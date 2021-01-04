«Правильно сделал, что остался дома». Как звёзды спорта встретили Новый год

Подавляющее большинство людей с большим удовольствием и нетерпением провожали 2020 год, который оставил едва ли приятное впечатление. Индустрия спорта пошатнулась, перенесли Олимпиаду и Евро, отменили огромное количество событий. Спортсмены – обычные люди. Как и мы все. И они тоже верят, что следующий год будет лучше и краше. Кто-то из звёзд спорта проводил 2020-й спокойно и в семейном кругу, а кто-то устроил грандиозную вечеринку на пол тысячи человек. Каждый выбирает сам, как ему войти в 2021-й.

«Улыбка спасёт 2021 год»

Биатлонистка сборной России Лариса Куклина, несмотря на все проблемы команды, которая вот уже почти 40 гонок остаётся без медалей, сохраняет позитивный настрой. Новый год россиянка провела в кругу семьи вместе с мужем и ребёнком и активно занималась спортом.



«Улыбка спасёт 2021 год. Свой праздник я встретила с семьёй и улыбкой! А как вы встретили?»

А вот действующий обладатель Кубка мира по биатлону Доротея Вирер не могла отказать себе в удовольствии отпраздновать Новый год с бутылкой шампанского и в красивом платье. Итальянка обожает праздники, что не мешает ей показывать отличные результаты на трассе.

«В Новый год к новым вершинам»



Обладателю Кубка мира по лыжным гонкам Александру Большунову некогда праздновать. Он сражается за победу в популярной многодневке «Тур де Ски» и делает это весьма успешно. Классический масс-старт остался именно за лидером сборной России. При этом Саша не забывает про социальные сети и в своей новогодней публикации написал следующее: «В Новый год к новым вершинам». Лучше и не скажешь. Российские лыжники последние годы радуют болельщиков почти в каждой гонке и хочется, чтобы это продолжалось как можно дольше.

«Я правильно сделал, что остался дома»



Главный соперник Большунова в лыжах Йоханнес Клебо пропускает престижную многодневку, так как боится заразиться коронавирусом. Вообще, вся сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски» по этой же причине. Клебо уверен, что это правильное решение, о чём и сообщил в своём новогоднем посте.



«Я очень скучаю по соревнованиям. 2020-й был сложным годом. Очень странно сидеть дома, когда стартует «Тур де Ски». Но я уверен, что правильно сделал, что остался дома. Уверен, что смогу вернуться на трассу сильнее, когда закончится коронавирус. Впервые за долгое время я хорошо потренировался в декабре и надеюсь, что это мне поможет на чемпионате мира в феврале. Хочу пожелать всем счастливого Нового года, он точно должен быть лучше».

«2021-й грозит быть фантастическим годом»



Лучший биатлонист мира на данный момент Йоханнес Бё не жалуется на тяжёлый 2020 год, ведь он подарил ему ребёнка. При этом от следующего года норвежец ждёт ещё большего. Если он имеет в виду спортивные достижения, то это звучит как угроза.



«2020-й подарил мне всё лучшее, что есть у меня в жизни. Сейчас мы инвестируем в 2021-й, который грозит быть абсолютно фантастическим годом. С Новым годом, народ!»

Квят изобразил Ди Каприо



Теперь уже бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят встретил 2021-й год на стиле. Россиянин исполнил знаменитый жест героя Леонардо Ди Каприо из фильма «Великий Гэтсби». Для Квята год получился как минимум непростым. Уход из Формулы-1, а тут ещё его коллега Макс Ферстаппен начал встречаться с его бывшей девушкой Келли Пике. Хочется верить, что в 2021-м у Даниила всё будет хорошо.

«С высокогорного аула Дагестана…»



Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил, пожалуй, самое нестандартное поздравление с Новым годом. Он философски написал не только о спорте, но и обо всех сферах жизни людей.



«С высокогорного аула Дагестана, где люди работали летом, чтобы выжить зимой. В любой сфере, будь это медицина, спорт или учёба, мы всегда должны ставить высшие цели, просто быть лучшими во всём и везде».

Грандиозная вечерника Неймара



Многие спортсмены отказались от пышных праздников на Новый год. Или, по крайней мере, не сильно их афишировали в социальных сетях. Но за них всех сполна отыгрался футболист «ПСЖ» Неймар, который организовал в родной Бразилии грандиозную вечеринку на 500 человек с диджеем.

Некоторые люди в Бразилии отрицательно отнеслись к подобным празднованиям, намекая, что во времена коронавируса это не очень правильно. С другой стороны, большинство бразильцев так устали от бесконечных ограничений, что с пониманием отнеслись к желанию футболиста хорошо провести время. В конце концов, каждый человек сам отвечает за свои решения.