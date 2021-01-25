Скандал с Большуновым докатился до полиции. Российского лыжника затравили слабаки

Но за что? Соперникам его ещё поблагодарить надо!

Скандал с лидером сборной России по лыжным гонкам Александром Большуновым, двукратным победителем «Тур де Ски» и обладателем Кубка мира, докатился до полиции.

В финской полиции прокомментировали подачу заявления на Александра Большунова

Ситуация, которая произошла во время эстафеты в финском Лахти, когда Большунов сначала ударил соперника палкой, а после финиша налетел и сбил с ног, доведена до абсурда. Даже Петтера Нортуга, уличённого в употреблении наркотиков, так не поливали грязью!

Хотя, конечно, то, что сделал Александр после финиша эстафеты, – неприемлемо.

Большунов проиграл, психанул и ударил соперника палкой. Команду России дисквалифицировали У лидера российской сборной сдали нервы. Теперь его серьёзно накажут.

Он разозлился, прежде всего, кажется, на самого себя – потому что не смог продемонстрировать того, чего от него все ждали, и проиграл. Он разозлился на лыжи, которые работали не так, как он хотел. Он разозлился на соперника, который действовал неспортивно, как посчитал россиянин. Он разозлился на весь мир, ведь всё пошло не так, как ждал Большунов.

И он выплеснул свои эмоции так, что весь мир их увидел. Русский лыжник показал, что он человек, а не бездушная машина для побед, которой чужды проявления эмоций.

Да Большунова за это благодарить должны, а не делать из него изгоя! А то, что происходит сейчас – это за гранью. Конечно, спортивное наказание он заслужил. Оно и было вынесено – дисквалификация. Но травлю со стороны соперников – нет.

Именно Большунов делает лыжные гонки такими интересными. В одиночку! Не Клебо, не норвежцы со шведами и финнами, а именно Большунов. Весь мир лыжных гонок ждёт его слов и поступков. Весь мир лыжных гонок ждёт, что сейчас этот русский монстр, этот сумасшедший, этот фанатик выйдет на лыжню и зарубится с норвежцами. И не просто зарубится, а обыграет.

В той же Норвегии популярность Большунова, который обыгрывал Клебо и подшучивал над ним, не меньше, чем у звёздного норвежца. Но стоило Александру огрызнуться, отмахнуться, сбить с ног – и он из монстра лыжных гонок превратился в обыкновенного монстра. Агрессивного, неконтролируемого, способного убить – о нём сейчас пишут именно так.

И ещё раз – Большунов поступил неправильно. Но даже после того, что Александр сделал, он подошёл ко всей финской команде и всем пожал руку (ну, коснулся кулаком кулака, как сейчас принято). Ни один из финнов, в том числе и Йони Мяки, не отказался от рукопожатия.

Жюри вынесло своё решение. Дисквалификация на прошедшую эстафету кажется смешным наказанием – пусть так, наложите штраф, действуйте в рамках тех же правил, в рамках которых Большунов и Мяки зарубились на лыжне.

«Большунов – просто монстр». Даже норвежцы восхищены триумфом России на «Тур де Ски» Зарубежные СМИ сравнивают лидера нашей сборной с царём и вспоминают Российскую империю.

Но не нужно делать из Большунова – обычного парня с отличным чувством юмора, фанатеющего от лыж, живущего ими и продвигающего лыжные гонки по всему миру, – монстра.

Сашу сейчас травят все – финны, норвежцы, шведы. Припоминают ему все конфликты, которые случились у него с соперниками на лыжне. Я хочу рассказать историю, о которой знают немногие, но которая показывает, что значат для Большунова лыжные гонки.

В ноябре 2019 года после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Руке у Александра отказали ноги. В прямом смысле слова. Внезапно. Большунов просто их не чувствовал – он не мог даже встать. Юрий Бородавко буквально на руках притащил его к врачам.

Медики помогли спортсмену. Подробностей, извините, не будет – это уже врачебная тайна. Большунов мог спокойно сняться с этапа, чтобы дать организму возможность восстановиться, но он вышел на старт и пробежал классическую разделку.

В том сезоне Александр стал обладателем Кубка мира.

Большунов просто жить не может без лыжных гонок. Все призывы не пускать его на чемпионат мира – полный бред. Даже поливающие его сейчас норвежцы вряд ли будут рады отсутствию главного конкурента.

«Русский человек не даст себя обидеть». Что говорят о скандальном финише Большунова Тренер сборной России считает, что нельзя давать волю эмоциям. А отец спортсмена уверен, что соперникам нужно отвечать ещё жёстче. Кто прав?

К счастью, бредят не все. И среди массы помоев есть разумные голоса.

«Большунова я считаю прекрасным спортсменом и лучшим в мире лыжником. Этот эпизод никак не повлияет на моё мнение о нём как лыжнике, но понятно – то, что случилось, не должно происходить», – заявил тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум.

Вот и всё. То, что сделал на лыжне хороший спринтер Йони Мяки, было хитро и продуманно. Он обыграл лучшего лыжника мира, использовав свой шанс. Но подача заявления в полицию на Большунова, якобы действовавшего с целью нанесения травм, – это удел слабаков.