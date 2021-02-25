Чемпионат мира по лыжам — 2021. У России будет золото в первый день? Мужской спринт. LIVE

Доброе утро, дорогие поклонники лыжного спорта и нашей мощной сборной России! Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта будут разыграны первые комплекты наград — в спринтерских гонках. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию мужского и женского спринта. Надеемся, что уже в первый медальный день турнира наша команда сможет добыть первое золото турнира.
Квалификационные забеги начнутся в 11:00 по московскому времени. Забеги на выбывание — после 13:30.
А вот скандалов с участием российских и советских спортсменов на чемпионатах мира было куда меньше, чем побед. Зато каждый — особенный! Сборную СССР как-то унизили, вручив золото не только ей, но и проигравшей Норвегии. Великому Веденину однажды испортили лыжи прямо на дистанции. А Устюгов пару лет назад едва сдержался, чтобы не ударить молодого и дерзкого норвежца Клебо. Все подробности — в нашем материале.
Российские лыжники на чемпионатах мира одержали десятки славных побед. В 90-е на дистанции не было равных Елене Вяльбе и Ларисе Лазутиной, а в последние годы всем памятны победы Никиты Крюкова и Сергея Устюгова. Вспоминаем наиболее яркие триумфальные выступления наших спортсменов на ЧМ.
Здравствуйте, друзья. Мы начинаем первый медальный день чемпионата мира по лыжным видам спорта. Сегодня в программе, пожалуй, самый зрелищный и непредсказуемый вид всего турнира — спринт. Медали будут разыграны и у мужчин, и у женщин. Надеемся, что сборной России улыбнётся удача.
- 25 февраля 2021
-
09:10
-
01:04
-
00:34
-
00:22
- 24 февраля 2021
-
23:50
-
23:43
-
23:20
-
22:49
-
22:29
-
22:05
-
21:26
-
20:42
-
19:36
-
19:25
-
19:13
-
18:04
-
17:46
-
17:39
-
17:25
-
16:36
-
16:25
-
16:17
-
16:12
-
15:36
-
15:15
-
15:00
-
14:51
-
14:28
-
14:26
-
13:28
-
13:04
-
12:51
-
12:45
-
12:25
-
12:18