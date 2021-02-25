Россиян не пустили на чемпионат Европы. Конец нашей лёгкой атлетики совсем близок

Российская лёгкая атлетика попала в новую неприятную историю. Наших спортсменов не пустили на предстоящий зимний чемпионат Европы в Польше. Всероссийская федерация лёгкой атлетики в очередной раз заявила, что сделала всё возможное, но не смогла решить проблему. В итоге команда пропустит важнейший этап подготовки к Олимпиаде, а возможно, и сами Игры.
Похоже, что конец российской лёгкой атлетики уже совсем близок.
«Просим набраться терпения»
ВФЛА объяснила произошедший коллапс тем, что наша и международная федерации просто не попали в нужные сроки. И, конечно же, попросила всех набраться терпения.
«ВФЛА сделала всё возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении. Однако возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17-18 марта, но не ранее. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей лёгкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону».
Исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина Привалова подтвердила, что решение World Athletics было абсолютно предсказуемым и правильным. Ведь в ВФЛА до сих пор не подали стратегический план по восстановлению. Но тогда возникает вполне логичный вопрос. Если в нашей федерации всё знали о сроках, то почему не смогли вовремя подготовить этот план, который, вообще говоря, должен был быть готов ещё в прошлом году?
«Ну, вы поняли, сезон закончен»
Чемпионка мира в прыжках с шестом и одна из лучших легкоатлеток мира Анжелика Сидорова и вовсе сделала вывод, что этот сезон для неё и для всех российских спортсменов уже закончен.
«Ну, вы поняли, season is over», – резюмировала Сидорова в социальных сетях.
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене выложила видео с известной песней Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов», изменив название город на Торунь – место, где пройдёт чемпионат Европы по лёгкой атлетики, на которой Марию не допустили.
Ирония и сарказм в словах наших блестящих легкоатлеток на самом деле являются трагедией российского спорта. Ласицкене и Сидорова уже настолько устали от всего этого ужаса, что им ничего не остаётся кроме как иронизировать и грустно констатировать неизбежное.
Что с Олимпиадой?
Наша лёгкая атлетика находится в состоянии неопределённости ещё с 2015 года. Пропуск Олимпиады в Рио, выступление на международных стартах в нейтральном статусе – всё это уничтожало наших спортсменов. А потом ещё и возникло дело прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором World Athletics обнаружила фальсификации и махинации с российской стороны и дополнительно выкатила нашей федерации штраф в пять миллионов долларов.
В ВФЛА деньги вовремя не нашли. В итоге пришлось просить помощи у министерства спорта. Там помогли, но с условием того, что российская лёгкая атлетика будет восстановлена в правах. Собственно, выплата штрафа и была одним из главных условий для этого. Но ещё надо было разработать стратегический план по восстановлению. В World Athletics даже простили нашим задержку с выплатой штрафа. Вы, мол, только план сделайте, пожалуйста.
Не сделали. Итог – закономерный пропуск крупного турнира перед Олимпиадой, участие в которой теперь под ещё большим вопросом. Никто толком не знает, есть ли у нас этот стратегический план и если есть, то устроит ли он World Athletics. Шанс прыгнуть в самолёт до Токио, конечно, ещё остаётся, но с каждым днём стремительно уменьшается.
А что вообще с Шубенковым?
И напоследок хотелось бы обратить внимание на дело ещё одной звезды российской лёгкой атлетики Сергея Шубенкова, в пробе которого несколько недель назад якобы обнаружили запрещённые вещества. Шубенков, РУСАДА, ВФЛА – все они обещали оперативно разобраться в ситуации. С тех пор прошёл месяц и о деле Сергея не слышно вообще ничего.
Если российская лёгкая атлетика будет так же «оперативно» разрабатывать стратегический план по восстановлению как решать вопрос с Шубенковым, то это будет означать не только пропуск Олимпийских игр, а конец российской лёгкой атлетики в целом.
- 25 февраля 2021
-
19:43
-
19:32
-
19:19
-
18:38
-
18:32
-
18:19
-
18:00
-
18:00
-
17:41
-
17:21
-
17:15
-
16:51
-
16:35
-
16:30
-
16:23
-
16:22
-
16:21
-
16:16
-
16:15
-
16:07
-
15:59
-
15:54
-
15:50
-
15:49
-
15:36
-
15:36
-
15:29
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
14:54
-
14:45
-
14:43