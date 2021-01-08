Ещё одна яркая победа русских лыж. Уставшая Непряева вырвала победу на последнем подъёме!

Российское доминирование на лыжной многодневке «Тур де Ски» продолжилось и в Валь-ди-Фьемме. Две красивейшие победы в классических масс-стартах одержали Наталья Непряева и Александр Большунов. Но если в победе лидера Кубка мира мало кто сомневался, то первое место нашей лыжницы стало практически сенсацией.

Непряева ожила и победила

Победа Непряевой получилась невероятно крутой и яркой. Хотя она и в предыдущей гонке, хоть и оказалась достаточно низко в итоговом протоколе, но показала второй результат по чистому времени, уступив только Юлии Ступак.

Что характерно, в Тоблахе гонка преследования тоже была классической. «Тур» продолжился в Валь-ди-Фьемме классическим масс-стартом.



Непряева с первых метров держалась в числе лидеров вместе с Юлией Ступак и Татьяной Сориной. Так было и в предыдущих гонках, но сил у Натальи не хватало на то, чтобы дотерпеть до финиша. Иногда эти силы заканчивались на половине дистанции.

Российская лыжница разрыдалась после финиша. Но через пять минут танцевала на камеру Юлия Ступак выиграла классическую гонку на «Тур де Ски». А потом зажигала под «Мама Люба, давай!»

Но не в этот раз. Непряева контролировала всё. И когда до финиша гонки оставалось два спуска и подъём, она всё сделала гроссмейстерски. На предпоследнем спуске она ловко перестроилась и встала первой, на подъёме никого к себе не подпустила, сумев создать отрыв, а на финишный спуск выкатила лидером.



Наталья использовала прекрасную работу лыж, максимально долго сидела, не толкаясь, а когда начала толкаться – соперницы были уже далеко.



Для Непряевой это вторая в карьере победа в личной гонке в рамках Кубка мира. Она ожила тогда, когда в это слабо верилось. Хотя её тренер Юрий Бородавко пару дней назад заметил, что с возникшими проблемами они точно справятся.



Кажется, справились.

«Самочувствие возвращается»

«Очень тяжёлая борьба была на трассе. Я рада, что у меня хорошо получилось провести эту гонку. Самочувствие возвращается, и я надеюсь, что в следующих гонках всё будет хорошо. Хотелось бы подняться как можно выше в общем зачёте и показать максимум в оставшихся гонках», – сказала Непряева сразу после финиша.

В зачёте «Тур де Ски» она с десятого места поднялась на восьмое.



А Юлия Ступак, которую не хватило на последний километр, финишировала восьмой. Но в общем зачёте теперь именно она занимает второе место, уступая только американке Джессике Диггинс.



Отличную гонку выдала и Алиса Жамбалова, которая стала седьмой. А вот Татьяну Сорину, показывавшую сенсационные результаты на старте сезона, силы покинули. Она держалась в группе лидеров два круга, а затем начала отставать.



Яна Кирпиченко в локальной борьбе обыграла свою давнюю соперницу по чемпионатам мира U23 шведку Фриду Карлссон.

Иллюзия от Большунова

Александр Большунов тоже выиграл, но в этом никто и не сомневался. Хотя исход борьбы также решился лишь на последних метрах.



Но лидер «Тур де Ски» и Кубка мира чётко следил за ситуацией на трассе, не пустил в отрыв итальянца Франческо де Фабиани, а на финишный спуск выкатил с огромным преимуществом в скорости – как за счёт работы лыж, так и за счёт большей массы. Могучий российский лыжник тоже до последнего не толкался, стараясь сэкономить силы на последние 70 метров, а их пробежал очень быстро.

«Большунов – просто монстр». Даже норвежцы восхищены триумфом России на «Тур де Ски» Зарубежные СМИ сравнивают лидера нашей сборной с царём и вспоминают Российскую империю.

У де Фабиани не было ни единого шанса, а если кому-то показалось, что это возможно – это лишь иллюзия. Но и второе место для итальянца – здорово, он сумел вклиниться между российскими лыжниками. Ведь третьим тоже стал россиянин. Алексей Червоткин, который был близко к призовым местам в предыдущих гонках, теперь добежал до топ-3. Четвёртое, пятое и седьмое места тоже за россиянами – Ильёй Семиковым, Иваном Якимушкиным и Андреем Мельниченко.

Евгений Белов, с которым тот же Червоткин столкнулся на второй гонке, из-за чего оба лишились медалей, вновь попал в переделку. На этот раз он столкнулся со шведом Вильямом Поромяа, после чего оба остались без палок и потеряли шансы на высокие места. После финиша спортсмены спокойно поговорили друг с другом и пожали руки.



Большунова уже никто не догонит, а вот за второе и третье место в «Туре» будет жаркая борьба. Француз Морис Манифика против россиян Якимушкина, Дениса Спицова и Артёма Мальцева.



До финиша многодневки осталось всего две гонки.