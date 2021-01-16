В Германии покончили с международной допинг-системой. Но без слов о России не обошлось

Макс Хауке попался с поличным на переливании крови, но всё равно обвинял Россию. Ему дали условный срок. Его доктору – пять лет тюрьмы.

В Германии оглашён приговор по делу об организации международной допинг-схемы, участниками которой были спортсмены из восьми стран. Организатором признан немецкий врач Марк Шмидт, поставлявший спортсменам запрещённые препараты и занимавшийся запрещённым переливанием крови. Его постоянный клиент австриец Макс Хауке обвинял в допинге лыжников из России, но в итоге попался сам.

Доктор-допинг

Суд признал виновным врача из Эрфурта Марка Шмидта в том, что он организовал допинг-схему, вовлекал туда спортсменов, лично продавал им запрещённые препараты и проводил запрещённые процедуры.



Шмидт приговорён к четырём годам и десяти месяцам тюремного заключения, штрафу в 158 тысяч евро и запрету на профессию. На суде врач заявил, что делал всё исключительно по доброте душевной, ничего не получая взамен.

Немецкий врач, который снабжал спортсменов допингом, получил 4 года 10 месяцев тюрьмы

Добрый доктор уже отсидел почти два года с момента своего ареста в феврале 2019 года в австрийском Зеефельде. Этот срок будет зачтён ему в качестве отбытия наказания. И, если кто-то подумал, что запрет на занятие профессиональной деятельностью Шмидт получил пожизненно, то нет. Он же добрый. Так что всего три года.



Как раз к моменту выхода из тюрьмы можно начинать плести новую сеть.

«Чувствовал, что русские сидят на допинге»

Клиентами доктора Шмидта были 23 спортсмена из восьми стран. В основном лыжники и велогонщики. Но были триатлонисты и даже представитель фрирайда (спуск на горных лыжах по естественным склонам).



Основную массу нарушителей поймали в ходе специальной операции, которая началась во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде в феврале 2019-го. Лыжника Макса Хауке заставили за переливанием крови.

Оказалось, что всех их сдал другой лыжник Йоханнес Дюрр, неожиданно выстреливший на «Тур де Ски» – 2016. Дюрр тоже был клиентом доктора Шмидта, но «залетел», несмотря на все уверения врача. Потом, видимо, обиделся и рассказал правоохранительным органам про то, что происходит.

Хауке, пойманный с поличным, отнекиваться не стал и рассказал все подробности того, как происходили нарушения. Но прижатый к стенке австриец не упустил возможности вспомнить про Россию и попытаться её обвинить. Видимо, по инерции.

Дисквалифицированный лыжник Хауке: чувствовал, что россияне на допинге

«Врачи часто бронировали номер в той же гостинице. Мне сообщали время, к которому я должен был подойти, а после гонки снова вызывали на процедуру.



Но мы с Домиником (Бальдауфом – лыжником сборной Австрии, другом Хауке, прим. «Чемпионата») быстро поняли, что такую схему не могли организовать только для нас двоих. Шмидт давал нам ощущение, что никто нас не поймает.



На первом допинг-тесте было страшно, а потом пришло чувство уверенности и безнаказанности. Можно и переливание делать, и переливание крови, если принимать некоторые меры.



Как бороться с такими командами, как Норвегия, Швеция, Россия? У них огромные ресурсы и куча секретов. О случаях в сборной России мы все могли прочитать. Чувствовал, что русские лыжники принимают допинг, как и норвежцы со шведами. Но утверждать не могу», — говорил.



Как был наказан Хауке? Дисквалификацией на четыре года. Пять месяцев тюрьмы – условно, а штраф неподъёмный – аж 480 евро!

Закон Родченкова сработает?

Добрый Шмидт зарабатывал кучу денег на услугах для спортсменов. Причём часть услуг были опасными для жизни.

И не испытывал недостатка в клиентах.



Германия, Австрия, Словения, Швейцария, Хорватия, Эстония, Италия, Казахстан.



Более двух десятков спортсменов, среди которых такие звёзды, как итальянский велогонщик Алессандро Петтакки и казахстанский лыжник Алексей Полторанин. Все нарушения доказаны.



И ни одного упоминания о России.

Харви: российские спортсмены — жертвы антизападной пропаганды

Интересно, отреагируют ли американцы, наверняка пострадавшие от действий нарушителей? Ведь теперь у них есть закон Родченкова, по которому они могут с того же Шмидта и миллион взыскать.