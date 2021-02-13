Пробили непробиваемую. «Ростов-Дон» на первом месте в гандбольной Лиге чемпионов

Вратарь венгерского «Ференцвароша» Кинга Янурик творила какие-то невероятные вещи в матче с «Ростовом-Дон». Но это не остановило чемпиона России. Ростовчанки одержали победу над удобным для себя соперником в последней игре группового раунда Лиги чемпионов и стали первыми в своей группе.

На равных после тайма

В составе «Ростова» на заключительный матч группового этапа отсутствовали несколько ключевых игроков. Анна Вяхирева, Ярослава Фролова, Кристина Кожокарь смотрели на игру своих подруг по команде со стороны. У команды Габора Элека тоже не смогли сыграть все сильнейшие.



Спортивное значение игры было максимально простым для «Ростова». Победа над соперником, которого они обыгрывали в восьми предыдущих матчах подряд, гарантировала команда Пера Юханссона первое место в группе и встречу в 1/8 финала с откровенно слабой хорватской «Подравкой».

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Но «Ференцварош» сопротивлялся отчаянно. Примерно половину первого тайма венгерская команда вела в счёте, а «Ростов» не включался на полную мощность. Но затем всех повела за собой француженка Грас Заади. Она раздавала чудо-передачи и забивала сама. Особенно эффективным было её взаимодействие с линейной Ксенией Макеевой.



«Ростов-Дон» быстро сравнял счёт, но на перерыв команды ушли при абсолютном равенстве – 12:12. Это была заслуга вратаря венгерской команды Кинги Янурик. Она была просто непробиваемой, отбила много бросков, которые принято считать неберущимися – с шести метров, с флангов и даже с семиметрового.

Героизм вратаря «Ростов» не остановил

Янурик, которая в прошлом сезоне играла в «Эрде» и стала героем матчей с «Кубанью», выдала просто феноменальный матч против «Ростова» уже в составе «Ференцвароша».



Во втором тайме она играла ещё круче, чем в первом. Сербская правая крайняя ростовской команды Катарина Крпеж-Шлезак так и не сумела переиграть венгерку с пенальти. Даже получив второй шанс.



Но такие подвиги Янурик не смогли остановить «Ростов-Дон», игравший при бешеной поддержке зала. Превосходство в классе отразилось и в итоговом результате – 26:24.

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Ростовчанки обеспечили себе первое место в группе и самого проходимого соперника в плей-офф. Хорватская «Подравка» в нынешней Лиге чемпионов выглядит беспомощной.



А вот такая форма Янурик немного настораживает перед олимпийским отбором, в котором одним из соперников сборной России является команда Венгрии.