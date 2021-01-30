«Когда нас прессуют, мы становимся сильнее». Большунов впервые в сезоне обыграл норвежцев

Александр Большунов выиграл коньковую разделку на 15 км на этапе Кубка мира в Фалуне, опередив всех норвежцев. Россиянин обыграл самых принципиальных соперников впервые в сезоне – так уже получилось, что они скрывались от него большую часть этапов. Но вот, наконец, сошлись в одной гонке в полных составах, и Большунов взял верх. Реакция норвежцев не заставила себя ждать. Они превратили победу Александра в собственную тренировку.

Победа в двух секундах

Большунов выиграл разделку в Фалуне третий сезон подряд.

Вызов ему бросил только один соперник – Симен Хегстад Крюгер. Норвежец всю дистанцию держался очень близко к Александру, а за 900 метров до финиша уступал менее секунды, но в итоге проиграл 1,8 секунды. При этом Крюгер стартовал позже Большунова, как и другие претенденты на высокие места Шюр Рёте и Ханс Кристер Холунд.

Посмотреть видео можно на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.

Зато в минуте перед Александром бежал Йоханнес Клебо, которого россиянин обошёл по дистанции и привёз на финише больше минуты.

«Это лучший ответ»

«Это лучший ответ. Когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее. Ребята, делайте больше, а я буду становиться сильнее и доказывать результатами.

В «разделке» ты бежишь один, показываешь всю мощь, на что способен и готов. Спасибо тем, кто поддерживает. Спасибо тем, кто не поддерживает. Всем спасибо», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ» сразу после финиша.

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Победу Большунов буквально выгрызал на каждом метре дистанции, и в итоге сделал всё очень красиво. После того, что случилось в эстафете в Лахти, когда Александр сорвался и выплеснул все эмоции на финна Йони Мяки, видеть его таким – лучшее зрелище.

«Мне приказали не обгонять Большунова»

Норвежцы, как это часто и происходит, попытались превратить победу Большунова в собственное шоу.

«Мне строго приказали не обгонять Большунова. Мне нужно было держаться сзади и не помогать ему в финишном спурте. Я просто держался за его спиной. Не знаю, буду ли выступать на всех дистанциях на чемпионате мира. Лучше потратить силы и энергию только там, где можешь побороться за тройку», – заявил Клебо.

Йоханнес Клебо: мне строго приказали не обгонять Большунова

«Когда уступил такую малость на финише, то, конечно, хотелось бы этого не делать. Но я должен быть доволен гонкой – это лучший бег в этом сезоне.

Большунова можно побеждать. Нет сомнений, что он будет фаворитом в Оберстдорфе, но мы дадим ему бой на всех дистанциях. Он действительно крутой парень, внешне даже не скажешь, устал он или нет, но к чемпионату мира и мы будем сильнее», – отметил Крюгер.

«Я решил начать гонку быстрее, чем делал это раньше. Это генеральная репетиция чемпионата мира, вот я и попробовал. Тактика сработала, но не оказалась недостаточной для борьбы за победу. Но форма у меня отличная, у меня остались силы на хороший финиш», – сказал Рёте.

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А ярче всех выступил тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум, который после инцидента с Мяки поддержал Большунова, назвав лучшим лыжником мира.

«Нам не хватило 1,8 секунды, чтобы опередить его. В каком-то смысле я рад, что эти 1,8 секунды именно в его пользу. Это означает, что на него будет оказываться давление до чемпионата мира. Это вполне естественно, он главный фаворит. Сейчас мы волки, чьё дыхание он будет чувствовать в течение месяца. Это будет прекрасно», – подчеркнул норвежский наставник.

Ну что ж, если норвежцы – волки, то Большунов – медведь. Чемпионат мира покажет, кто кого.