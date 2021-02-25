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Лыжные гонки, Чемпионат мира 2021: онлайн-трансляция спринта (женщины/мужчины), 25 февраля 2021

Александр Большунов, чемпионат мира по лыжам 2021
Михаил Чесалин
Чемпионат мира по лыжам — 2021. У России будет золото в первый день? Мужской спринт. LIVE
Первые медали лыжники разыграют в спринте. У России есть все шансы пополнить медальную копилку. Онлайн-трансляция спринтов на «Чемпионате».
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта - 2021
Медальный зачёт чемпионата мира по лыжным видам спорта - 2021

Доброе утро, дорогие поклонники лыжного спорта и нашей мощной сборной России! Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта будут разыграны первые комплекты наград — в спринтерских гонках. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию мужского и женского спринта. Надеемся, что уже в первый медальный день турнира наша команда сможет добыть первое золото турнира.

Квалификационные забеги начнутся в 11:00 по московскому времени. Забеги на выбывание — после 13:30.

Live Михаил Чесалин

А вот скандалов с участием российских и советских спортсменов на чемпионатах мира было куда меньше, чем побед. Зато каждый — особенный! Сборную СССР как-то унизили, вручив золото не только ей, но и проигравшей Норвегии. Великому Веденину однажды испортили лыжи прямо на дистанции. А Устюгов пару лет назад едва сдержался, чтобы не ударить молодого и дерзкого норвежца Клебо. Все подробности — в нашем материале.

«Хотелось ударить, но я сдержался». Самые громкие скандалы с нашими лыжниками на ЧМ
Великому Веденину прямо во время гонки испортили лыжи, а чемпиона Устюгова теснили на трассе – дело едва не дошло до драки.
09:24 Михаил Чесалин

Российские лыжники на чемпионатах мира одержали десятки славных побед. В 90-е на дистанции не было равных Елене Вяльбе и Ларисе Лазутиной, а в последние годы всем памятны победы Никиты Крюкова и Сергея Устюгова. Вспоминаем наиболее яркие триумфальные выступления наших спортсменов на ЧМ.

09:21 Михаил Чесалин

Здравствуйте, друзья. Мы начинаем первый медальный день чемпионата мира по лыжным видам спорта. Сегодня в программе, пожалуй, самый зрелищный и непредсказуемый вид всего турнира — спринт. Медали будут разыграны и у мужчин, и у женщин. Надеемся, что сборной России улыбнётся удача.

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