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Александр Большунов досрочно выиграл Кубок мира по лыжам – как такое стало возможно?

Большунов досрочно выиграл Кубок мира
Андрей Шитихин
Большунов досрочно взял второй подряд Кубок мира. Это даже советским лыжникам не удавалось
Россиянин стал математически недосягаемым уже в начале февраля. Подавляющее преимущество.
Другие / Лыжный спорт 0
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Абсолютный лидер мужских лыжных гонок россиянин Александр Большунов стал обладателем Кубка мира. Второй сезон подряд. Его уже никто не сможет догнать. Большунов настолько мощно провёл декабрь и январь, что за два месяца обеспечил себе победу в общем зачёте. В начале февраля. Такого в новейшей истории лыжных гонок ещё не было.

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Александр выиграл даже с падением. Страшно представить, что он будет делать с конкурентами на чемпионате мира.

И не нужно кивать на то, что сборная Норвегии пропускала этапы Кубка мира, не участвовала в «Тур де Ски» – достижение Большунова от этого менее крутым не становится.

Александр просто на фантастическом уровне провёл декабрьско-январскую часть сезон. Восемь побед в личных гонках – это невероятный результат. Подавляющему большинству лыжников в мире можно лишь мечтать о единственной победу за всю карьеру, а у Большунова их восемь только за пару месяцев.

Из 18 личных гонок россиянин лишь в четырёх не сумел забежать в топ-3. К этому нужно добавить ещё победу в командном спринте вместе с Глебом Ретивых в Дрездене. Было бы ещё и третье место в эстафете в Лахти, но тогда случилась заруба с финном Йони Мяки, после которой последовала дисквалификация всей команды.

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Тренер сборной России считает, что нельзя давать волю эмоциям. А отец спортсмена уверен, что соперникам нужно отвечать ещё жёстче. Кто прав?

Получается, что ни старт, то Большунов в призах. Это действительно невероятный уровень силы и мастерства.
Вообще-то до завершения Кубка мира осталось ещё четыре этапа и девять гонок. То есть математически в розыгрыше ещё достаточно очков. Но на самом деле, всё уже решено даже с учётом того, что Большунов пропускает этапы в Ульрисехамне и Нове-Место.

Расписание Кубка мира-2020/21

Дело в том, что в Швецию и Чехию не поедет и единственный лыжник, который ещё мог догнать Большунова – россиянин Иван Якимушкин. Сейчас он уступает Александру 839 очков, и оставшихся в Осло и Лиллехаммере пяти гонок явно не хватит, чтобы этот гандикап отыграть. Даже если Якимушкин выиграет абсолютно все гонки, получит бонусы за финальный мини-тур и за все отсечки.

Общий зачёт Кубка мира-2020/21

Таких ранних побед в Кубке мира ещё не было. А два Кубка мира подряд не выигрывали даже советские лыжники. Другой Сан Саныч – легендарный Завьялов – брал два Хрустальных глобуса через сезон.

Что дальше? Чемпионат мира в Оберстдорфе. Титула чемпиона мира в активе Большунова пока нет. На прошлом чемпионате в Зеефельде Александр завоевал четыре серебряных награды. Пора менять на золото.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/san_sanych_bolshunov

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