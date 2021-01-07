«Большунов – просто монстр». Даже норвежцы восхищены триумфом России на «Тур де Ски»

Мужская сборная России по лыжным гонкам впечатляюще проводит многодневку «Тур де Ски». Две гонки подряд российские спортсмены никого не пускают в топ-5, а лидер команды Александр Большунов заставляет грустить норвежцев, которые смотрят на его доминирование со стороны.



Про Большунова и сборную России все говорят с восхищением. Даже его соперники из Норвегии.

«Хотелось бы дать бой Большунову»

«Выступление Александра впечатляет. Мы знали, что он отлично может бежать даже в условиях высоты, и то, что сейчас происходит, не шок. Хотелось бы самому находиться на «Тур де Ски» и дать ему бой. Досадно просто смотреть со стороны на то, как он от всех убегает. Всю русскую команду будет нелегко победить на чемпионате мира, они будут для нас главными соперниками», — заявил Йоханнес Клебо в интервью TV2.

«Отстой, что ещё сказать?» Норвежец Клебо разочарован победами Большунова на «Тур де Ски» У россиянина уже две победы на этапах многодневки, а его главный соперник тренируется и смотрит гонки по телевизору.

«Это что, чемпионат России?»

«Русские просто господствуют на «Тур де Ски». В топ-10 по итогам последней гонки забежали восемь российских лыжников. Один из тренеров команды Маркус Крамер объяснил всё тем, что в Тоблахе часто проходят сборы, и спортсмены просто отлично знают трассу. Но это что, чемпионат России? Ведь они имеют огромное преимущество», — задаётся вопросом Aftonbladet.

Лыжный монстр

«Нужно быть просто сумасшедшим, чтобы сейчас поставить деньги на победу в Туре кого-то другого, кроме Большунова. Он же просто играет с соперниками. Александр – настоящий монстр на лыжах. Неважно, участвуют норвежцы или нет, он просто разрывает всех. А после финиша ещё и иронизирует, что находится не в худшей форме», – заявил комментатор NRK Ян Пост.

Лыжник из России – главный фаворит «Тур де Ски». Главное, чтобы Большунову не стало скучно У женщин такого явного лидера нет. Наталья Непряева проигрывала норвежкам, но их на нынешней многодневке не будет.

«В него пауэрбанк встроен»

«Большунов очень умён. В него словно пауэрбанк встроен. В нужный момент он подзаряжается и убегает ото всех. Он выбирает удобный темп, но в любой момент может ускориться. Я давно не видела в мужских лыжах таких крепких парней, как он. Признаюсь, я впечатлена тем, что делает Большунов», — отвесила комплимент российскому лыжнику многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Марит Бьорген.



«Самое удивительно, что он вообще не выглядит уставшим. Поразительно!» — поддержал её эксперт TV2 Оге Шинстад.

«Если кто-то не тянет, Вяльбе найдёт замену»

«Русские лыжники на «Тур де Ски» напоминают скоростной экспресс, который уже трогается, когда другие только приходят на посадку. И какое же счастье, что француз Манифика сумел сесть на этот поезд! У русских есть Царь – Александр Большунов, а мужская команда правит в лыжах, словно императорская Россия. Высочайшая внутренняя конкуренция постоянно толкает русских вперёд, и если кто-то не тянет, Елена Вяльбе найдёт равноценную замену. Остальным остаётся собирать лишь крохи», – пишут ski-nordique.net и «Экип».

Лыжники из России разрывают «Тур де Ски». Но разве это сенсация? Многодневка не превратилась в чемпионат России только из-за столкновения русских между собой и усилий двух ветеранов.

На «Тур де Ски» осталось провести три гонки. Александр Большунов лидирует с преимуществом более чем в две минуты. Нет никаких сомнений, что 10 января он во второй раз подряд станет обладателем одного из самых престижных трофеев в мировых лыжах.