«Весь Новый год сидели с Гагариным, пили…» Истории о легендарном штангисте Юрии Власове

Шведский журналист Торстен Тангер однажды назвал великого штангиста Юрия Власова «образцом совершенного человека, соединившим в себе все качества, которые можно требовать от спортсмена». Власов стал настоящей легендой тяжёлой атлетики и мирового спорта, раздвинул границы возможностей человека.

13 февраля 2021 года выдающийся чемпион скончался в возрасте 85 лет.

Чемпион из Суворовского училища

Отец Юры Власова был офицером ГРУ, дипломатом, мама – заведующей библиотекой. Во время войны мальчишка голодал, а позже в мемуарах рассказывал, что очень сильно страдал от нехватки еды, потому что рос очень бурно.



Власов учился в Суворовском училище, а затем поступил в Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Именно там студент Власов стал лучшим спортсменом – великолепно бегал, прыгал, метал гранату, толкал ядро. Тягал штангу, но ему это не нравилось, пока тренер Евгений Шаповалов не убедил курсанта выступить на соревнованиях по тяжёлой атлетике за свой факультет.

Свержение «второго после Хрущёва» 50 лет назад на Играх в Токио пал второй сильнейший человек после Хрущёва, будущий кандидат в президенты России – тяжелоатлет Юрий Власов.

Затем с ним начал работать наставник Сурен Богдасаров. Именно под его руководством Власов превратился в могучего штангиста, способного бить американские рекорды, о которых весь мир только мечтал.



Власов был просто непобедим в течение целого олимпийского цикла, а победа на Играх-1960 в прокуренном зале сделала советского спортсмена мировой знаменитостью. Он проложил дорогу к мировой гегемонии советских штангистов-супертяжеловесов.



И стал героем на Западе раньше, чем Гагарин полетел в космос.

Водка с Гагариным

Звание самого сильного человека планеты, которое в то время имело и огромное политическое значение, прописалось в СССР.



В конце 1961-го Юрий Власов встретился с Юрием Гагариным в Кремле на новогоднем приёме, который устроил Никита Хрущёв. Гагарин сам подошёл к столику, где сидел Власов, попросил официанта принести ещё один стул и уселся рядом.



«Гагарин приходит с бутылкой, ставит и говорит: «Юр, я с тобой буду пить». Все обалдели! И мы весь Новый год сидели с Гагариным, пили», – вспоминал Власов в программе Дмитрия Клокова «На равных».

Подсказка соперника и выброшенная медаль

Для Юрия Власова было только одно место на пьедестале почёта. И когда он проиграл Леониду Жаботинскому Олимпийские игры 1964 года в Токио, то ушёл из спорта. Про ту историю ходит много легенд. Власов рассказывал, что поверил поведению соперника, который всем своим видом изображал бессилие перед заключительным толчком и даже сорвал одну попытку. Жаботинский говорил, что всё просчитал. И рассказал, как помог сопернику.

Кумир Шварценеггера и миллионов. Каким был чемпион Жаботинский На Олимпиаде-64 два советских богатыря устроили схватку, вошедшую в историю спорта. Её победителя – Леонида Жаботинского – сегодня не стало.

«Начинаю рывок со 160. Юра — со 162,5. Я беру – он нет. И во втором подходе Власову вес не покоряется. Плёвый вес-то для него, но… Тут уж не до соперничества, не до личных амбиций. Подхожу к Юре: «Протяни повыше, вложись. И всё будет в порядке». Нуля нам нужно было избежать. И он рвёт злополучные 162,5 с третьего раза. Я в свою очередь фиксирую 167,5 во втором подходе, а следующие 172,5 мне не покоряются. И тут самолюбивый Власов решает доказать, что он и в этом упражнении сильнее: в четвёртом дополнительном рвёт штангу в 172,5 и устанавливает мировой рекорд. Но в зачёт троеборья вошёл результат на 10 кило меньше. Я же разрыв чуть сократил», — говорил Жаботинский в интервью «Чемпионату».



Когда он рассказывал ту же историю «Спорт-экспрессу», то добавил такую деталь: «Вскоре Власов везде стал утверждать: мол, Жаботинский выиграл случайно. Пусть говорит… Знаю ещё, что в тот вечер, когда он мне проиграл, свою серебряную медаль в окно выкинул».

Суперчеловек в очках

Власов никогда не вписывался в образ типичного штангиста-супертяжа — с горой мышц и отсутствием выдающихся умственных способностей. В детстве родители привили будущему чемпиону любовь к чтению и жажду познания. Военно-воздушную академию он закончил с отличием. Ещё в детстве из-за постоянного чтения испортил себе зрение и на помост выходил в очках в стильной оправе.



За необычную внешность и фантастические рекорды его прозвали Суперчеловек в очках. Власов ещё в бытность активным спортсменом начал писать книги и делал это всю жизнь. Самая известная, которая переиздавалась трижды – «Справедливость силы».



Юрий Власов попробовал свои силы в политике. Был народным депутатом и в СССР, и в России. Власов был смелым политиком, не боялся критиковать власть, участвовал в выборах президента России в 1996-м, а затем сосредоточился исключительно на писательской деятельности. Книга «Особый район Китая. 1942 – 1945» настолько заинтересовала генсека ЦК КПСС Юрия Андропова, что он вызвал к себе олимпийского чемпиона и провёл с ним полуторачасовую встречу.

«Сила не вырождается»

Великий режиссёр Сергей Бондарчук, снимая «Войну и мир», пригласил на пробы Юрия Власова. Он просматривал великого спортсмена на роль Пьера Безухова. По мнению режиссёра, масштаб личности спортсмена, его воспитание, эрудиция, интеллигентность и внешний вид позволили бы его сыграть эту роль. Но в итоге не сложилось. Ну и у Власова, ни у Ларисы Кадочниковой, которая могла сыграть Наташу Ростову.



В программе Дмитрия Клокова великий чемпион говорил: «Вот видели бы вы меня в 80 лет! Ух, вот там я был в отличной форме. Просто сумасшедший! Штанга снится даже сейчас – во сне я очень сильный. Сила не вырождается. Вырождается только тяга к тренировкам. Я до сих пор уверен, что люди, которые не употребляют анаболики, не сравнятся со мной. Надо очень многим пожертвовать, чтобы догнать меня – это исключено».