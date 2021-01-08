Ещё одна яркая победа русских лыж. Уставшая Непряева вырвала победу на последнем подъёме!

Российское доминирование на лыжной многодневке «Тур де Ски» продолжилось и в Валь-ди-Фьемме. Две красивейшие победы в классических масс-стартах одержали Наталья Непряева и Александр Большунов. Но если в победе лидера Кубка мира мало кто сомневался, то первое место нашей лыжницы стало практически сенсацией.
Непряева ожила и победила
Победа Непряевой получилась невероятно крутой и яркой. Хотя она и в предыдущей гонке, хоть и оказалась достаточно низко в итоговом протоколе, но показала второй результат по чистому времени, уступив только Юлии Ступак.
Что характерно, в Тоблахе гонка преследования тоже была классической. «Тур» продолжился в Валь-ди-Фьемме классическим масс-стартом.
Непряева с первых метров держалась в числе лидеров вместе с Юлией Ступак и Татьяной Сориной. Так было и в предыдущих гонках, но сил у Натальи не хватало на то, чтобы дотерпеть до финиша. Иногда эти силы заканчивались на половине дистанции.
Но не в этот раз. Непряева контролировала всё. И когда до финиша гонки оставалось два спуска и подъём, она всё сделала гроссмейстерски. На предпоследнем спуске она ловко перестроилась и встала первой, на подъёме никого к себе не подпустила, сумев создать отрыв, а на финишный спуск выкатила лидером.
Наталья использовала прекрасную работу лыж, максимально долго сидела, не толкаясь, а когда начала толкаться – соперницы были уже далеко.
Для Непряевой это вторая в карьере победа в личной гонке в рамках Кубка мира. Она ожила тогда, когда в это слабо верилось. Хотя её тренер Юрий Бородавко пару дней назад заметил, что с возникшими проблемами они точно справятся.
Кажется, справились.
«Самочувствие возвращается»
«Очень тяжёлая борьба была на трассе. Я рада, что у меня хорошо получилось провести эту гонку. Самочувствие возвращается, и я надеюсь, что в следующих гонках всё будет хорошо. Хотелось бы подняться как можно выше в общем зачёте и показать максимум в оставшихся гонках», – сказала Непряева сразу после финиша.
В зачёте «Тур де Ски» она с десятого места поднялась на восьмое.
А Юлия Ступак, которую не хватило на последний километр, финишировала восьмой. Но в общем зачёте теперь именно она занимает второе место, уступая только американке Джессике Диггинс.
Отличную гонку выдала и Алиса Жамбалова, которая стала седьмой. А вот Татьяну Сорину, показывавшую сенсационные результаты на старте сезона, силы покинули. Она держалась в группе лидеров два круга, а затем начала отставать.
Яна Кирпиченко в локальной борьбе обыграла свою давнюю соперницу по чемпионатам мира U23 шведку Фриду Карлссон.
Иллюзия от Большунова
Александр Большунов тоже выиграл, но в этом никто и не сомневался. Хотя исход борьбы также решился лишь на последних метрах.
Но лидер «Тур де Ски» и Кубка мира чётко следил за ситуацией на трассе, не пустил в отрыв итальянца Франческо де Фабиани, а на финишный спуск выкатил с огромным преимуществом в скорости – как за счёт работы лыж, так и за счёт большей массы. Могучий российский лыжник тоже до последнего не толкался, стараясь сэкономить силы на последние 70 метров, а их пробежал очень быстро.
У де Фабиани не было ни единого шанса, а если кому-то показалось, что это возможно – это лишь иллюзия. Но и второе место для итальянца – здорово, он сумел вклиниться между российскими лыжниками. Ведь третьим тоже стал россиянин. Алексей Червоткин, который был близко к призовым местам в предыдущих гонках, теперь добежал до топ-3. Четвёртое, пятое и седьмое места тоже за россиянами – Ильёй Семиковым, Иваном Якимушкиным и Андреем Мельниченко.
Евгений Белов, с которым тот же Червоткин столкнулся на второй гонке, из-за чего оба лишились медалей, вновь попал в переделку. На этот раз он столкнулся со шведом Вильямом Поромяа, после чего оба остались без палок и потеряли шансы на высокие места. После финиша спортсмены спокойно поговорили друг с другом и пожали руки.
Большунова уже никто не догонит, а вот за второе и третье место в «Туре» будет жаркая борьба. Француз Морис Манифика против россиян Якимушкина, Дениса Спицова и Артёма Мальцева.
До финиша многодневки осталось всего две гонки.
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