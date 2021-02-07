Девушки, забрасывать будем? Московский ЦСКА вырвался на первое место в Лиге чемпионов

Гандболистки московского ЦСКА неделю назад официально оформили выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив хорватскую «Подравку» со счётом 36:20. Тем не менее, незавершённые дела в групповом этапе у московских гандболисток оставались. Психологически важно занять первое место в группе, опередив очень сильный венгерский клуб «Дьёр».

И первый шаг к этому – победа над черногорской «Будучностью» у себя дома.

К сожалению, в недавнем матче Суперлиги против «Лады» лидер армейского клуба Дарья Дмитриева получила травму. Сроки восстановления спортсменки составят две-три недели, так что на групповом этапе Лиги чемпионов Дарья уже не сыграет. С «Будучностью» москвичкам пришлось обходиться без неё. Что ж и в таком составе ЦСКА выглядел мощно.

Лучший матч ЦСКА в Лиге чемпионов: выиграть не помешали даже травмы лидеров Датский «Оденсе» вряд ли ожидал, что «армейская» команда найдёт замену выбывшим вратарям и снайперу.

Девушки, забрасывать будем?

Команды не могли открыть счёт в отчётной встрече пять с половиной минут. Черногорский клуб здорово и активно играл в защите, а ЦСКА спасала вратарь Шана Массон. Екатерине Ильиной с большим трудом удалось вывести московских гандболисток вперёд. Хозяева тут же получили мяч в свои ворота с половины поля «Будучности» из-за заминки со сменой вратаря. После этого случилась ещё одна голевая засуха длиной в две минуты.

Ближе к середине тайма команды немного раскачались, хотя счёт 3:3 к 13-й минуте игры был весьма показательным. Команды слабо играли в атаке, очень много ошибались, постоянно теряли мячи. У москвичек выделялась разве что Полина Ведёхина, забившая дважды. Однако какой-то командой игры ни у тех, ни у других не проглядывалось.

Гандболистки ЦСКА досрочно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

ЦСКА нашёл счастье в контратаках

ЦСКА искал свои шансы в быстрых контратаках, которые во второй половине первого тайма наконец-то начали проходить. Горшкова и Ведёхина дважды подряд выбегали один на один с голкипером «Будучности» и реализовывали свои моменты. При этом гости не отпускали соперника в отрыв. Разница в счёте до 20-й минуты ни разу не превышала один мяч.

В концовке тайма ЦСКА продолжил гнуть свою линию и проводить очень быстрые атаки. Выходы из обороны у хозяек стали получаться регулярно, но часто подводила реализация. Порой москвички промахивались из очень удобных позиций. Тем не менее, ЦСКА сумел создать небольшой перевес к концу тайма и ушёл на перерыв при счёте 12:10 в свою пользу.

Триллер в концовке. Как ЦСКА на последней минуте вырвал важную победу в Лиге чемпионов Проигрывали по ходу второго тайма, но спасли матч против главных конкуренток за место в плей-офф.

Блистательная Шана Массон

После перерыва на площадке просто блистала вратарь ЦСКА Шана Массон. Прекрасная бразильянка и в первой половине встречи была очень хороша, но после паузы её игру можно было описать только самыми лучшими эпитетами. Шана спасала команду просто в невероятных ситуациях, благодаря чему московские гандболистки постепенно создавали себе комфортное преимущество в счёте. К 40-й минуте на табло горели цифры 18:13 в пользу ЦСКА.

Помимо Шаны необходимо отметить игру Екатерины Ильиной, которая раз за разом радовала болельщиков нестандартными действиями в атаке и забивала очень красивые мячи. Но всё-таки именно вдохновенная игра Массон стала главным фактором того, что хозяева во втором тайме взяли всё под контроль и довели матч до победы – 27:23. Процент отражённых бросков Шаны Массон к концу встречи достиг показателя в 44 процента. Тут и комментировать нечего.

Таким образом армейские гандболистки вырвались на первое место в группе по итогам 13-го тура. В заключительном матче на этой стадии ЦСКА сыграет с венгерским «Дьёром» и в очном противостоянии с ним разыграет окончательное лидерство. Встреча состоится 13 февраля.