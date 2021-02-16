Вяльбе пришла на шоу Урганта. Рассказала, как за $300 выкупила шапочку-талисман у уборщицы

Были истории из детства, юности и расцвета карьеры чемпионки. Но про грядущий чемпионат мира и современную сборную России – ни слова.

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе пришла на шоу к Ивану Урганту и ни словом не обмолвилась про предстоящий чемпионат мира в Оберстдорфе. И правильно! Истории про побег из дома и карты, про сорта лыжной мази в качестве жвачки и про знаменитую шапочку в такой программе гораздо интереснее.

Про правдивость фильма «Белый снег» и побег из дома

Тем более, что Вяльбе была приглашена к Урганту не в качестве спортивного функционера, а в качестве главной героини автобиографического фильма «Белый снег» про лучшую лыжницу XX века. Елена Валерьевна подтвердила, что фильм правдив на все 100 процентов. Даже сцена с моментом, когда мама главной героини бьёт её тренера.



«Я хотела, чтобы этот фильм был про меня, но чтобы после просмотра родители привели детей в спортивную школу. А вот меня не привели. Мне запрещали. Однажды я убежала из дома. Написала записку маме, что буду через неделю, а она приехала в дом отдыха, где мы тренировались, и застала, что мы… в карты играем. А потом ударила тренера».

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно на YouTube-канале шоу «Вечерний Ургант»

Про «Темп» и «Висти»

Тренер заманил её в секцию с помощью самой обыкновенной лыжной мази.



«Не знаю, что жевали в Москве в то время, но в Магадане жевали лыжную мазь вместо жвачки. В магазине она не продавалась, поэтому тренер так меня подкупил. Мазь «Висти» не очень хорошо жевалась, она была мягковата. Зелёную и синюю ещё неплохо жевали, а красная прилипала к зубам. В основном жевали «Темп».

История громкого скандала в сборной России по лыжам. За допинг пришлось извиняться Вяльбе Позор обернулся овациями полного стадиона норвежцев.

Про Стефанию Бельмондо

С Магаданом связана и история со Стефанией Бельмондо – одной из главных соперниц Вяльбе и её подругой. Кстати, если кто не в курсе, президент ФЛГР прекрасно говорит на итальянском. Но Ургант расспрашивал про знание итальянского другого гостя программы Михаила Галустяна, а не трёхкратную олимпийскую чемпионку.



«Стефания Бельмондо приезжала ко мне домой в Магадан. Мы предупредили её, чтобы она не ходила в бухту, там могут наброситься собаки. И она, дурочка, туда и побежала сразу. Но, слава богу, её не съели».

Про указатель (дорожный знак, указывающий на дом Вяльбе)

Рассказала Вяльбе и о том, что дорожный указатель, указывающий на её дом в Подмосковье, срезали.



«Не стоит больше этот указатель. Какие-то козлы взяли его и срезали. Но около этого знака стоит автобусная остановка, а на ней написано «Деревня Вяльбе».

Про розовую шапочку и уборщицу

Но самой мощной оказалась история про легендарную розовую шапочку-талисман, которая всегда приносила Вяльбе удачу.

«Выдали как-то в сборной такие шапочки. В них бегали и мужчины, и женщины. Мне она очень понравилась, я каждый год в ней бегала. Оригинальная шапочка хранится у меня дома. Правда, выцвела, конечно. Однажды я забыла её в Питере после сборов – оставила сушиться на батарее. И улетела в Москву, откуда нужно было отправляться на предолимпийскую неделю в Нагано.



Я вспомнила, позвонила друзьям, они приехали в гостиницу, нашли бабушку, которая убиралась, расспросили её. А та сказала, что уже куда-то выбросила шапочку. Но когда друзья сказали, что заплатят, шапочка нашлась. В итоге за 300 долларов выкупили у этой уборщицы шапку и переслали мне. Семь лет я бегала только в этой шапочке».



А про предстоящий чемпионат мира Елена Валерьевна ещё все расскажет.