«Ты хочешь бросить друга?» Драматичный финиш российских лыжников на Кубке мира

Устюгов и Ретивых остались без золота, но Елена Вяльбе был довольна тем, что показали её подопечные.

В Швеции коньковым спринтом стартовал этап Кубка мира по лыжным гонкам. Российская команда отправила в Ульрисехамн только двоих спортсменов – Сергея Устюгова и Глеба Ретивых. Оба пробились в финал, а медаль завоевал один. Российские лыжники попробовали командную тактику, но упустили победу. Хотя до первого места не хватило совсем чуть-чуть.

Устюгов вновь тащил и вновь не вытащил

На прошлом этапе Кубка мира в Фалуне на классическом спринте Сергей Устюгов отлично прошёл квалификацию, более чем уверенно выиграл четвертьфинал и полуфинал, но в решающем забеге сил ему немного не хватило.

Посмотреть видео можно на официальном канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.

В Ульрисехамне ситуация практически полностью повторилась. Устюгов был четвёртым в прологе, уверенно выиграл четвертьфинал, спокойно прошёл в финал со второго места в полуфинале, но в решающем забеге ему вновь не хватило сил на последние 300 метров.



Финиш вообще получился драматичным: двукратный чемпион мира, с самого старта задавший высочайшую скорость и лидировавший всю дистанцию, не сохранил силы на финиш и остался только шестым. Зато подтащил к медали Глеба Ретивых. Но и тому для победы не хватило сантиметров: он проиграл шведу Оскару Свенссону битву за золото в разножке. При этом Ретивых неожиданно слабо выступил в прологе – только 26-е место. Четвертьфинал он прошёл уверенно, а из полуфинала вышел лаки-лузером. Благодаря Устюгову, который задавал скорость.



В общем, если искать в действиях Сергея и Глеба командную тактику, то всё было хорошо. И эта тактика почти привела к победе.

«Сомневался, стоит ли бежать в полную силу»

После окончания гонки Сергей Устюгов объяснил, зачем вновь тащил всех подряд – ведь вновь проиграл.



«Надо пробовать всё. На финал долго думал, сомневался, стоит ли бежать в полную силу или играть в кошки-мышки. Но прибежал Анатолий Волков (аналитик сборной России, — прим. Чемпионат) и сказал, что ему позвонил Маркус Крамер – велел, если есть силы, начинать со старта. Сомнения отпали, и я решил попробовать.

Чемпион сказал – и сделал. Героическое возвращение Устюгова в сборную России на ЧМ-2021 Осенью переболел «короной» и отставал от соперников на минуты. А теперь ворвался в команду на главный турнир сезона всего за четыре гонки.

Глеб сказал: «Ты хочешь бросить своего друга?» Я ответил: «Глеб, ты не дёргайся, сиди сзади, твоё дело – выскочить на финише». Потом сказал ему, что плохо выскочил – думал, будет первым, а он в итоге второй. Но всё классно, спасибо сервису.

Каждый финиш давался мне тяжело, потому что немного в горочку, а я чувствовал, что в забегах перебираю. Надо хорошо вработаться и подготовиться к чемпионату мира. На данный момент у меня есть одна гонка – классический спринт», – сказал Сергей в интервью «Матч ТВ» после финиша.

«Он всё правильно делает»

Главный тренер сборной России Елена Вяльбе поддержала Устюгова в том, что он вновь задавал скорость в финале, хотя и проиграл.



«Хорошее выступление показали наши ребята. Глеб Ретивых завоевал серебряную медаль, молодец! С учётом того, что Устюгов долго не бегал на таком уровне, наверное, решил продышаться. Он тоже молодец. Надеемся, за три недели у него будет возможность подвести себя к гонкам на чемпионате мира.

Самый титулованный российский лыжник – мимо сборной. Почему Устюгов провалил отбор Двукратного чемпиона мира и победителя «Тур де Ски» не взяли на Кубок мира, несмотря на персональную квоту.

Второй спринт подряд тактика ничего не приносит Устюгову? Думаю, сейчас он преследует другие цели: надо понять скорости и по-настоящему продышаться. Во всяком случае, это моё глубокое убеждение. Если это так, он всё правильно делает», — сказала Вяльбе «Чемпионату».



Действительно, много пропустивший из-за коронавируса Устюгов сейчас должен пробовать всё, чтобы понять – что именно работает и чего не хватает.



7 февраля в Ульрисахамне состоится командный спринт.