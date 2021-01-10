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Лыжные гонки, Тур де Ски 2021: заключительная гонка, финал (женщины, мужчины), онлайн-трансляция 10 января 2021

Александр Большунов, лыжные гонки
Андрей Шитихин
Финальная гонка «Тур де Ски». Наш Большунов борется за историческую победу! LIVE
Никому из россиян прежде не удавалось выиграть знаменитую лыжную многодневку дважды. Большунов готов стать первым.
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Расписание гонок "Тур де Ски - 2021"
"Тур де Ски - 2021". Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Сегодня, 10 января в Италии на горе Альпе де Чермис завершится знаменитая лыжная многодневка «Тур де Ски» 2021 года. Мужчины и женщины разыграют главные призы на тяжелейшем подъёме. Россиянин Александр Большунов — главный фаворит мужского зачёта, а Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Юлия Ступак будут биться с американками в женской части программы. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

За всю историю существования «Тур де Ски» его выигрывали лишь три лыжника из России: Александр Легков в 2013 году, Сергей Устюгов — в 2017-м и Александр Большунов — в 2020-м. Вторая победа может стать для Большунова исторической — ведь он станет первым россиянином. завоевавшим главный приз дважды. Отрыв Александра от соперников по итогам всех предыдущих гонок так велик, что только какой-то форс-мажор может лишить его победы. Но пока лидер сборной не пересёк финишную черту, радоваться рано.

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