32-летний Танкред Меле хотел сделать трюк, который прежде не покорялся никому: пройти по канату, натянутому между воздушными шарами.

«Попробуй всё. Хотя бы раз». Трагическая история канатоходца, упавшего с большой высоты

Наверное, каждый человек хоть раз в жизни мечтал бросить надоевшую работу и заняться чем-то для души. Но по разным причинам многие так и оставляют свои мечты нереализованными. В отличие от французского канатоходца Танкреда Меле, который в одночасье решил уволиться с должности инженера и заняться экстримом, который он по-настоящему любил.

Уже к 30 годам к нему пришёл успех, а его сумасшедшие трюки собирали огромное количество просмотров в Интернете. Но когда Меле готовил самый сложный трюк в своей жизни, который прежде никто и никогда не делал, всё закончилось трагедией.

Мексиканский рестлер умер прямо на ринге. Спасти его пытался даже соперник. Видео «Принц воздуха» упал как подкошенный. А его товарищ по команде не понял, что случилось, и пытался избить бойца, оказывавшего первую помощь.

Фото: facebook.com/tancrede.melet

«Приключение в поисках свободы»

Именно так француз описывал свои увлечения. Меле стал одним из участников группы каскадёров Flying Frenchies. Эти ребята известны во всём мире своими смертельно опасными трюками, среди которых была и ходьба по канатам в горах между небоскрёбами. Большую часть трюков Танкред и его друзья выполняли в Верхнем Провансе в его родной Франции.

Меле не ограничивался лишь хождением по канатам. Он постоянно прыгал с парашютом, занимался бейсджампингом, а попутно ещё и установил мировой рекорд по хайлайну – хождению по верёвке на большой высоте. Танкред всегда мыслил нестандартно и старался сочетать разные навыки в своей деятельности. Это позволяло ему держать себя в тонусе.

Популярность обеспечила ему и финансовый успех. Его приглашали сниматься в рекламе, видеороликах, звали на лекции и концерты. А главным вдохновителем для Меле был Филипп Пети – человек, который в своё время прошёл по канату между башнями-близнецами в Нью-Йорке. Это настолько впечатлило Танкреда, что в 2014 году он исполнил похожий трюк и прогулялся по натянутому канату на большой высоте и сорвал куш в Интернете.

Рекорд ради котика. Самые быстрые люди планеты делают невероятные вещи Можно бить быстрее Брюса Ли, забираться на высоту быстрее лифта и надувать шарики на скорость, чтобы победить страх.

Фото: facebook.com/tancrede.melet

В погоне за мечтой

В 2016 году французский канатоходец созрел для по-настоящему грандиозного трюка. Он планировал пройти по канату, натянутому между двумя парящими в небе воздушными шарами. Аэростаты должны были находиться на высоте 30 метров.

Конечно, такие трюки необходимо тщательно проработать и отрепетировать. И именно во время одной из тренировок с Меле случилась беда. Один из двух шаров, на котором должна была подниматься группа каскадёров, неожиданно начал набирать высоту.

Все члены команды Танкреда успели выпрыгнуть из шара. Все, кроме самого Меле.

Он попросту не успел отцепить страховочный трос от аэростата и упал на землю с высоты тех самых 30 метров. Очевидно, шансов выжить в такой ситуации не было никаких.

У молодого парня во Франции остались жена и маленький ребёнок.

«Пробуй всё. Хотя бы один раз»

Такой девиз был у Танкреда Меле. И этот девиз был вывешен на главной странице его каскадёрской группы. В социальных сетях люди отдавали дань уважения талантливому канатоходцу и признавались, что он дарил им мечту в жизни и возможность уйти от серых будней. Он очень любил то, чем занимался и погиб, пытаясь покорить очередную высоту.

Эксперты выдвигали различные причины трагедии в горах. Кто-то ссылался на погодные условия, кто-то не неполадки с инвентарём. Известный канатоходец Адам Виситаев в интервью «Московскому комсомольцу» отметил, что дело могло быть в банальной потере концентрации.

«Скорее всего, он потерял на долю секунды бдительность. Возможно, плохо почувствовал себя. Вряд ли его что-то отвлекло, ведь чем больше высота, тем выше степень концентрации внимания канатоходца. Там включаются все клетки мозга, повышается мобильность, собранность. Риск сорваться гораздо выше на малой высоте».