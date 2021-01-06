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Россиянка Юлия Ступак выиграла гонку на «Тур де Ски»-2021 и станцевала — подробности

«Тур де Ски»-2021
Андрей Шитихин
Российская лыжница разрыдалась после финиша. Но через пять минут танцевала на камеру
Юлия Ступак выиграла классическую гонку на «Тур де Ски». А потом зажигала под «Мама Люба, давай!»
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Россиянка Юлия Ступак выиграла классическую гонку преследования на лыжной многодневке «Тур де Ски». Год назад она родила сына Арсения и спустя короткое время вернулась на высочайший уровень. В гонку Юлия ушла с отставанием в 26 секунд от лидера, но ликвидировала дефицит и зажгла на финише и на церемонии награждения!

Победа через два года

Юлия Ступак (Белорукова) перед началом сезона сама не знала, что от себя ожидать. Но желание вернуться и стать сильнее после возвращение из декрета у неё было просто огромным. Тренер Маркус Крамер пошагово расписал ей практически каждый день межсезонья, и проведённая работа дала свои результаты.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Тур де Ски 2, Тоблах, Италия
Женщины. 10 км. Классический стиль. Гонка преследования
06 января 2021, среда. 15:30 МСК
Окончено
1
Юлия Ступак
Россия
29:24.7
2
Эбба Андерсон
Швеция
+0.7
3
Джессика Диггинс
США
+0.8

Ступак по ходу текущего сезона уже второй раз забежала в призы. В середине декабря в Давосе она великолепно провела коньковую десятку с раздельного старта, уступив только американке Роси Бреннен.

А в Тоблахе на пятом этапе «Тур де Ски» Юлия просто фантастически пробежала классическое преследование. Вместе со шведкой Эббой Андерсон она достаточно быстро догнала сначала ту же Бреннен, а затем все трое настигли лидера, американку Джессику Диггинс.

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Диггинс, правда, упала на одном из спусков, но и без падения вряд ли удержала бы преимущество. Далее четвёрка лыжниц разбиралась между собой. Казалось, что на втором круге сумеет убежать шведка, которая сделала отрыв на подъёме, но Ступак вовремя ускорилась и догнала Андерсон вместе с американками.

А на второй половине заключительного круга Юлия увеличила темп, перед заключительным спуском заняла удобную для себя лыжню, пусть и по внешнему радиусу, вышла на финишную прямую так, чтобы ей никто не мешал, и через десять секунд победно вскинула руки.

Для Ступак это вторая в карьере победа в личных гонках Кубка мира. Первая была в конце ноября 2018 года в Руке (Финляндия) в классическом спринте. Более двух лет назад!

«Мама Юля, давай, давай, давай!»

После финиша Юлия разрыдалась от переполнявших её эмоций. Во время многочисленных интервью едва сдерживала слёзы.

И её можно понять: мама победила в тот день, когда сыну Арсению исполнился ровно год.

«Сегодня день рождения у Арсения. Я ужасно соскучилось. Празднуют там сейчас без меня. У них праздник в разгаре, а я бегаю здесь. Но моё сердечко там, с ним. Поэтому состояние пограничное между радостью и тоской.

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Я чувствовала, что даже если соперницы чуть уйдут в подъём, я их догоню на равнине. Лыжи работали на сто баллов: держали и катили. Сервис-команде большой респект, работают на максимуме», — рассказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

Но во время церемонии награждения эмоции Юлии уже были совсем другими. Организаторы включили «Мама Люба, давай, давай, давай», а россиянка продемонстрировала зажигательный танец на первой ступени пьедестала.

В общем зачёте «Тур де Ски» Ступак теперь на третьем месте. И вряд ли намерена останавливаться.

Россияне обошлись без падений и вновь заняли пять первых мест

В мужской гонке, которая была сокращена с 15 км до 13,3 км, победа Александра Большунова не вызывала никаких сомнений.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Тур де Ски 2, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
06 января 2021, среда. 16:40 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
34:32.9
2
Иван Якимушкин
Россия
+55.5
3
Евгений Белов
Россия
+55.6

Обладатель Кубка мира просто укатил от всех остальных и бежал только по своему графику. Он привёз ближайшему преследователю почти минуту.

За второе и третье места бились ещё шесть россиян. С ними пытался побороться француз Морис Манифика, но вновь стал шестым. А наши рубились друг с другом, но таких спусков, как в Валь-Мюстайре, в Тоблахе не было.

И не было таких инцидентов, как между Евгением Беловым и Алексеем Червоткиным. Хотя Артём Мальцев дважды ломал палку и лишился шансов на последнем подъёме, хотя бежал третьим.

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Обладатели второго и третьего мест определились на финишной прямой. Иван Якимушкин провёл очередную сильнейшую гонку и буквально вырвал серебро из рук Евгения Белова. Червоткин метров за десять прекратил борьбу. Пятым стал Андрей Мельниченко, седьмым и восьмым – Денис Спицов и Артём Мальцев.

Отлично пробежал преследование Илья Семиков, с 23-го места поднявшийся на девятое. Александр Терентьев, ставший 14-м, сохранил зелёную майку лидера молодёжного зачёта.

7 января в «Тур де Ски» выходной, а затем многодневка продолжится и завершится в Валь-ди-Фьемме.

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