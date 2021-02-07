«Зачем нагло прыгать мне на лыжи?» У лыжников из России и Финляндии опять громкий конфликт

Ещё не утихли страсти после столкновения Александра Большунова и Йони Мяки на финише эстафеты в Лахти, как между лыжниками из сборных России и Финляндии вновь возник громкий конфликт. В полуфинале командного спринта в Ульрисехамне Глеб Ретивых свалился вместе с финном Вернери Сухоненом. Обе команды выбыли из борьбы за медали. После финиша Ретивых пристально посмотрел в глаза Сухонену, но толкаться не стал.
Падение на спуске
Сборная России в составе Сергея Устюгова и Глеба Ретивых была одним из фаворитов конькового командного спринта в Швеции. Но битва за медали прошла без нашей команды.
Для россиян всё закончилось на последнем этапе в полуфинале, когда бежал Ретивых. Глеб очень не хотел быть финишёром в командном спринте, но именно на таком распределении по этапам настоял тренер сборной России Маркус Крамер.
Устюгов свою задачу выполнил – он отправил Ретивых на последний этап лидером. Глеб некоторое время держался в голове группы, но затем его оттеснили, и когда российский лыжник проходил самый крутой спуск, произошло столкновение с Вернери Сухоненом.
Обычное столкновение, которых в спринтерских гонках бывает очень много. Финн наехал на лыжу россиянину, тот тоже сделал движение влево левой ногой, а на снегу оказались оба. Естественно, шансов догнать убежавших соперников уже не было. Ретивых не спеша добрался до финиша впереди Сухонена, сразу остановился и подождал финна.
Но ничего подобного тому, что случилось в Лахти, к счастью, не произошло. Россиянин просто пристально посмотрел сопернику в глаза и проводил взглядом, даже несмотря на то, что столкновение по сути лишило Россию шанса побороться за медали в финале.
«Зачем нагло прыгать мне на лыжи?»
Эмоции Ретивых выплеснул в комментарии после гонки.
«У нас любовь с финской командой. Обидно очень. Не знаю, как бегать без головы, потому что если я иду в ближнем радиусе, справа у меня рекламные плакаты, а слева идёт финн – зачем меня срезать и нагло прыгать мне на лыжи?
Не понимаю, как может так быть. Финн прыгнул на меня специально – я ничего не мог сделать, потому что и впереди меня шёл человек. У него была возможность идти по своей траектории. Не понял, что он хотел этим сделать», – заявил Ретивых в эфире «Матч ТВ».
«Да я даже не понял, что произошло. Падение стало полной неожиданностью. Обидно, ведь позиция у меня была хорошая», – ответил Сухонен журналистам Expressen.
Не осталась в стороне и президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе.
«Бог всё видит и обязательно накажет в нужный момент таких коллег, держитесь!» – написала она в комментарии к посту Ретивых в «Инстаграме».
«Ничего страшного не произошло»
Олимпийский чемпион Александр Легков в эфире «Матч ТВ» не согласился с такой оценкой действий финна, отметив, что произошло то, что время от времени случается в контактных спринтерских гонках. И подчеркнул, что Ретивых не стоило уходить в середину пелотона, где риск подобных столкновений гораздо выше.
Очень спокойно отреагировал на случившееся Устюгов.
«Глеб полностью недоволен, а я говорю, что лучше сейчас, чем на чемпионате мира. Ничего страшного не произошло – боролись, упали. В финал могли пройти и показать там результат. Осадочек есть, потому что это хорошая тренировка перед чемпионатом мира», – сказал Сергей.
Действительно, эмоции нужно сохранить до чемпионата мира в Оберстдорфе. Главный турнир года стартует менее чем через три недели.
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