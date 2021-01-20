«Саня стреляет прекрасно. И оружие есть». Может ли лучший лыжник мира перейти в биатлон?

Российский лыжник Александр Большунов в этом сезоне выглядит ещё мощнее, чем в прошлом, когда он получил Большой хрустальный глобус за победу в общем зачёте Кубка мира. В этом году россиянин уничтожил всех соперников на «Тур де Ски» (где, правда, не было норвежцев), заберёт второй Глобус подряд и планирует разжиться золотыми медалями на чемпионате мира.



И внезапно находящийся в сумасшедшей форме Александр на вопрос о переходе в биатлон не стал исключать такой возможности. Лыжникам часто задают такие вопросы, но обычно они отвечают, что счастливы в лыжах и ничего не хотят менять. Конечно, слова Большунова вызвали бурную реакцию у болельщиков, спортсменов и тренеров. Одни поверили, другие – нет. А тренер сборной России по лыжным гонкам вообще высмеял поверивших в эту идею журналистов.



Понятно, что до Олимпиады Большунов точно не будет ничего менять. А дальше?

«Большунов – просто монстр». Даже норвежцы восхищены триумфом России на «Тур де Ски» Зарубежные СМИ сравнивают лидера нашей сборной с царём и вспоминают Российскую империю.

«Было бы здорово, если бы Большунов перешёл в биатлон»

Удивительно, но переход российского лыжника в биатлон одним из первых поддержал шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, который не отличается большой симпатией к российскому спорту. Тем не менее, Себастиан с энтузиазмом отреагировал на такую возможность.



«Добро пожаловать. Это было бы здорово. Я на самом деле думаю, что ему стоит сменить вид спорта».

Самуэльссон: Большунову следует сменить вид спорта, добро пожаловать в биатлон

«Мой сын стреляет прекрасно, между прочим»

Ладно Самуэльссон, но такой переход поддержал не кто-нибудь, а отец Большунова – Александр Большунов-старший. Причём высказался он максимально конкретно. Саша не может не прислушиваться к советам человека, который его вырастил и сделал всё для того, что тот стал тем, кем сейчас является.



«Давным-давно я ему говорил: «Сань, тебе нужно в биатлон». Саня, между прочим, стреляет прекрасно. У него и оружие своё есть. Он был ещё маленьким, мы ходили на лыжах, и я его настраивал на биатлон. Но это затратный вид спорта, и тогда у нас не получилось. Я ему говорил:



«Сынок, добьёшься в лыжах того, чего желаешь, а там можно перейти в биатлон». Этот разговор у нас был давно».

Большунов разорвал всех на «Тур де Ски». Во время награждения он рычал и пел гимн! Никому из россиян прежде не удавалось выиграть знаменитую лыжную многодневку дважды. Большунов сделал это!

«Большунов может стать медведем на велосипеде в биатлоне»

А вот двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев не сильно верит, что Большунов сможет научиться стрелять и добиться успеха в биатлоне.



«Одного желания мало. Нужно иметь стрелковые навыки. Иначе получается медведь на велосипеде. Можно, правда, всё-таки научить медведя ездить, но сложно. В эту идею я не очень верю. Александр сейчас на вершине успеха. Если он станет олимпийским чемпионом, всё равно не факт, что решится на переход. Он и так себя хорошо чувствует!»



Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и вовсе считает, что надо прекратить спрашивать всех подряд о возможном переходе Большунова в биатлон.



«Большунов – гений лыжных гонок! Там пусть и творит! Давайте ещё Овечкину зададим? А как Месси может усилить биатлонную сборную Аргентины, я вообще молчу!»

«Ребята, отличайте пранк от серьёзного высказывания»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко и вовсе посмеялся над журналистами, которые считают, что переход Большунова в биатлон может когда-то стать реальностью.



«Я просто удивляюсь журналистам, падким до таких новостей. Ребята, вы немного голову включайте! Отличайте обычный пранк от серьёзного высказывания. Биатлон – это очень серьёзный вид спорта, где люди также очень серьёзно работают. Их гоночная подготовка на очень высоком уровне. Нельзя сказать, что они пешеходы. Нужно с уважением относиться к представителям другого вида спорта. И не делать признаний, что сейчас придёт и начнёт объезжать всех на одной ноге».

Переход из лыж в биатлон – не гарантия успеха

Несколько десятилетий назад переходы из лыжных гонок в биатлон практически были гарантией успеха. Примеры шведок Магделаны Форсберг и Анны-Карин Олофссон-Зидек говорят именно об этом. Обе всегда были в топе по скорости, благодаря чему выиграли практически всё в биатлоне. Финская лыжница Кайса Варис могла повторить успех шведок, ведь она с ходу добилась локальных успехов в новом для себя виде спорта, но была дисквалифицирована за допинг.



Среди российских спортсменов, конечно, выделяется Анфиса Резцова, которая была прекрасна как в лыжах, так и в биатлоне. Причём в биатлоне она порой могла побеждать с каким-то диким для нынешних времён количеством штрафных кругов.



Но времена изменились. Уровень лыжной подготовки у биатлонистов вырос. Это стало понятно в начале 2010-х, когда в биатлон перешла титулованная лыжница Эви Захенбахер-Штеле, которая за два сезона выиграла две эстафеты, но в личных гонках так и не смогла себя толком проявить.



Россиянин Евгений Гараничев поначалу выделялся по скорости после перехода из лыж, но со временем его скорость стала в лучшем случае средней по меркам мирового биатлона.

Стрелять иль не стрелять? Вот в чём вопрос… Биатлон и лыжный спорт за историю существования неоднократно менялись подопечными. Кто лучше — лыжник с оружием или биатлонист без него?

Из последних примеров к успехам можно отнести немку быструю Денизе Херрман, но даже она явно не доминирует в биатлоне и является лишь одной из спортсменок, претендующих на медали.



Другое дело, что Большунов – не Херрман, не Форсберг и уж точно не Гараничев. Александр – уже великий лыжник, вероятно, вообще один из самых сильных спортсменов в истории этого вида спорта. С его подготовкой он наверняка будет готов разбрасывать соперников на дистанции, и всё сведётся к его стрелковым навыкам.



Его отец уверяет, что с оружием россиянин «на ты», и оснований не доверять ему нет. Так что всё будет зависеть от желания самого Большунова. А сам он, несмотря на скептицизм от Бородавко, вполне чётко намекает, что в будущем это желание вполне может возникнуть: «У меня ещё здесь в лыжах много нерешённых проблем, вот когда в лыжах будет всё в порядке…»



Но точно не в ближайшие два года.