в группах Маркуса Крамера и Юрия Бородавко, бились за серебро и бронзу в классическом масс-старте – втором этапе многодневки «Тур де Ски».



В последний перед выходом на стадион резкий поворот на спуске Белов вошёл первым, стараясь держаться в середине трассы, Червоткин был позади, но на большей скорости попытался занять внутренний радиус. Оставалось пройти только этот поворот и на финише разобраться, кто станет вторым, а кто третьим. Возможно, их обоих обошли бы ещё один россиянин Иван Якимушкин и швейцарец Дарио Колонья, но вероятность этого была невысокой.



Но Белов и Червоткин столкнулись и упали прямо под ноги Якимушкину, который чудом успел среагировать и удержаться на лыжах, хотя и выехал за пределы трассы. В итоге Иван стал третьим, а Колонья – вторым. Оба побежали к финишу, в то время как Евгений и Алексей стояли на трассе и ругались, даже едва не подрались. Белов продолжить гонку не мог – у него отстегнулась лыжа, а Червоткин, видимо, не успел ещё сказать всё, что хотел.



К этому столкновению всё и шло: по ходу дистанции спортсмены на одном из подъёмов цепляли друг друга лыжами и пытались толкаться, но тогда казалось, что конфликт исчерпан. Это была только прелюдия.

Лыжник из России – главный фаворит «Тур де Ски». Главное, чтобы Большунову не стало скучно У женщин такого явного лидера нет. Наталья Непряева проигрывала норвежкам, но их на нынешней многодневке не будет.

До финиша оба добрались: Червоткин седьмым, а Белов девятым, причём после окончания гонки конфликт едва не разгорелся с новой силой, когда Евгений похлопал Алексея по плечу, а тот резко дёрнулся. После заседания судейского жюри Червоткин был признан виновным в столкновении и сначала дисквалифицирован, но затем это наказание заменили трёхминутным штрафом. Ни тот, ни другой комментариев давать не стали. Но в словах недостатка не было.



Маркуса Крамера особенно возмутил тот факт, что спортсмены стояли и ругались, а не продолжали гонку: «Плохо, что они не поехали дальше. Сначала надо было финишировать, а потом обсуждать и ругаться. Но оба были шокированы падением, не понимая, что произошло».



Главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала виновником Червоткина, заявив, что у Белова нет глаз на затылке, чтобы видеть, как кто-то накатывает сзади и пытается протиснуться в узкий коридор.



Решение принято, и оно стоило Червоткину возможности побороться за высокое место в общем зачёте. Белов после падения неудачно провёл гонку преследования и также далеко откатился в генеральной классификации.



Спортсмены из разных тренировочных групп сборной России чётко показали, что лыжные гонки – сугубо индивидуальный вид спорта. Главное, чтобы подобного не случилось на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Подобные конфликты в лыжах случаются довольно регулярно, но в подавляющем большинстве случаев их участниками становятся спортсмены из разных сборных. Хотя иногда скандалят и соотечественники.



В 2010-м на этапе Кубка мира в Ля-Клюза поругались Александр Легков и Максим Вылегжанин.



Легков лидировал весь масс-старт на 30 км, а на финише уступил Вылегжанину, который стал победителем, и ещё Петтеру Нортугу, занявшему второе место. А затем Александр подъехал к Максиму и заявил: «Выиграл сегодня? Как ты выиграл? Отсиделся…» Всё это транслировалось в прямом эфире.



Как оказалось, по ходу гонку Легков не раз просил Вылегжанина стать лидером и повести пелотон, но тот вперёд не выходил. Через день Максим заявил, что они с Александром разобрали ситуацию, после чего конфликт был исчерпан. Через четыре года в Сочи Легков и Вылегжанин устроили фантастический финиш на полтиннике.

Лыжник Якимушкин дисквалифицирован, золото Универсиады получил Терентьев

В 2019-м во время спринта на Универсиаде в Красноярске повздорили Иван Якимушкин и Александр Терентьев. У них ситуация была похожа на ту, что случилась между Йоханнесом Клебо и Сергеем Устюговым. Терентьев был впереди и закрыл коридор, куда сунулся Якимушкин. Тот дважды дёрнул соперника за палку, вышел вперёд и выиграл.



Словесные разборки после финиша были жаркими, а судейские – ещё жарче. Якимушкин в итоге был дисквалифицирован, а Терентьев объявлен чемпионом. Елена Вяльбе тогда очень жёстко прошлась по Ивану, причём возмутило её не поведение спортсмена на трассе – тут всякое может быть, а его поведение на жюри.



Оба спортсмена сейчас бегут «Тур де Ски», а Якимушкин уже в третий раз в карьере заехал в топ-3 на этапах Кубка мира.