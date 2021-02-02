«Катюшу» не включали. Как прошло первое награждение российского чемпиона без флага и гимна

Всем поклонникам нашего спорта известно, что Россия на два года лишилась своего флага и гимна на крупнейших международных турнирах, в частности чемпионатах мира и Олимпиадах.
Череда чемпионатов мира в зимних (и не только) видах спорта уже началась. И наши сборные выходят из положения просто: выступают не в качестве сборной России, а под названием команды федерации соответствующего вида спорта, заклеивая при этом национальный триколор на форме. Так, например, наши гандболисты, которые были первыми, кто столкнулся с проблемой вынужденного переименования, в одночасье стали командой Федерации гандбола России.
Остальные пошли по проторенному пути.
Но одно дело – просто выступление на турнире. Совсем другое – награждение чемпиона.
В самом конце января такой появился. Россиянин стал чемпионом мира, но без флага и гимна.
Речь о саночнике Романе Репилове, который на трассе в немецком Кёнигзее выиграл свой третий в карьере титул. Две первые золотые медали Роман добыл в 2020 году на трассе в Сочи.
После первого соревновательного дня российский саночник уступал опытнейшему Феликсу Лоху из Германии 0,002 секунды, однако после второй попытка всё-таки вырвался вперёд и добыл золото.
На церемонии награждения, естественно, не было ли российского флага (вместо него поднималось полотнище с эмблемой RLF – Федерации санного спорта России), ни российского гимна. И даже «Катюшу» не включали – протоколом чемпионата мира это было не предусмотрено. Репилов был вынужден радоваться победе под бравурную мелодию гимна международной федерации санного спорта. Естественно, особенного удовлетворения спортсмен от церемонии не получил:
«Этот RLF вместо надписи «Россия» выводит из себя. Сейчас состоялась церемония награждения, и было очень неприятно, когда звучал не наш гимн и висел не наш флаг. К сожалению, всё это уже в привычку входит, ведь на Олимпиаде в Южной Корее два года назад мы тоже выступали в нейтральном статусе. Сейчас уже всё не так чувствительно. Каких-то особых эмоций после победы, признаться, и не испытываю. Даже радоваться сил нет», – передаёт слова спортсмена ТАСС.
Интересно, что главный соперник Репилова – Феликс Лох – с пониманием и даже юмором отнёсся к ситуации, в которую попала сборная России. «Мы были морально готовы к тому, что не будет гимна России. Даже Феликс сказал: какая разница, что звучит, ведь мы все прекрасно знаем, кто вы и откуда», – рассказывал корреспонденту РИА Новости главный тренер сборной Сергей Чудинов.
Репилов после церемонии награждения тоже сказал о том, что Лох по-доброму посмеялся над ситуацией, и предположил: «Сейчас все уже понимают, что это чистая политика».
Кто-то понимает, кто-то нет. Но формальная процедура будет соблюдаться на всех грядущих чемпионатах мира. Уже известно, что и биатлонисты, и лыжники будут выступать под флагами национальных федераций, а не своей страны. А значит, не смогут пережить доводящий до слёз момент: услышать гимн страны в честь своей победы, стоя на пьедестале почёта.
То же самое ждёт фигуристов, хоккеистов. А затем и всех остальных – на Олимпиаде в Токио.
При этом пока ущемлений прав чистых спортсменов нет. Российских спортсменов в целом ни в чём не ограничивают. Только в национальной идентичности. Покалывая за то, что они российские.
Не то чтобы больно. Обидно, скорее.
- 2 февраля 2021
-
20:10
-
19:56
-
18:13
-
16:04
-
15:48
-
15:21
-
14:38
-
14:30
-
14:00
-
13:16
-
13:00
-
12:34
-
12:10
-
11:55
-
11:10
-
11:01
-
09:33
-
09:14
-
09:02
-
01:02
-
00:45
-
00:19
- 1 февраля 2021
-
23:56
-
22:35
-
21:36
-
21:10
-
20:50
-
20:12
-
19:19
-
19:06
-
18:46
-
17:29
-
16:33
-
14:30
-
14:13