Чемпионат мира по лыжам — 2021. У России будет золото в первый день? Мужской спринт. LIVE

Первые медали лыжники разыграют в спринте. У России есть все шансы пополнить медальную копилку. Онлайн-трансляция спринтов на «Чемпионате».