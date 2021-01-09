«Куда ты лезешь-то?» Россияне повздорили со шведами и остались без золота на Тур де Ски

После пяти побед подряд на лыжной многодневке «Тур де Ски» лидер общего зачёта Александр Большунов проиграл. Он стал только третьим в классическом спринте. Большунов следил за итальянцем Федерико Пеллегрино, но нужно было занимать более выгодную позицию.

Но ничего страшного для Большунова не произошло – он ещё больше оторвался от конкурентов в общем зачёте перед финальной горой.

Две разножки и два поражения Большунова

Александру Большунову не удалось установить уникальный рекорд «Тур де Ски» и одержать шестую победу подряд в рамках одной многодневки.

В классическом спринте Большунов проиграл. Естественно, что вопрос о том, что он попадёт в топ-30 и пробьётся в четвертьфинал, даже не возникал. Но все забеги на выбывание Александр провёл не совсем так, как ждали болельщики сборной России.



В своём четвертьфинале он стал вторым и мог не оглядываться на результаты остальных забегов. А вот в полуфинале Большунов решил сыграть в тактическую игру и едва не проиграл. На финише их с Глебом Ретивых в борьбе за второе место разделила 0,01 секунды!

Большунов в шаге от уникального достижения. Рекордная серия Устюгова под ударом Россиянин выигрывает на Тур де Ски, даже не толкаясь палками. Но теперь ему нужно побеждать в спринте, который он выигрывал лишь однажды.

Ретивых прошёл в финал напрямую, а Большунову пришлось ждать результатов второго полуфинала. Он прошёл в финал лаки-лузером благодаря тому, что итальянец Федерико Пеллегрино по ходу забега решил резко сбросить скорость.



Ну а в финале ситуация повторилась. Большунов и Ретивых «пасли» Пеллегрино, сделали всё, чтобы не вставать первыми на последний спуск, и упустили Оскара Свенссона.



Швед как раз не побоялся занять первую позицию, растолкался, выкатил первым на финиш и не подпустил россиян к себе. А Большунов и Ретивых вновь в разножке разыграли второе и третье место, и вновь впереди оказался Глеб.



С точки зрения общего зачёта Большунов сделал всё абсолютно правильно. Ведь «Тур де Ски» закончится финальной горой, и у него с учётом бонусных секунд теперь огромное преимущество в 3,5 минуты. А дальше практически с одним временем – Морис Манифика, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

«Ну куда ты лезешь-то? Всё равно никакого преимущества нет!»

Якимушкин мог быть выше, но ему помешал швед Вильям Поромяа. После финиша россиянин высказал скандинаву всё, что о нём думает. Тот, правда, не понял ни слова из яркой русской речи, но сообразил, что Иван был недоволен.



В четвертьфинале Поромяа стал слишком прижиматься вбок, зацепился с Франческо де Фабиани, а Якимушкин, чтобы на них не наткнуться, вынужден был выезжать за пределы трассы, потерял скорость и не прошёл в полуфинал даже как лаки-лузер. Мальцеву же просто повезло – он объехал упавших с другой стороны.

«Финишировать надо, а потом ругаться». Русские лыжники едва не подрались на «Тур де Ски» Лыжная многодневка только началась, а россияне уже оказались участниками громкого скандала. Завал, ругань и нагоняй от Вяльбе.

«Ну куда ты лезешь-то, – возмущался после финиша Якимушкин. – Там места полно, всё равно никакого преимущества от такого манёвра не получишь. Не знаю, может он просто молодой, вот и не догоняет немного?»



Накануне от действий Поромяа в масс-старте пострадал Евгений Белов, который сломал палку и лишился шансов на призовое место. Белов тоже выразил возмущение действиями шведа, а тот признал свою ошибку и извинился. Но после критики Якимушкина шведский лыжник назвал россиян тупыми.

Шведки не пустили россиянок к призам

В женском спринте три первых места заняли шведки, хотя россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина выкатились на финишную прямую лидерами.

Но у скандинавок просто чудесно работали лыжи, да и финишный спурт посильнее. Линн Сван, Майя Дальквист и Эмма Рибом сумели объехать наших девушек.



Юлия Ступак не смогла пройти в финал, но в общем зачёте «Тур де Ски» осталась на втором месте, уступая американке Джессике Диггинс 54 секунды.

Ещё одна яркая победа русских лыж. Уставшая Непряева вырвала победу на последнем подъёме! Большунов тоже выиграл. Но разве в этом кто-то сомневался?

Далее в минуте от неё финка Криста Пармякоски, которой совсем немного уступают Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Совсем недалеко и шведка Эбба Андерсон. Битва за призы на финальной горе Альпе Чермис ожидается невероятно жаркой.