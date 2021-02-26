«Большунов помог нам в спринте. Мы рады». Норвежцы смеются над лидером сборной России?

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов стал четвёртым в спринте на чемпионате мира – 2021, который проходит в Оберстдорфе. Россиянин отказался общаться с прессой, а вот победившие его норвежцы от комментариев не отказывались. И делали это таким образом, что сложно понять, посмеялись они над обладателем Кубка мира или выразили уважение.
Вообще, норвежцы уже смеялись над Большуновым по ходу этапа Кубка мира в Лахти, когда в дистанционной гонке обыграли его, а в эстафете расстроенный Александр не совладал с нервами и устроил заварушку с финном Йони Мяки на финише.
Как ответил тогда Большунов? На следующем этапе Кубка мира просто все соперники получили по полной программе. Дважды. А потом сказал: «Чем больше нас прессуют, тем сильнее мы становимся».
В Оберстдорфе после спринта и перед скиатлоном норвежцы вновь не скупились на комментарии.
«Большунов очень помог нам в спринте. Мы этому рады. Я понимаю, что ему нужно больше стараться. Часто бывает, что люди мощно выглядят на пути к финалу. Ему нужно пытаться дальше», — заявил тренер сборной Норвегии Арильд Монсен.
Помог тем, что тащил в финале на себе трёх норвежцев до последнего подъёма, а потом не сдюжил? Ну, пусть дальше говорят что хотят.
«В своей самой слабой дисциплине он стал четвёртым, а это говорит о его силе. Он главный фаворит этого чемпионата мира. Мы должны подобрать к нему ключи, чтобы обыграть. Но и ему придётся попотеть, чтобы финишировать впереди нас», – а это уже другой тренер норвежской команды Эйрик Мюр Носсум.
«На мой взгляд, он потратил силы на то, что вышел в финал и занял четвёртое место. Но ведь его опередили трое норвежцев, а это значит, что Большунова это только разозлило. Наверняка он постарается показать, что находится в отличной форме. Но и мы попробуем противостоять ему с помощью командной тактики, хотя это проще сказать, чем сделать. В Лахти у нас получилось, два года назад в Зеефельде тоже», – подметил Шюр Рёте.
А перед гонкой своё решение в отношении Александра Большунова вынесла и Международная федерация лыжных видов спорта, наказавшая россиянина «условкой» в виде пяти гонок, в которых за ним будут пристально смотреть на тему блокировки соперников и неспортивного поведения.
Сейчас всё против главной звезды современных лыж. Но как уже отвечал Большунов: «Когда нас прессуют, мы становимся только сильнее». А всё остальное он скажет на лыжне.
- 26 февраля 2021
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