«Зачем нагло прыгать мне на лыжи?» У лыжников из России и Финляндии опять громкий конфликт

Ещё не утихли страсти после столкновения Александра Большунова и Йони Мяки на финише эстафеты в Лахти, как между лыжниками из сборных России и Финляндии вновь возник громкий конфликт. В полуфинале командного спринта в Ульрисехамне Глеб Ретивых свалился вместе с финном Вернери Сухоненом. Обе команды выбыли из борьбы за медали. После финиша Ретивых пристально посмотрел в глаза Сухонену, но толкаться не стал.

Скандал с Большуновым докатился до полиции. Российского лыжника затравили слабаки Но за что? Соперникам его ещё поблагодарить надо!

Падение на спуске

Сборная России в составе Сергея Устюгова и Глеба Ретивых была одним из фаворитов конькового командного спринта в Швеции. Но битва за медали прошла без нашей команды.

Для россиян всё закончилось на последнем этапе в полуфинале, когда бежал Ретивых. Глеб очень не хотел быть финишёром в командном спринте, но именно на таком распределении по этапам настоял тренер сборной России Маркус Крамер.

Устюгов свою задачу выполнил – он отправил Ретивых на последний этап лидером. Глеб некоторое время держался в голове группы, но затем его оттеснили, и когда российский лыжник проходил самый крутой спуск, произошло столкновение с Вернери Сухоненом.

Обычное столкновение, которых в спринтерских гонках бывает очень много. Финн наехал на лыжу россиянину, тот тоже сделал движение влево левой ногой, а на снегу оказались оба. Естественно, шансов догнать убежавших соперников уже не было. Ретивых не спеша добрался до финиша впереди Сухонена, сразу остановился и подождал финна.

«Ты хочешь бросить друга?» Драматичный финиш российских лыжников на Кубке мира Устюгов и Ретивых остались без золота, но Елена Вяльбе был довольна тем, что показали её подопечные.

Но ничего подобного тому, что случилось в Лахти, к счастью, не произошло. Россиянин просто пристально посмотрел сопернику в глаза и проводил взглядом, даже несмотря на то, что столкновение по сути лишило Россию шанса побороться за медали в финале.

«Зачем нагло прыгать мне на лыжи?»

Эмоции Ретивых выплеснул в комментарии после гонки.

«У нас любовь с финской командой. Обидно очень. Не знаю, как бегать без головы, потому что если я иду в ближнем радиусе, справа у меня рекламные плакаты, а слева идёт финн – зачем меня срезать и нагло прыгать мне на лыжи?

Не понимаю, как может так быть. Финн прыгнул на меня специально – я ничего не мог сделать, потому что и впереди меня шёл человек. У него была возможность идти по своей траектории. Не понял, что он хотел этим сделать», – заявил Ретивых в эфире «Матч ТВ».

«Да я даже не понял, что произошло. Падение стало полной неожиданностью. Обидно, ведь позиция у меня была хорошая», – ответил Сухонен журналистам Expressen.

Не осталась в стороне и президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе.

«Бог всё видит и обязательно накажет в нужный момент таких коллег, держитесь!» – написала она в комментарии к посту Ретивых в «Инстаграме».

«Ничего страшного не произошло»

Олимпийский чемпион Александр Легков в эфире «Матч ТВ» не согласился с такой оценкой действий финна, отметив, что произошло то, что время от времени случается в контактных спринтерских гонках. И подчеркнул, что Ретивых не стоило уходить в середину пелотона, где риск подобных столкновений гораздо выше.

Очень спокойно отреагировал на случившееся Устюгов.

«Глеб полностью недоволен, а я говорю, что лучше сейчас, чем на чемпионате мира. Ничего страшного не произошло – боролись, упали. В финал могли пройти и показать там результат. Осадочек есть, потому что это хорошая тренировка перед чемпионатом мира», – сказал Сергей.

Чемпион сказал – и сделал. Героическое возвращение Устюгова в сборную России на ЧМ-2021 Осенью переболел «короной» и отставал от соперников на минуты. А теперь ворвался в команду на главный турнир сезона всего за четыре гонки.

Действительно, эмоции нужно сохранить до чемпионата мира в Оберстдорфе. Главный турнир года стартует менее чем через три недели.