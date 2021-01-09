Триллер в концовке. Как ЦСКА на последней минуте вырвал важную победу в Лиге чемпионов

Гандболистки московского ЦСКА подошли к первой домашней игре в Лиге чемпионов в 2021 году со смешанными эмоциями. С одной стороны, все с нетерпением ждали возвращения главного клубного турнира Европы, где россиянки сражаются за выход в плей-офф. С другой стороны, буквально несколько дней назад ЦСКА неожиданно уступил «Астраханочке» в четвертьфинале Кубка России и расстался с надеждой завоевать этот трофей.

Отыграться за эту неудачу предстояло во встрече с «Брестом» в Лиге чемпионов. В первом круге московские гандболистки во Франции были сильнее соперника. ЦСКА отлично начал ту игру и вёл к перерыву со счётом 17:13. Во втором тайме «Брест» подобрался к москвичкам, но спасти матч не сумел – 30:28 в пользу ЦСКА. Конечно, болельщики жаждали победы и в домашнем матче.

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Вратаря «Бреста» на кураже

ЦСКА очень важно было играть с «Брестом» на победу, потому что француженки идут на втором месте в группе, а москвички – на третьем. Чтобы пробиться сразу в четвертьфинал турнира, надо занять одно из первых двух мест. Если занять, к примеру, третье, то придётся пробиваться в решающие матчи через дополнительный раунд, а это большой риск.



Хозяйки отлично начали встречу. К третьей минуте ЦСКА вёл со счётом 2:0. Сначала Сара Ристовска реализовала 7-метровый бросок, а потом Екатерина Ильина увеличила преимущество московской команды. При этом здорово играла голкипер «Бреста» Сандра Тофт. Если бы не она, ЦСКА создал бы себе ещё более комфортный отрыв. А в итоге несколько сэйвов вратаря гостей вдохновили француженок на то, чтобы сравнять счёт – 2:2.



При этом, если у «Бреста» можно было выделить вратаря, то ЦСКА оборонялся коллективными усилиями. На седьмой минуте Сандра Тофт сделала сумасшедший сейв, не позволив забить Дарье Дмитриевой из убойной позиции. Тофт в первые 10 минут творила вообще чудеса. В одной из атак россиянки только с третьей попытки смогли пробить голкипера соперника.

Бенефис Полины Горшковой

ЦСКА стоит сказать спасибо игрокам «Бреста», которые очень много ошибались и теряли мяч едва ли не в каждой второй атаке. К 11-й минуте ЦСКА был впереди со счётом 5:3. Вскоре главному тренеру гостей Лорану Безо надоело смотреть на то, как ошибаются его подопечные, он взял тайм-аут и очень долго объяснял то на французском, то на английском, что же должны делать его игроки на площадке. В основном упор делался на внимательности.



Но, судя по всему, гандболистки «Бреста» не услышали своего тренера. Гостьи уходили на перерыв при счёте 3:5, а уже через минуту после паузы счёт стал 3:7. У ЦСКА солировала Полина Горшкова, которая забросила четыре мяча. Она просто разрывала оборону соперника в быстрых отрывах. И даже блистательная Сандра Тофт ничего не могла с её бросками поделать.

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ЦСКА расслабился

Половина первого тайма была позади, и хозяева контролировали игру, вели со счётом 8:5. Этот счёт держался довольно долго, но потом «Брест» включился и сократил отставание до минимума. Это вынудило тренерский штаб ЦСКА брать паузу. Но, как и в случае с тайм-аутом «Бреста», помогло это не сразу. А тут ещё и двухминутное удаление получила Анастасия Илларионова. За четыре минуты до конца первого тайма француженки и вовсе сравняли счёт – 11:11.

До перерыва команды ещё по разу обменялись забитыми мячами и отправились отдыхать при равном счёте – 12:12. Очень было похоже на то, что ЦСКА слишком расслабился во второй половине тайма. Хозяйкам давалась игра, но когда «Брест» добавил, москвичкам нечем было ответить. Во втором тайме борьба за победу должна была начаться заново.

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Сумасшедшая концовка от ЦСКА

Второй тайм для московских гандболисток начался неудачно. «Брест» повёл в счёте и какое-то время держал преимущество в два мяча. ЦСКА ценой больших усилий сумел выровнять игру. Особенно хороша была Екатерина Ильина, которая забивала, отдавала и в целом была лидером команды в тяжёлый для неё момент. К середине тайма хозяйки повели со счётом 20:18. Но было совершенно очевидно, что на этом всё не закончится.



«Брест» не собирался сдаваться, понимая всю важность игры с точки зрения турнирной ситуации. И последние 10 минут игры превратились в настоящий триллер. Ни одна из команд не могла уйти в отрыв более, чем на один мяч. Казалось, что всё завершится ничейных результатом, но буквально за 45 секунд до финальной сирены Полина Горшкова забила решающий мяч и принесла ЦСКА важнейшую победу в Лиге чемпионов – 25:24. Россиянки очень эмоционально праздновали успех. И правильно! Ведь теперь они отстают от «Бреста» всего на одно очко, имея при этом две игры в запасе. Конечно, вся борьба ещё впереди, но есть ощущение, что московский клуб сделал важнейший шаг прямо в плей-офф Лиги чемпионов.