Большунов досрочно взял второй подряд Кубок мира. Это даже советским лыжникам не удавалось

Абсолютный лидер мужских лыжных гонок россиянин Александр Большунов стал обладателем Кубка мира. Второй сезон подряд. Его уже никто не сможет догнать. Большунов настолько мощно провёл декабрь и январь, что за два месяца обеспечил себе победу в общем зачёте. В начале февраля. Такого в новейшей истории лыжных гонок ещё не было.
И не нужно кивать на то, что сборная Норвегии пропускала этапы Кубка мира, не участвовала в «Тур де Ски» – достижение Большунова от этого менее крутым не становится.
Александр просто на фантастическом уровне провёл декабрьско-январскую часть сезон. Восемь побед в личных гонках – это невероятный результат. Подавляющему большинству лыжников в мире можно лишь мечтать о единственной победу за всю карьеру, а у Большунова их восемь только за пару месяцев.
Из 18 личных гонок россиянин лишь в четырёх не сумел забежать в топ-3. К этому нужно добавить ещё победу в командном спринте вместе с Глебом Ретивых в Дрездене. Было бы ещё и третье место в эстафете в Лахти, но тогда случилась заруба с финном Йони Мяки, после которой последовала дисквалификация всей команды.
Получается, что ни старт, то Большунов в призах. Это действительно невероятный уровень силы и мастерства.
Вообще-то до завершения Кубка мира осталось ещё четыре этапа и девять гонок. То есть математически в розыгрыше ещё достаточно очков. Но на самом деле, всё уже решено даже с учётом того, что Большунов пропускает этапы в Ульрисехамне и Нове-Место.
Дело в том, что в Швецию и Чехию не поедет и единственный лыжник, который ещё мог догнать Большунова – россиянин Иван Якимушкин. Сейчас он уступает Александру 839 очков, и оставшихся в Осло и Лиллехаммере пяти гонок явно не хватит, чтобы этот гандикап отыграть. Даже если Якимушкин выиграет абсолютно все гонки, получит бонусы за финальный мини-тур и за все отсечки.
Таких ранних побед в Кубке мира ещё не было. А два Кубка мира подряд не выигрывали даже советские лыжники. Другой Сан Саныч – легендарный Завьялов – брал два Хрустальных глобуса через сезон.
Что дальше? Чемпионат мира в Оберстдорфе. Титула чемпиона мира в активе Большунова пока нет. На прошлом чемпионате в Зеефельде Александр завоевал четыре серебряных награды. Пора менять на золото.
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