Россиян не пустили на чемпионат Европы. Конец нашей лёгкой атлетики совсем близок

Российская лёгкая атлетика попала в новую неприятную историю. Наших спортсменов не пустили на предстоящий зимний чемпионат Европы в Польше. Всероссийская федерация лёгкой атлетики в очередной раз заявила, что сделала всё возможное, но не смогла решить проблему. В итоге команда пропустит важнейший этап подготовки к Олимпиаде, а возможно, и сами Игры.



Похоже, что конец российской лёгкой атлетики уже совсем близок.

«#5 лет позора. #С юбилеем». Выплата большого штрафа не помогла российской лёгкой атлетике Наши легкоатлеты после летнего рискуют пропустить и зимний сезон. И нет никаких гарантий участия в Олимпиаде.

«Просим набраться терпения»

ВФЛА объяснила произошедший коллапс тем, что наша и международная федерации просто не попали в нужные сроки. И, конечно же, попросила всех набраться терпения.



«ВФЛА сделала всё возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении. Однако возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17-18 марта, но не ранее. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей лёгкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону».



Исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина Привалова подтвердила, что решение World Athletics было абсолютно предсказуемым и правильным. Ведь в ВФЛА до сих пор не подали стратегический план по восстановлению. Но тогда возникает вполне логичный вопрос. Если в нашей федерации всё знали о сроках, то почему не смогли вовремя подготовить этот план, который, вообще говоря, должен был быть готов ещё в прошлом году?

«Я работал честно». Почему экс-глава российской лёгкой атлетики получил три года тюрьмы Суд во Франции решил, что Валентин Балахничёв скрывал допинг наших спортсменов. Сам функционер убеждён: его осудили за то, что он из России.

«Ну, вы поняли, сезон закончен»

Чемпионка мира в прыжках с шестом и одна из лучших легкоатлеток мира Анжелика Сидорова и вовсе сделала вывод, что этот сезон для неё и для всех российских спортсменов уже закончен.



«Ну, вы поняли, season is over», – резюмировала Сидорова в социальных сетях.

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене выложила видео с известной песней Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов», изменив название город на Торунь – место, где пройдёт чемпионат Европы по лёгкой атлетики, на которой Марию не допустили.



Ирония и сарказм в словах наших блестящих легкоатлеток на самом деле являются трагедией российского спорта. Ласицкене и Сидорова уже настолько устали от всего этого ужаса, что им ничего не остаётся кроме как иронизировать и грустно констатировать неизбежное.

Что с Олимпиадой?

Наша лёгкая атлетика находится в состоянии неопределённости ещё с 2015 года. Пропуск Олимпиады в Рио, выступление на международных стартах в нейтральном статусе – всё это уничтожало наших спортсменов. А потом ещё и возникло дело прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором World Athletics обнаружила фальсификации и махинации с российской стороны и дополнительно выкатила нашей федерации штраф в пять миллионов долларов.



В ВФЛА деньги вовремя не нашли. В итоге пришлось просить помощи у министерства спорта. Там помогли, но с условием того, что российская лёгкая атлетика будет восстановлена в правах. Собственно, выплата штрафа и была одним из главных условий для этого. Но ещё надо было разработать стратегический план по восстановлению. В World Athletics даже простили нашим задержку с выплатой штрафа. Вы, мол, только план сделайте, пожалуйста.



Не сделали. Итог – закономерный пропуск крупного турнира перед Олимпиадой, участие в которой теперь под ещё большим вопросом. Никто толком не знает, есть ли у нас этот стратегический план и если есть, то устроит ли он World Athletics. Шанс прыгнуть в самолёт до Токио, конечно, ещё остаётся, но с каждым днём стремительно уменьшается.

Символ чистого российского спорта попался на запрещённом препарате. Это просто катастрофа! Если Сергей Шубенков не сможет доказать свою невиновность, по всему нашему спорту будет нанесён мощнейший удар.

А что вообще с Шубенковым?

И напоследок хотелось бы обратить внимание на дело ещё одной звезды российской лёгкой атлетики Сергея Шубенкова, в пробе которого несколько недель назад якобы обнаружили запрещённые вещества. Шубенков, РУСАДА, ВФЛА – все они обещали оперативно разобраться в ситуации. С тех пор прошёл месяц и о деле Сергея не слышно вообще ничего.



Если российская лёгкая атлетика будет так же «оперативно» разрабатывать стратегический план по восстановлению как решать вопрос с Шубенковым, то это будет означать не только пропуск Олимпийских игр, а конец российской лёгкой атлетики в целом.