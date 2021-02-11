Правила для избранных. У российской лыжницы отняли золото молодёжного чемпионата мира

Анастасия Фалеева задела соперницу при перестроении. Судьи всё сделали по правилам, но на другие похожие эпизоды почему-то закрывали глаза.

Скандалом завершился второй соревновательный день на чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодёжи и юниоров в финском Вуокатти. У российской лыжницы Анастасии Фалеевой отняли золотую медаль в спринте классическим стилем в категории U23. Победительница была наказана за то, что во время драматичной финальной разборки при перестроении задела лыжу чешки Терезы Берановой, упавшей из-за этого буквально за 15-20 метров до финиша.

Битва на финише

Уже на финишной прямой Фалеева, по ходу финального забега державшаяся на пятом месте и даже отстававшая от группы из четырёх лидеров, резко накатила соперниц и вышла на второе место. Она встала в лыжню за чешкой Терезой Берановой, победительницей квалификации и лидером забега.

Анастасия могла спокойно добежать до медали – серебра или бронзы. Но это лузерская психология. Россиянка же приехала на чемпионат мира не для того, чтобы тихо-мирно довольствоваться вторым местом. Тем более, скорость у нашей спортсменки была намного выше, чем у чешки. И Фалеева перестроилась в свободную правую лыжню. Но при перестроении задела задник левой лыжи чешки. По сути, даже не при перестроении, а за мгновение до этого.

«Зачем нагло прыгать мне на лыжи?» У лыжников из России и Финляндии опять громкий конфликт Столкновение Ретивых с Сухоненом лишило Россию финала. Вяльбе заявила, что «таких коллег» в нужный момент накажет бог.

Стиль – классический, задники лыж поднимаются во время попеременного хода, каким и бежала Беранова. В результате Тереза упала, Анастасия по свободной лыжне финишировала первой, за ней – немка Лиза Лохманн, а на третьем месте ещё одна россиянка Христина Мацокина.

Всё по правилам. Всё точно по правилам?

Апелляционное жюри совещалось недолго. Фалеева была наказана за создание помех сопернице при обгоне. К её результату добавили две минуты, и Анастасия вместо первого места в финале получила последнее.

Вроде бы, всё по правилам. К чему тут придираться? Нарушила правила – наказали.

Об этом чётко сказала Елена Вяльбе в коротком комментарии для «Чемпионата»: «Мы не будем подавать протест. На что мы должны подавать протест? На то, что наша нарушила правила? Я убеждена, что Фалеева реально сбила чешку».

Хотя Фалеева вряд ли с этим согласно. Скорость Анастасии была выше, а то, что наехала на лыжу – обычное дело на классических гонках. Более того, перестроением она пыталась избежать повторного наезда на лыжи сопернице. Впрочем, решение уже принято.

Но если вернуться к другой части финального забега, то можно увидеть, как вела себя сама Тереза Беранова. В одном эпизоде она подрезала шведку Луизу Линдстрём, едва не нарушив границы трассы и выскочив прямо перед соперницей. Линдстрём потеряла скорость и возможность удержаться за Берановой на последнем подъёме.

Шведка выразила свои эмоции в отношении лыжницы из Чехии сразу после финиша: «Поделом ей!» Кстати, Линдстрём после наказания Фалеевой стала третьей, Мацокина – второй, а Лохманн сенсационно первой. Чешка кстати в сторис «инстаграма» уже поругалась на россиянку.

Большунов проиграл, психанул и ударил соперника палкой. Команду России дисквалифицировали У лидера российской сборной сдали нервы. Теперь его серьёзно накажут.

Но спорить российской команде действительно не с чем. Всё по правилам. Вот только правила эти – для избранных. Почему-то судьи чётко трактуют их только в отношении лыжников из России, а на другие похожие эпизоды просто закрывают глаза.

На «Тур де Ски» молодой швед Вильям Поромяа намеренно создавал помехи Евгению Белову и Ивану Якимушкину, финн Йони Мяки на финише по-свински поступил с Александром Большуновым, а его соотечественник Вернери Сухонен свалил Глеба Ретивых.

И что, шведа и финнов как-то наказали? Да никак.

Золото пешком

В забегах парней ведь тоже была спорная ситуация, когда в четвертьфинале один из норвежцев просто нагло пытался выдавить Сергея Ардашева с трассы, намеренно смещаясь влево. Ардашев отреагировал адекватно, с помощью двух толчков вырвался вперёд и тут же закрыл сопернику траекторию.

Можно даже не сомневаться, кто был бы признан виновным, случись в этой ситуации столкновение и падение. Ардашев же в итоге стал бронзовым призёром в спринте, уступив на финише норвежцу Арону Рисстаду.

Чемпионом мира среди молодёжи стал Александр Терентьев. Спортсмен из группы Юрия Бородавко великолепно прошёл квалификацию, поиграл со всеми в четвертьфинале и полуфинале, а в решающем забеге со старта включил такую скорость, что к финишу подъехал в полном одиночестве.

«Куда ты лезешь-то?» Россияне повздорили со шведами и остались без золота на «Тур де Ски» Даже Большунов проиграл тактическую игру и не добрался до уникального рекорда.

Финишную черту он в буквальном смысле пересёк пешком – и не оттого, что сил не было. Напротив, сил у Терентьева было полно, просто не было уже резона мчаться, когда соперники позади в полусотне метров. Судьба отдала Александру долг за прошлый год – тогда в финале он тоже был главным фаворитом, но его уронили соперники. Он не сдался и почти сделал невозможное – едва не добрался до пьедестала, но остался четвёртым.

В юниорских забегах участники спринтов Вероника Степанова и Владимир Рыбкин (тот самый, из-за болезни которого отменили чемпионат России в Сыктывкаре весной прошлого года) остались без медалей. Но всё ещё впереди.