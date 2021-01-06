Юлия Ступак выиграла классическую гонку на «Тур де Ски». А потом зажигала под «Мама Люба, давай!»

Российская лыжница разрыдалась после финиша. Но через пять минут танцевала на камеру

Россиянка Юлия Ступак выиграла классическую гонку преследования на лыжной многодневке «Тур де Ски». Год назад она родила сына Арсения и спустя короткое время вернулась на высочайший уровень. В гонку Юлия ушла с отставанием в 26 секунд от лидера, но ликвидировала дефицит и зажгла на финише и на церемонии награждения!

Победа через два года

Юлия Ступак (Белорукова) перед началом сезона сама не знала, что от себя ожидать. Но желание вернуться и стать сильнее после возвращение из декрета у неё было просто огромным. Тренер Маркус Крамер пошагово расписал ей практически каждый день межсезонья, и проведённая работа дала свои результаты.

Ступак по ходу текущего сезона уже второй раз забежала в призы. В середине декабря в Давосе она великолепно провела коньковую десятку с раздельного старта, уступив только американке Роси Бреннен.

А в Тоблахе на пятом этапе «Тур де Ски» Юлия просто фантастически пробежала классическое преследование. Вместе со шведкой Эббой Андерсон она достаточно быстро догнала сначала ту же Бреннен, а затем все трое настигли лидера, американку Джессику Диггинс.

Российские лыжники заняли весь пьедестал на Кубке мира. Но настоящий герой – Белорукова! Юлия завоевала первую медаль после возвращения в спорт. Интересно, что напишут шведы и норвежцы?

Диггинс, правда, упала на одном из спусков, но и без падения вряд ли удержала бы преимущество. Далее четвёрка лыжниц разбиралась между собой. Казалось, что на втором круге сумеет убежать шведка, которая сделала отрыв на подъёме, но Ступак вовремя ускорилась и догнала Андерсон вместе с американками.

А на второй половине заключительного круга Юлия увеличила темп, перед заключительным спуском заняла удобную для себя лыжню, пусть и по внешнему радиусу, вышла на финишную прямую так, чтобы ей никто не мешал, и через десять секунд победно вскинула руки.

Для Ступак это вторая в карьере победа в личных гонках Кубка мира. Первая была в конце ноября 2018 года в Руке (Финляндия) в классическом спринте. Более двух лет назад!

«Мама Юля, давай, давай, давай!»

После финиша Юлия разрыдалась от переполнявших её эмоций. Во время многочисленных интервью едва сдерживала слёзы.

И её можно понять: мама победила в тот день, когда сыну Арсению исполнился ровно год.

«Сегодня день рождения у Арсения. Я ужасно соскучилось. Празднуют там сейчас без меня. У них праздник в разгаре, а я бегаю здесь. Но моё сердечко там, с ним. Поэтому состояние пограничное между радостью и тоской.

Лыжники из России разрывают «Тур де Ски». Но разве это сенсация? Многодневка не превратилась в чемпионат России только из-за столкновения русских между собой и усилий двух ветеранов.

Я чувствовала, что даже если соперницы чуть уйдут в подъём, я их догоню на равнине. Лыжи работали на сто баллов: держали и катили. Сервис-команде большой респект, работают на максимуме», — рассказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

Но во время церемонии награждения эмоции Юлии уже были совсем другими. Организаторы включили «Мама Люба, давай, давай, давай», а россиянка продемонстрировала зажигательный танец на первой ступени пьедестала.

В общем зачёте «Тур де Ски» Ступак теперь на третьем месте. И вряд ли намерена останавливаться.

Россияне обошлись без падений и вновь заняли пять первых мест

В мужской гонке, которая была сокращена с 15 км до 13,3 км, победа Александра Большунова не вызывала никаких сомнений.

Обладатель Кубка мира просто укатил от всех остальных и бежал только по своему графику. Он привёз ближайшему преследователю почти минуту.

За второе и третье места бились ещё шесть россиян. С ними пытался побороться француз Морис Манифика, но вновь стал шестым. А наши рубились друг с другом, но таких спусков, как в Валь-Мюстайре, в Тоблахе не было.

И не было таких инцидентов, как между Евгением Беловым и Алексеем Червоткиным. Хотя Артём Мальцев дважды ломал палку и лишился шансов на последнем подъёме, хотя бежал третьим.

«Финишировать надо, а потом ругаться». Русские лыжники едва не подрались на «Тур де Ски» Лыжная многодневка только началась, а россияне уже оказались участниками громкого скандала. Завал, ругань и нагоняй от Вяльбе.

Обладатели второго и третьего мест определились на финишной прямой. Иван Якимушкин провёл очередную сильнейшую гонку и буквально вырвал серебро из рук Евгения Белова. Червоткин метров за десять прекратил борьбу. Пятым стал Андрей Мельниченко, седьмым и восьмым – Денис Спицов и Артём Мальцев.

Отлично пробежал преследование Илья Семиков, с 23-го места поднявшийся на девятое. Александр Терентьев, ставший 14-м, сохранил зелёную майку лидера молодёжного зачёта.

7 января в «Тур де Ски» выходной, а затем многодневка продолжится и завершится в Валь-ди-Фьемме.