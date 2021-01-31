«Большунов – как бульдозер». Лидер сборной России снова «нокаутировал» всех норвежцев

Александр выиграл даже с падением. Страшно представить, что он будет делать с конкурентами на чемпионате мира.

Классические масс-старты на этапе Кубка мира в Фалуне дали ответ на несколько важных вопросов: способна ли женская сборная России бороться за самые высокие места после свалившихся на неё неудач, как Клебо собирается сражаться с Большуновым и является ли непобедимой в дистанционных гонках норвежка Тереза Йохауг.

Большунов даже с падением неуязвим

После красивой победы в коньковой разделке Александр Большунов выиграл и классический масс-старт.



Неизвестно, получилась бы концовка гонки такой красивой, если бы в середине дистанции лидер Кубка мира не попал в завал. На спуске у Александра не было шансов избежать столкновения, когда Илья Порошкин и британец Эндрю Масгрейв сцепились лыжами и упали.



Большунов после падения оказался в хвосте основной группы, но соперники не стали взвинчивать темп и пытаться убежать. Это дало возможность Александру догнать пелотон. Более того, он вышел из лыжни и, накатив в стороне от трассы, переместился в число лидеров.

Посмотреть видео можно на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation

А затем начал затяжной финишный спурт. Подхватить его рывок смог только норвежец Пол Голберг, остальные опомнились чуть позже, но только Йоханнес Клебо сумел зацепиться за лидеров и на двух подъёмах подобрался на дистанцию атаки. На финиш Большунов выкатил первым и, выражаясь языком бокса, «нокаутировал» всех своих принципиальных соперников из Норвегии. Клебо же в разножке оказался быстрее Голберга.

«Большунов – бульдозер. Перешагнул через всех и побежал»

Клебо после финиша объяснил, что пропустил момент, когда Большунов предпринял атаку, а финишная прямая оказалась слишком короткой. Но это его проблемы. Александр обыграл принципиального соперника в очной борьбе, причём сделал это дважды: и в масс-старте, и в разделке, когда опередил по дистанции.



«Большунов был очень хорош, к сожалению. Он тоже упал, но он же как бульдозер — поднялся, перешагнул через всех и побежал. Следовало ли норвежской команде взвинтить темп, когда Большунов упал? Мы не рассуждаем подобным образом – пытаться извлечь преимущество из чьей-то неудачи», – заявил норвежец Эмиль Иверсен после гонки в интервью NRK.

Иверсен: Большунов был очень хорош, к сожалению. Он как бульдозер

Тот самый Иверсен, который неделю назад в Лахти говорил о том, что норвежцы вернулись на Кубок мира и могут мочиться на всех с высоты своего величия.



Большунов показал, что мгновенно может поменять тактику по ходу гонки. Об этом он и сказал в интервью после финиша – изначально тактика была другой, но из-за падения поменял. Вспомните чемпионат мира – 2019 в Зеефельде, когда Александр завоевал четыре серебряных награды, но до золота не добрался именно из-за тактических решений. Об этом говорил и его тренер Юрий Бородавко. За два года Большунов превратился совершенно в другого лыжника.



Учитывая то, как он раскатывает соперников из Норвегии на мало что значащем этапе Кубка мира, страшно представить, что он будет делать с соперниками на главном старте сезона.

«Когда нас прессуют, мы становимся сильнее». Большунов впервые в сезоне обыграл норвежцев Норвежский тренер назвал своих подопечных волками. Но тогда лидер сборной России – медведь.

Очевидно, что чемпионате мира в Оберстдорфе Александр побежит все личные гонки, командный спринт и эстафету. В его способностях бороться за медали в каждом старте нет никаких сомнений. А вот как тренерский штаб распределит спортсменов по остальным гонкам, попадёт ли в состав команды Сергей Устюгов, постепенно набирающий форму – большой вопрос.

Команда «в руинах»?

Удивила женская сборная России.



Анастасия Кулешова – в девичестве Седова – пропускает нынешний сезон. Точнее, она попробовала вернуться на Красногорской лыжне, но её форма не позволила бороться даже на российском уровне. После этого молодая мама решила сделать операцию, которую откладывала несколько лет.



В коньковой разделке в Фалуне получила перелом костей кисти Наталья Непряева, которой только чудо и мастерство хирургов помогут восстановиться к чемпионату мира. Значит, будем верить в чудо.



Татьяна Сорина порвала связку голеностопа во время забежки, и она, казалось бы, точно мимо чемпионата мира. Но её муж и тренер Егор Сорин сообщил, что спортсменка уже приступила к тренировкам. Если ей тоже нужно чудо – будем верить.



Алиса Жамбалова подхватила коронавирус, который проходит бессимптомно, и сейчас находится на карантине. Но вряд ли спортсменка такого класса не найдёт возможность потренироваться где-то в лесу в одиночку. В конце концов, биатлонисту Антону Бабикову разрешили тренироваться поздними вечерами даже в Финляндии после положительного теста.



Юлия Ступак простудилась и пропустила этап в Лахти. И радостные шведские журналисты тут же назвали нашу женскую сборную командой в руинах.

«Команда в руинах». Шведские журналисты — о женской сборной России по лыжным гонкам

Но Ступак выздоровела, продышалось на коньковой разделке, а в классическом масс-старте продемонстрировала мощнейший финиш, опередив саму Терезу Йохауг. Норвежка несколько раз предпринимала попытки атак, но соперницы всякий раз накатывали её на спусках. Возможно, у неё просто хуже работали лыжи. А возможно, она перестала быть такой непобедимой, как в прежние годы.



Ведь в коньковой разделке Йохауг тоже проиграла – сильнее неё оказалась американка Джессика Диггинс. Жаль только, что Юлия Ступак обыграла Йохауг в борьбе не за победу, а за второе место – первое, дотерпев до финишной разборки, выиграла шведка Линн Сван. Профильная спринтерша, которая теперь может достойно заменить ушедшую в биатлон Стину Нильссон на последнем этапе эстафеты. Тем более, что бежать не 10 км, а два раза меньше.



Удивила Яна Кирпиченко. Вернее, она сделала то, чего от неё так долго ждали. Она просто зубами вцепилась в группу лидеров, не отпустила до самого финиша, выдержала скорость и финишировала пятой сразу за призёрами. Так высоко Яна, ушедшая от Маркуса Крамера к Юрию Бородавко, на Кубке мира в личных гонках ещё не поднималась.

Яна Кирпиченко: старалась не бояться, работать впереди и, если получится, дотерпеть

По окончании прошлого сезона Кирпиченко была выведена с централизованной подготовки решением Елены Вяльбе. Президенту ФЛГР и главному тренеру сборной не понравилось отношение спортсменки к своей работе. Воспитательные меры подействовали, и Яна вновь в сборной. Только теперь это совсем другая спортсменка – азартная, по-спортивному злая, готовая биться за своё место в команде. Перед началом сезона она просто мечтала вернуться в сборную, а теперь может ставить совсем другие цели.



Наша женская сборная, даже несмотря на такие потери и неурядицы, бьётся в каждой гонке. А вот если представить, что у шведок заболеют или вдруг получат травмы Сван, Фрида Карлссон, Эбба Андерсон и Майя Дальквист – они тоже злорадствовать начнут? От команды ведь даже руин не останется.