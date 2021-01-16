Россия сенсационно обыграла фаворитов чемпионата мира! Как давно не было таких эмоций!

Сборная России сотворила настоящую сенсацию на чемпионате мира по гандболу, обыграв одного из претендентов на медали – сборную Словении. И не просто обыграв, а не дав соперникам ни единого шанса переломить ход встречи. Российская команда вышла в основной раунд турнира, набрав три очка. Заключительный матч с Южной Кореей уже ничего ни для кого не решает.

Это правда сборная России?

Во втором туре группового этапа российской команде предстоял матч со сборной Словении. Одной из сильнейших команд мира. Бронзовым призёром ЧМ-2017, полуфиналистом Евро-2020. Сборной, которая практически избежала проблем с составом из-за травм и болезней. В Египет приехал самый боевой состав команды с новым главным тренером.



Любомир Враньеш, который попортил много крови сборной России в 1990-е, когда защищал цвета сборной Швеции, сменил на посту наставника словенской команды Веселина Вуйовича. Брутального бородатого наставника обвинили в утрате влияния на игроков, в карточных играх на деньги с подопечными.



В первом матче на турнире Словения растерзала Южную Корею со счётом 51:29. Словенские гандболисты даже не вспотели, пока корейскую молодёжку раскатывали. Но сборной России всё было иначе.

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Враньеш не верил тому, что происходит на площадке. Его сильнейшая команда ничего не могла сделать. Ему даже пришлось в середине первого тайма взять тайм-аут, во время которого он несколько раз повторил: «Не играйте на месте, не стойте!» Словенцы действительно не стремились увеличить темп, ходили по площадке пешком, а это не срабатывало.



Наши очень здорово играли в атаке, хотя в первые десять минут допустили три совсем не обязательных потери. Хорошо, что словенцы использовали только одну. Но в остальное время это были и сбросы на линейных, и стяжки до крайних, и очень много классных бросков от наших полусредних. Причем как сходу, так и после прорезок, и после комбинаций, и после индивидуальных обыгрышей.



Сергей Марк Косоротов, Сергей Кудинов и Дмитрий Киселёв были очень эффективны.



А вратарь Виктор Киреев вообще провёл фантастический первый тайм – он отбивал «мёртвые» мячи и шести метров, с края, и отразил пенальти. Вдохновенная игра голкипера помогала и защитникам, которые действовали с максимальной концентрацией и несколько раз оставили словенцев без мяча.



Даже не верилось, что на площадке в Александрии была сборная России, которая ушла на перерыв при счёте 16:13 в свою пользу!

Это правда сборная России!

Но ведь это Словения, мощнейшая команда с потрясающим подбором игроков. У которой было 30 минут на то, чтобы переломить ход игры.



А россияне не позволили подопечным Враньеша сделать ничего! Вообще ничего! И если бы не пара курьёзных потерь в середине тайма, для балканской команды всё могло быть ещё печальнее.

Словенцы начали второй тайм мгновенной атакой, но получили столь же мгновенный ответ. Затем провели ещё одну быструю атаку, и вновь получили гол в свои ворота. Перестрелка в течение полутора минут сменилась более размеренным темпом.



И наши ребята оказались сильнее. И индивидуально, и командой. Словенские игроки лучших гандбольных клубов Европы не могли справиться с нашим вратарём Виктором Киреевым, который провёл, возможно, лучший матч в составе национальной команды в своей карьере.

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Конечно, он был признан лучшим игроком матча, потому что иначе было бы странно. Но что творили все остальные! Когда словенцы плотно прихватили Косоротова, игру на себя взял Киселёв. Броски нашего правого полусреднего раз за разом находили цель. Когда прихватывали Киселёва, игру на себя брал Кудинов, бросавший сам и раздававший отличные передачи.



А игра в защите вообще была образцовой с учётом превосходства словенцев в габаритах. Наши парни действовали настолько цепко, настолько чётко работала подстраховка, что соперники ничего не могли сделать – теряли мячи, вязли в захватах.

«Играем до гола!»

Когда до окончания матча оставалось пять минут, а счёт был 30:25 в пользу сборной России, у наших ребят просто не шёл мяч в ворота. Но и Киреев в свои не пропускал.



Всё стало ясно за три минуты до сирены, когда некоторые словенские игроки уже стали разматывать бинты на пальцах, явно не собираясь выходить на площадку. За минуту до окончания встречи главный тренер российской команды Велимир Петкович взял тайм-аут, во время которого просто дал возможность парням выплеснуть эмоции.

Эти секунды прошли на чистом русском языке. А сказано было примерно следующее: «Давайте только без всякой [ерунды], играем до гола, [эмоциональное восклицание]!».

И ведь сыграли до гола, который вколотил в ворота словенцев левый крайний Роман Остащенко. Ну и красивейший перехват во время последней атаки сборной Словении ознаменовал победу сборной России. Как же давно наша мужская команда не дарила таких ярких эмоций! За последние лет пять таких матчей точно не было. И дело не только в победе над фаворитом, хотя это важно, а ещё и в том, что российские гандболисты действительно предстали командой.



Групповой этап сборная России завершит матчем со сборной Южной Кореи, которая представлена в Египте молодёжным составом. От результата этой встречи вообще ничего не зависит – российские парни в основном раунде с тремя важнейшими очками.