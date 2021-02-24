Великому Веденину прямо во время гонки испортили лыжи, а чемпиона Устюгова теснили на трассе – дело едва не дошло до драки.

«Хотелось ударить, но я сдержался». Самые громкие скандалы с нашими лыжниками на ЧМ

Чемпионаты мира по лыжным гонкам – это битва сильнейших спортсменов, буря эмоций и масса полярных воспоминаний. Поклонники российских и советских лыж помнят не только яркие победы, но и громкие скандалы с участием наших спортсменов, когда страсти кипели не только на трассе, но и за её пределами. Одна только драматичная эстафета на ЧМ-1982 чего стоит!

Золото для проигравших

Помните, когда наши лыжники последний раз выигрывали золотые медали в эстафете на чемпионатах мира или Олимпийских играх?

Ровно 39 лет назад. 25 февраля 1982 года в Хольменколлене сборная СССР победила в эстафете, на глазах короля обыграв сборную Норвегии. На финише Александр Завьялов опередил норвежца Оддвара Бро буквально на несколько сотых секунды.

Советская команда выиграла тяжелейшую гонку, в которой с самого начала всё складывалось не так. Владимир Никитин, бежавший на первом этапе, уступил лидерам 1 минуту и 20 секунд. Тренеры ошиблись с мазью, инвентарь у советского лыжника не работал.

Советские лыжники героически победили норвежцев на ЧМ-1982. Но проигравшим вручили золото Самое странное, что скандальное решение в пользу Норвегии принял функционер из СССР.

В наше время такое отставание отыграть невозможно. Но тогда наши парни бросились в погоню. Александр Батюк на своём этапе отыграл полминуты, а юный тогда Юрий Бурлаков вообще вывел сборную СССР в лидеры. Финальную битву за золото повели между собой Завьялов и Бро. Наш лыжник сражение, в котором были и толчки, и падения, и сломанная палка, и попытка сбить соперника на финише, выиграл.

Победа! Такая красивая, такая нужная! Но через час после гонки по стадиону объявили, что результаты будут пересмотрены. Скандал! Тогда в расчёт принимались только десятые доли секунды, а разница между Завьяловым и Бро была в сотые. Жюри решило, что самым справедливым будет дать две золотых медали.

Конечно, советские лыжники были не в восторге от такого вердикта. Но у сборной СССР никто не додумался отнять золотые награды – и на том спасибо.

«Кровь по палкам текла»

За 12 лет до Хольменколлена на чемпионате мира в Высоких Татрах в Чехословакии заслуженной награды и звания короля лыж лишили нашего великого Вячеслава Веденина. Лишили самым простым из возможных способов.

Обстановка на турнире после весны 1968 года и советских танков на улицах Праги была напряжённая. Гостиницу, где жила сборная СССР, закидывали камнями. Рабочие, стоявшие на трассах с лопатами, чтобы накидать снега или, напротив, убрать, замахивались на советских спортсменов этими самыми лопатами и кричали в спину – «оккупанты».

«Нас похоронили раньше времени». Советский лыжник не склонился перед императором Легендарному советскому лыжнику Вячеславу Веденину простили и дерзость на церемонии открытия Олимпиады и странное русское волшебное слово.

Веденин уверенно выиграл гонку на 30 км, опередив немца Герхарда Гриммера и норвежца Одда Мартинсена. По словам спортсмена, на церемонии награждения обстановка была такая, что он опасался выстрела – после «пражской весны» произойти могло что угодно. Но до этого не дошло. А в гонке на 50 км, когда он вёз всем больше минуты, случился инцидент, доказать который невозможно.

«Неожиданно за поворотом возле сарая пацаны зашебуршились, подбежали и сыпанули передо мной порошка на трассу. Я оглянулся, а они сзади снежком всё присыпали. Всё, лыжи катить перестали! Я на руках кое-как вторым финишировал, ладони стёр, кровь по палкам текла. А как доказать? Лыжи грязные. Тогда круг был 25 км, камеры не везде», – вспоминал Веденин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Победил тогда финн Калеви Ойкарайнен, а Веденин остался без золота и без титула короля лыж, которым считается спортсмен, выигравший на одном турнире и «тридцатку», и «полтинник».

«Хотелось ударить, но я сдержался»

Прошлый чемпионат мира в Зеефельде кому-то запомнился допинговым скандалом с участием австрийцев, эстонцев и казаха, а российским болельщикам – конфликтом между Сергеем Устюговым и норвежцем Йоханнесом Клебо.

Тот эпизод случился в полуфинале конькового спринта и обсуждался на протяжении всего турнира и даже всего сезона. Клебо преградил путь Устюгову, который пытался протиснуться вперёд. Да что там, норвежец просто захлопнул калитку для Сергея, но тот до этого сам себя загнал в невыгодную позицию.

«Норвежцы сумасшедшие. Это должно закончиться». Или им снова всё сойдёт с рук? Лидеры лыжных сборных России и Норвегии столкнулись и повздорили. Россиянина дисквалифицировали, а норвежец стал чемпионом. Опять беспредел?

Наткнувшись на норвежские лыжи, Устюгов попытался на трассе толкнуть Клебо, а затем почти бросил бороться, хотя мог попробовать пробиться в финал лаки-лузером. Вместо этого россиянин подкатил к норвежцу после финиша, дважды толкнул его в плечо, а затем продолжительно потрепал по щеке – дело едва не дошло до драки.

«Да я его погладил просто и удачи в финале пожелал, – сначала пошутил Устюгов. Но потом уже не стал скрывать своих намерений. – Хотелось его ударить, но я сдержался. Думаю, у меня ещё появится такая возможность».

Российские тренеры заявили, что Клебо на 100 процентов нарушил правила, но пострадал только Устюгов, результат которого вычеркнули из итогового протокола после дисквалификации. Сергей считался одним из главных претендентов на то, чтобы побороться с норвежцем за золото.