Они уже делали так после Кубка мира в Лахти. А потом на трассе получили по полной программе.

«Большунов помог нам в спринте. Мы рады». Норвежцы смеются над лидером сборной России?

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов стал четвёртым в спринте на чемпионате мира – 2021, который проходит в Оберстдорфе. Россиянин отказался общаться с прессой, а вот победившие его норвежцы от комментариев не отказывались. И делали это таким образом, что сложно понять, посмеялись они над обладателем Кубка мира или выразили уважение.

В одну калитку. Норвегия просто разгромила Россию на старте чемпионата мира по лыжам Большунов и Устюгов ничего не смогли сделать с Клебо и компанией. Для российских лыжниц всё и вовсе закончилось катастрофой. Что дальше?

Вообще, норвежцы уже смеялись над Большуновым по ходу этапа Кубка мира в Лахти, когда в дистанционной гонке обыграли его, а в эстафете расстроенный Александр не совладал с нервами и устроил заварушку с финном Йони Мяки на финише.

Как ответил тогда Большунов? На следующем этапе Кубка мира просто все соперники получили по полной программе. Дважды. А потом сказал: «Чем больше нас прессуют, тем сильнее мы становимся».

В Оберстдорфе после спринта и перед скиатлоном норвежцы вновь не скупились на комментарии.

«Большунов очень помог нам в спринте. Мы этому рады. Я понимаю, что ему нужно больше стараться. Часто бывает, что люди мощно выглядят на пути к финалу. Ему нужно пытаться дальше», — заявил тренер сборной Норвегии Арильд Монсен.

Помог тем, что тащил в финале на себе трёх норвежцев до последнего подъёма, а потом не сдюжил? Ну, пусть дальше говорят что хотят.

Россия против Норвегии: кто же выиграет чемпионат мира по лыжным видам спорта? Большунов будет сражаться против всех норвежцев в одиночку?

«В своей самой слабой дисциплине он стал четвёртым, а это говорит о его силе. Он главный фаворит этого чемпионата мира. Мы должны подобрать к нему ключи, чтобы обыграть. Но и ему придётся попотеть, чтобы финишировать впереди нас», – а это уже другой тренер норвежской команды Эйрик Мюр Носсум.

Сьюр Рёте: идеально, что Большунов вышел в финал спринта и потратил силы

«На мой взгляд, он потратил силы на то, что вышел в финал и занял четвёртое место. Но ведь его опередили трое норвежцев, а это значит, что Большунова это только разозлило. Наверняка он постарается показать, что находится в отличной форме. Но и мы попробуем противостоять ему с помощью командной тактики, хотя это проще сказать, чем сделать. В Лахти у нас получилось, два года назад в Зеефельде тоже», – подметил Шюр Рёте.

Чемпионат мира только стартовал, а Большунова уже наказали. Специально так подгадали? Лидер сборной России получил «условный срок» на весь чемпионат мира. Любое нарушение может повлечь дисквалификацию.

А перед гонкой своё решение в отношении Александра Большунова вынесла и Международная федерация лыжных видов спорта, наказавшая россиянина «условкой» в виде пяти гонок, в которых за ним будут пристально смотреть на тему блокировки соперников и неспортивного поведения.

Сейчас всё против главной звезды современных лыж. Но как уже отвечал Большунов: «Когда нас прессуют, мы становимся только сильнее». А всё остальное он скажет на лыжне.