Россия расслабилась в игре с аутсайдером. Нашу гандбольную сборную спас украинский вратарь

Станислав Третынко творил чудеса против бросков быстрых корейцев. А его даже не признали лучшим игроком матча!

Сборная России выиграла у команды Южной Кореи заключительный матч группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу. Эта игра абсолютно ничего не решала, но россияне, показав едва половину своих возможностей, с корейской молодёжкой всё-таки справились. Героем встречи стал голкипер нашей команды Станислав Третынко, отразивший более 50 процентов бросков.

Герой поневоле

Станислав Третынко сделал то, что во встрече со Словенией удалось Виктору Кирееву. Дебютант российской команды из саратовского клуба СГАУ творил чудеса в рамке. Он отражал броски после выходов один на один, парировал семиметровые, вставал стеной против бросков с краёв, а в одном эпизоде повторил «ногу Акинфеева».

Всего за отведённое игровое время Третынко отразил более 50 процентов бросков по своим воротам. Вряд ли до начала матча Станислав предполагал, что бросков будет так много! Но сборная России играла так, чтобы не тратить ни капли лишних сил, не делать лишних движений. А корейцы бегали, как заведённые.

Россия сенсационно обыграла фаворитов чемпионата мира! Как давно не было таких эмоций! Наши гандболисты сыграли уверенно, солидно, красиво. А последний тайм-аут в матче был на чистом русском – тренер даже не вмешивался.

Третынко просто пришлось стать героем, иначе победа могла и ускользнуть. Но лучшим игроком матча его не признали – видимо, чтобы хоть как-то порадовать сборную Южной Кореи, проигравшей на групповом турнире и России, и Беларуси, и Словении.

Кстати, пару лет назад Станислав и не мечтал о попадании в сборную России, потому что у него не было российского паспорта. Третынко – украинец, но в Россию переехал уже давно, работал с отличным тренером Виктором Шпонько в Челябинске. А с момента получения гражданства и перехода в СГАУ вышел на другой уровень игры.

Главный тренер сборной России Велимир Петкович привлёк Третынко на последний сбор, выпускал на контрольные матчи и взял на чемпионат мира. А перед игрой с Южной Кореей дозаявил в состав.

Медленно, но верно

Сборная России весь матч против сборной Южной Кореи провела в режиме сохранения энергии. Скоростных взрывов было всего пару за 60 минут. И в это время в ворота корейцев мячи влетали сериями. А затем вновь спокойствие со стороны россиян.

Корейцы же, представленные в Египте молодёжной командой, очень старались. В защите они действовали невероятно быстро, прежде всего быстро перемещались, в атаку неслись на бешеной скорости. И порой заставляли сборную России включать обороты.

Без флага, но с характером! Как Россия упустила победу в первом матче чемпионата мира На последней секунде наши парни могли решить судьбу матча с Беларусью в свою пользу.

И всё же главной задачей в этом матче был не столько результат, сколько отработка командных взаимодействий без лишнего риска получения травм. Хотя в первом тайме, когда корейцы едва не оторвали руку нашему снайперу Сергею Марку Косоротову, а один из соперников свалился всей массой на кисть бросковой руки Дмитрия Киселёва, было не до спокойствия.

Но в дальнейшем таких жёстких эпизодов больше не было. Сборная России выиграла и теперь поборется за выход в четвертьфинал в основном раунде. Соперники – сборные Швеции, Египта и Северной Македонии. В активе у россиян три очка, набранных во встречах со Словенией и Беларусью.

Чтобы выйти в плей-офф, необходимо занять первое или второе место в группе. Других вариантов нет. Перед началом чемпионата мира эта задача казалась для нашей команды невыполнимой, но сейчас – всё в руках самих игроков.