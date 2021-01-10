Финальная гонка «Тур де Ски». Наш Большунов борется за историческую победу! LIVE

Сегодня, 10 января в Италии на горе Альпе де Чермис завершится знаменитая лыжная многодневка «Тур де Ски» 2021 года. Мужчины и женщины разыграют главные призы на тяжелейшем подъёме. Россиянин Александр Большунов — главный фаворит мужского зачёта, а Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Юлия Ступак будут биться с американками в женской части программы. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

За всю историю существования «Тур де Ски» его выигрывали лишь три лыжника из России: Александр Легков в 2013 году, Сергей Устюгов — в 2017-м и Александр Большунов — в 2020-м. Вторая победа может стать для Большунова исторической — ведь он станет первым россиянином. завоевавшим главный приз дважды. Отрыв Александра от соперников по итогам всех предыдущих гонок так велик, что только какой-то форс-мажор может лишить его победы. Но пока лидер сборной не пересёк финишную черту, радоваться рано.