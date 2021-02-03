19-летняя Ярослава Могучих прыгнула на рекорд. Мировое лидерство Ласицкене под угрозой?

Обычный зимний турнир по лёгкой атлетике в Банско-Быстрице внезапно стал историческим. Ведь в прыжках в высоту был побит рекорд Украины, показан лучший результат сезона в мире и установлен мировой рекорд среди юниоров.

19-летняя украинка Ярослава Могучих преодолела планку на высоте 2,06 м – так высоко зимой не прыгала даже трёхкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене! Их соперничество началось на чемпионате мира 2019 года в Дохе. Продолжится ли в Токио?

Ярослава Могучих впервые заставила заговорить о себе в мае 2019 года в Дохе на этапе «Бриллиантовой лиги», когда стала самой молодой в истории победительницей в истории турнира. На тот момент она была обычной школьницей из Днепра и готовилась к выпускным экзаменам.

Хотя как обычной… Победительницей всего, что возможно по юниорам. Но на взрослом уровне ничего не добивавшаяся. Она говорила тогда, что её цель – попробовать преодолеть планку на высоте 2 метра, а мечта – отобраться на взрослый чемпионат мира.

Через четыре месяца Могучих уже не просто выступала на главном турнире года в той же Дохе, но и дала настоящий бой безоговорочной фаворитке россиянке Марии Ласицкене. Могучих преодолела тогда и двухметровый рубеж, и прыгнула на 2,02 м, но продолжать соревноваться дальше уже не могла – не осталось никаких эмоций.

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В мировых прыжках в высоту зажглась новая звёздочка. Но после турнира в Банско-Быстрице говорить про звёздочку уже нелепо. Ярослава Могучих – самая настоящая звезда. Её серия прыжков в небольшом словацком городке впечатляет: 1,85 м, 1,90 м, 1,96 м, 1,99 м, 2,01 м, 2,03 м и в итоге прыжок на рекорд – 2,06 м!

Причём планки на высотах больше двух метров она преодолела с первой попытки!

Ученица прекрасного тренера Татьяны Степановой после рекордного прыжка призналась, что вообще не хотела его делать, а единственной задачей на словацком турнире было улучшение личного рекорда до отметки 2,03 м. Но азарт захлестнул.

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«Я искренне благодарю моего тренера Татьяна Степанову. Без неё этот результат не был бы возможным. Я ехала в Банско-Быстрицу с целью поднять свой личный результат на 1 см и преодолеть 2,03 м. Взяв эту высоту, я уже думала остановиться, ведь это наше с тренером правило. Но потом решили попробовать выполнить хотя бы одну попытку на 2,06 и это… это было невероятно! Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет!» — приводит эмоции спортсменки официальный сайт федерации лёгкой атлетики Украины.

Высота 2,06 м – третий результат в истории женских прыжков в высоту в закрытых помещениях. Год назад на «Русской зиме» трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене прыгала на 2,05 м, что является для неё лучшим результатом в карьере в залах.

Ярослава перепрыгнула Машу на сантиметр. И что это значит? Неужели мировое лидерство Ласицкене, выигрывающей все важнейшие турниры на протяжении последних лет, под угрозой? Пока нет. Но похоже, на Олимпиаде в Токио нас ждёт фантастическая дуэль в секторе женских прыжков в высоту. Если обе участницы, конечно, доедут до Японии. Ведь у Могучих никаких проблем с попаданием на Игры не будет, а в отношении российских легкоатлетов ничего не ясно.