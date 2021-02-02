18-летний парень из России обыграл Магнуса Карлсена. Есипенко – новая звезда шахмат?

Андрей нанёс поражение действующему чемпиону мира на супертурнире в Вейк-ан-Зее. Удивительно, но он остался недоволен своей игрой.

Норвежец Магнус Карлсен настоящая легенда не только в мире шахмат, но и во всём мировом спорте. Чемпион мира популярен далеко за пределами страны, а начинающие шахматисты, да и не только они, воспринимают его как настоящего гения. До поражения в октябре 2020-го от Яна-Кшиштофа Дуды Магнус в классике не проигрывал на протяжении 125 партий.

И вот на супертурнире в Вейк-ан-Зее 18-летний парень из России взял и нанёс чемпиону мира поражение. И тем самым сразу же попал в символический клуб Михаила Чигорина, объединяющий шахматистов, выигравших хотя бы одну партию с классическим контролем времени в очной борьбе с чемпионом мира в период обладания им этого звания.

Неужели Андрей Есипенко новая звезда шахматного мира?

18-летний шахматист Андрей Есипенко стал третьим на супертурнире в Вейк-ан-Зее

«Не знал, чего ожидать от Карлсена»

Удивительно, но даже после грандиозной победы Есипенко в эфире «Матч ТВ» признался, что не слишком доволен своей игрой. Страшно представить, как будет играть Андрей, довольный собой.

«В начале игры переживал, но не сильнее, чем обычно. А вот во время партии у меня началось волнение, когда стал понимать, что у меня есть шансы выиграть. Я ведь раньше не играл с ним, и не знал, чего мне ожидать, как он играет. Это все-таки другой уровень. Словно в неизвестность иду. По результату все хорошо, а вот по игре могло быть и лучше».

Конечно, после победы над Карлсеном россиянину хотелось выиграть и весь турнир, однако он потерпел необязательное поражение от Арьяна Тари. Тем не менее третье место на столь престижном состязании – великолепное достижение для 18-летнего шахматиста.

«Это ужасный позор». Победу России на шахматной олимпиаде затмил громкий скандал Организаторы обесценили старания россиян, вручив золото не только нашим спортсменам, но и их соперникам.

«Андрюша сразу выделялся среди других шахматистов»

Есипенко начал заниматься шахматами уже в пять лет в родном Новочеркасске. На школьных турнирах он был непобедимым, но надо было развиваться дальше. Ключевым для него стало знакомство с гроссмейстером Дмитрей Кряквиным, который взял шефство над подрастающей звёздочкой. Кряквин уже тогда понимал, как ему повезло с подопечным.

«Андрюша уже тогда производил впечатление, выделялся среди других маленьких шахматистов. Было понятно, что парень он талантливый и перспективный», – рассказал он «Аргументам и фактам».

Кряквин и Есипенко быстро подружились, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте. И это было основной их продуктивного сотрудничества. Их объединял не только спорт, но и многое другое, выходящее за рамки шахмат.

«Мы проводили много времени вместе. Это удивительный, мудрый ребёнок, мне с ним всегда было очень интересно, могли обсудить фильмы, книги. С одной стороны, это очень добрый, воспитанный, домашний мальчик. А с другой стороны, он всегда был безумно влюблён в игру», – объяснял Кряквин.

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Звезда родилась?

Всегда есть риск, что одна яркая победа в спорте так и останется для человека единственной яркой вспышкой в карьере. Однако в случае с Есипенко есть уверенность, что он не остановится на этом и будет развиваться дальше. В интервью «Спорт-экспрессу» Андрей чётко объяснил, что ему чужда звёздная болезнь и любые её проявления.

«Да, журналисты стали очень интересоваться моей персоной. Но я осознаю, что это всего лишь одна победа. Если бы я выиграл у Магнуса матч на первенство мира, то да. Можно было бы какое-то время почивать на лаврах. Сейчас же… Возможно, это просто был не его день, звёзды так сошлись. Это важная победа для меня, но от неё надо абстрагироваться и ещё больше работать».