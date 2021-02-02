«Катюшу» не включали. Как прошло первое награждение российского чемпиона без флага и гимна

Всем поклонникам нашего спорта известно, что Россия на два года лишилась своего флага и гимна на крупнейших международных турнирах, в частности чемпионатах мира и Олимпиадах.

Унижение, а не победа. России дали повод для радости, но выбросили из мирового спорта Олимпиады в Токио и Пекине пройдут без сборной России. Чемпионат мира по футболу в Катаре – тоже.

Череда чемпионатов мира в зимних (и не только) видах спорта уже началась. И наши сборные выходят из положения просто: выступают не в качестве сборной России, а под названием команды федерации соответствующего вида спорта, заклеивая при этом национальный триколор на форме. Так, например, наши гандболисты, которые были первыми, кто столкнулся с проблемой вынужденного переименования, в одночасье стали командой Федерации гандбола России.



Остальные пошли по проторенному пути.

«Сыграть на зубах». Почему российские гандболисты заклеили герб на форме перед ЧМ-2021 Непосредственно «сборной России» в списке участников турнира нет.

Но одно дело – просто выступление на турнире. Совсем другое – награждение чемпиона.



В самом конце января такой появился. Россиянин стал чемпионом мира, но без флага и гимна.



Речь о саночнике Романе Репилове, который на трассе в немецком Кёнигзее выиграл свой третий в карьере титул. Две первые золотые медали Роман добыл в 2020 году на трассе в Сочи.



После первого соревновательного дня российский саночник уступал опытнейшему Феликсу Лоху из Германии 0,002 секунды, однако после второй попытка всё-таки вырвался вперёд и добыл золото.

Саночник Роман Репилов завоевал золото на чемпионате мира

На церемонии награждения, естественно, не было ли российского флага (вместо него поднималось полотнище с эмблемой RLF – Федерации санного спорта России), ни российского гимна. И даже «Катюшу» не включали – протоколом чемпионата мира это было не предусмотрено. Репилов был вынужден радоваться победе под бравурную мелодию гимна международной федерации санного спорта. Естественно, особенного удовлетворения спортсмен от церемонии не получил:



«Этот RLF вместо надписи «Россия» выводит из себя. Сейчас состоялась церемония награждения, и было очень неприятно, когда звучал не наш гимн и висел не наш флаг. К сожалению, всё это уже в привычку входит, ведь на Олимпиаде в Южной Корее два года назад мы тоже выступали в нейтральном статусе. Сейчас уже всё не так чувствительно. Каких-то особых эмоций после победы, признаться, и не испытываю. Даже радоваться сил нет», – передаёт слова спортсмена ТАСС.

Интересно, что главный соперник Репилова – Феликс Лох – с пониманием и даже юмором отнёсся к ситуации, в которую попала сборная России. «Мы были морально готовы к тому, что не будет гимна России. Даже Феликс сказал: какая разница, что звучит, ведь мы все прекрасно знаем, кто вы и откуда», – рассказывал корреспонденту РИА Новости главный тренер сборной Сергей Чудинов.

Репилов после церемонии награждения тоже сказал о том, что Лох по-доброму посмеялся над ситуацией, и предположил: «Сейчас все уже понимают, что это чистая политика».

«Лох по-доброму посмеялся». Репилов — о церемонии награждения без флага России

Кто-то понимает, кто-то нет. Но формальная процедура будет соблюдаться на всех грядущих чемпионатах мира. Уже известно, что и биатлонисты, и лыжники будут выступать под флагами национальных федераций, а не своей страны. А значит, не смогут пережить доводящий до слёз момент: услышать гимн страны в честь своей победы, стоя на пьедестале почёта.



То же самое ждёт фигуристов, хоккеистов. А затем и всех остальных – на Олимпиаде в Токио.



При этом пока ущемлений прав чистых спортсменов нет. Российских спортсменов в целом ни в чём не ограничивают. Только в национальной идентичности. Покалывая за то, что они российские.



Не то чтобы больно. Обидно, скорее.