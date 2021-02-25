Чемпионат мира только стартовал, а Большунова уже наказали. Специально так подгадали?

Стычка с финном Йони Мяки на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти в январе дорого обошлась лидеру сборной России по лыжным гонкам Александру Большунову. Едва стартовал чемпионат мира, а Большунову испортили настроение: перед первой гонкой главного турнира сезона россиянин получил окончательное наказание – штраф и условную дисквалификацию на пять гонок! Специально так под чемпионат мира подгадали?

Скандал с Большуновым докатился до полиции. Российского лыжника затравили слабаки Но за что? Соперникам его ещё поблагодарить надо!

Напомним, что на финише той эстафеты Большунов вышел на финишную прямую позади Мяки, попытался обойти его справа, но соперник чуть сместился и заблокировал россиянина. Александру это сильно не понравилось, он ещё на трассе ударил Мяки палкой, а после финиша намеренно врезался в соперника, который его не видел.



Главный пока скандал лыжного сезона докатился до полиции. Большунов через несколько дней принёс извинения за своё поведение, официальное заявление от Ассоциации зимних видов спорта России выпустила и президент ФЛГР Елена Вяльбе.

«Русский человек не даст себя обидеть». Что говорят о скандальном финише Большунова Тренер сборной России считает, что нельзя давать волю эмоциям. А отец спортсмена уверен, что соперникам нужно отвечать ещё жёстче. Кто прав?

Лыжный мир разделился на тех, кто был за и против Большунова. Многие соперники изощрялись в том, кто придумает более обидное оскорбление для непобедимого русского лыжника. Результат нашей первой команды в той гонке был аннулирован, а теперь в отношении Александра вынесено окончательно наказание.



«У него испытательный срок на пять стартов, то есть на весь чемпионат мира. Там есть два пункта. Если будет нарушен один из этих пунктов, то автоматически он на следующие два «фисовских» старта не допускается. Первый – блокировка спортсмена, второй – неспортивное поведение. Также ему выписали штраф в две тысячи франков. Это за работу комиссара, который делал бумагу.

Большунову назначили испытательный срок и оштрафовали на 2 тыс. франков за стычку с финном

Для всех это странно, и для нас тоже. Плюс процедура вынесения данного решения была с огромными недочётами, ошибками. Мы с этим решением не согласились и отправили письмо в FIS и вышестоящие инстанции. Сашу мы проинформировали в связи с тем, что он на самом деле должен быть аккуратнее. Жюри может что угодно придумать под словом «блокировка», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Большунов проиграл, психанул и ударил соперника палкой. Команду России дисквалифицировали У лидера российской сборной сдали нервы. Теперь его серьёзно накажут.

Решение было вынесено непосредственно перед стартом квалификации спринтерской гонки. Спринтерской, а значит, контактной. Получается, любой контакт Большунова с соперником может быть расценен, как нарушение правил, а, следовательно, повлечь за собой дисквалификацию?



Даже если так, вряд ли Александра это остановит. На его поведении на трассе такие предупреждения и наказания никак не могут сказаться. Но разозлить и завести – да.