«Куда ты лезешь-то?» Россияне повздорили со шведами и остались без золота на Тур де Ски

После пяти побед подряд на лыжной многодневке «Тур де Ски» лидер общего зачёта Александр Большунов проиграл. Он стал только третьим в классическом спринте. Большунов следил за итальянцем Федерико Пеллегрино, но нужно было занимать более выгодную позицию.
Но ничего страшного для Большунова не произошло – он ещё больше оторвался от конкурентов в общем зачёте перед финальной горой.
Две разножки и два поражения Большунова
Александру Большунову не удалось установить уникальный рекорд «Тур де Ски» и одержать шестую победу подряд в рамках одной многодневки.
В классическом спринте Большунов проиграл. Естественно, что вопрос о том, что он попадёт в топ-30 и пробьётся в четвертьфинал, даже не возникал. Но все забеги на выбывание Александр провёл не совсем так, как ждали болельщики сборной России.
В своём четвертьфинале он стал вторым и мог не оглядываться на результаты остальных забегов. А вот в полуфинале Большунов решил сыграть в тактическую игру и едва не проиграл. На финише их с Глебом Ретивых в борьбе за второе место разделила 0,01 секунды!
Ретивых прошёл в финал напрямую, а Большунову пришлось ждать результатов второго полуфинала. Он прошёл в финал лаки-лузером благодаря тому, что итальянец Федерико Пеллегрино по ходу забега решил резко сбросить скорость.
Ну а в финале ситуация повторилась. Большунов и Ретивых «пасли» Пеллегрино, сделали всё, чтобы не вставать первыми на последний спуск, и упустили Оскара Свенссона.
Швед как раз не побоялся занять первую позицию, растолкался, выкатил первым на финиш и не подпустил россиян к себе. А Большунов и Ретивых вновь в разножке разыграли второе и третье место, и вновь впереди оказался Глеб.
С точки зрения общего зачёта Большунов сделал всё абсолютно правильно. Ведь «Тур де Ски» закончится финальной горой, и у него с учётом бонусных секунд теперь огромное преимущество в 3,5 минуты. А дальше практически с одним временем – Морис Манифика, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов.
«Ну куда ты лезешь-то? Всё равно никакого преимущества нет!»
Якимушкин мог быть выше, но ему помешал швед Вильям Поромяа. После финиша россиянин высказал скандинаву всё, что о нём думает. Тот, правда, не понял ни слова из яркой русской речи, но сообразил, что Иван был недоволен.
В четвертьфинале Поромяа стал слишком прижиматься вбок, зацепился с Франческо де Фабиани, а Якимушкин, чтобы на них не наткнуться, вынужден был выезжать за пределы трассы, потерял скорость и не прошёл в полуфинал даже как лаки-лузер. Мальцеву же просто повезло – он объехал упавших с другой стороны.
«Ну куда ты лезешь-то, – возмущался после финиша Якимушкин. – Там места полно, всё равно никакого преимущества от такого манёвра не получишь. Не знаю, может он просто молодой, вот и не догоняет немного?»
Накануне от действий Поромяа в масс-старте пострадал Евгений Белов, который сломал палку и лишился шансов на призовое место. Белов тоже выразил возмущение действиями шведа, а тот признал свою ошибку и извинился. Но после критики Якимушкина шведский лыжник назвал россиян тупыми.
Шведки не пустили россиянок к призам
В женском спринте три первых места заняли шведки, хотя россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина выкатились на финишную прямую лидерами.
Но у скандинавок просто чудесно работали лыжи, да и финишный спурт посильнее. Линн Сван, Майя Дальквист и Эмма Рибом сумели объехать наших девушек.
Юлия Ступак не смогла пройти в финал, но в общем зачёте «Тур де Ски» осталась на втором месте, уступая американке Джессике Диггинс 54 секунды.
Далее в минуте от неё финка Криста Пармякоски, которой совсем немного уступают Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Совсем недалеко и шведка Эбба Андерсон. Битва за призы на финальной горе Альпе Чермис ожидается невероятно жаркой.
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