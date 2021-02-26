«Хочу провести в России чемпионат африканских стран». Самые необычные лыжники ЧМ-2021

Если вы думаете, что чемпионат мира по лыжным гонкам стартовал со спринтерской зарубы между норвежцами Клебо и Вальнесом и россиянами Большуновым и Устюговым, то сильно ошибаетесь. Мировое первенство в Оберсдорфе началось с квалификационных забегов, в которых принимали участие лыжники из, мягко говоря, не самых зимних стран – необычные ребята.



Вы не поверите, но лучшие результаты показали спортсмены из Таиланда, а 45-летняя бразильянка едва не забралась в топ-3! Конечно же, были бравые парни из Танзании, смелая девушка из Мексики, заблудившийся спортсмен из Ирана и даже действующая биатлонистка из Латвии. У каждого – своя уникальная, необычная и почти невероятная история.

Чемпионат мира только стартовал, а Большунова уже наказали. Специально так подгадали? Лидер сборной России получил «условный срок» на весь чемпионат мира. Любое нарушение может повлечь дисквалификацию.

«Худший лыжник планеты»

Но сначала вспомним Адриана Солано. Вполне возможно, вы помните это имя. На чемпионате мира 2017 года в Лахти этот парень из Венесуэлы так всех поразил, что его тут же окрестили «худшим лыжником планеты». Адриан действительно никогда не видел снега до того момента, как приехал на мировое первенство. Он едва не упал уже в стартовой калитке, много раз падал на дистанции, терял лыжу, которую ему потом помогали прицепить обратно.



Солано позже рассказывал, что хотел приехать в Швецию и потренироваться на снегу, чтобы знать, к чему быть готовым на чемпионате мира. Однако его арестовали в аэропорту на пересадке, подумав, что он наркоторговец. Пришлось связываться с посольством Венесуэлы, чтобы доказать, что в этой стране реально кто-то ездит на лыжные соревнования.

«Хочу провести ЧМ по лыжам среди африканских стран в России»

Одним из главных героев квалификации на лыжном чемпионате мира стал танзанийский спортсмен Нзумбе Ньяндуга, который поразил всех лучезарной улыбкой и мотивацией развивать лыжный спорт на африканском континенте. Причём чемпионат среди африканских стран он хочет провести не где-нибудь, а в России. Нзумбе не так давно переехал в Швейцарию и работает в агентстве по организации спортивных мероприятий.



«Было очень тепло, поэтому другие лыжники шутили, что это я привез солнце из Танзании. Всё было восхитительно. Особенно запомнился большой подъём, я бы его сравнил с Килиманджаро. В Танзании совершенно не знают о лыжных гонках. Думаю, что мои родители впервые посмотрят гонку по телевизору. Однажды я хочу провести чемпионат по лыжным гонкам среди африканских стран, даже где-нибудь в России. А температура в минус 40 меня даже не смутит. Если Россия даст



разрешение на проведение турнира, мы бы пригласили всех с африканского континента для участия», – приводит слова Ньяндуга «Р-Спорт».

Триумф брата и сестры из Таиланда

Квалификацию мужской гонки выиграл лыжник из Таиланда Марк Чанлунг, а в женской части второе место заняла его сестра Карен Чанлунг. Причём Карен тоже вполне могла бы занять первое место, но её опередила действующая биатлонистка из Латвии Байба Бендика, которая едва не выиграла медаль в масс-старте на завершившемся чемпионате мира в Поклюке. Это очень сильная спортсменка и проиграть ей совершенно не зазорно.

Фото: Millo Moravski/Getty Images

Каким образом лыжники из Таиланда могут вообще добиться успеха в зимнем виде спорта? Оказывается, их мать родом из Италии, поэтому в детстве они проводили много времени в Альпах и даже пробовали выступать по юниорам за Италию. Однако, очевидно, конкуренция там очень высокая, так что решение представлять родной Таиланд выглядело логичным.

Фото: Millo Moravski/Getty Images

Два года назад Марк Чанлунг стал вторым в квалификационной гонке на чемпионате мира в Зеефельде и после финиша рассказывал, что лыжный спорт в Таиланде постепенно развивается и даже была создана Ассоциация лыжного спорта и сноуборда. Так что не удивляйтесь, если тайские ребята скоро будут чаще мелькать на экранах во время трансляций.

Мексиканка – фанатка Юлии Ступак

Мексиканская лыжница Мартинес Лоренсо, несмотря на то, что финишировала лишь 39-й из 43 участниц, сотворила историю. Она стала первой мексиканкой, которая приняла участие в чемпионате мира по лыжным гонкам. Этим видом спорта девушка увлеклась, когда училась в американском университет в штате Мичиган. По основной профессии Мартинес – доктор, а её кумиром в лыжных гонках является не кто-нибудь, а россиянка Юлия Ступак.



«Я на неё подписана в «Инстаграма» и вчера впервые встретила лично. Она просто великолепна, просто зверь. Она очень сильна, я поражаюсь, когда вижу у неё в «Инстаграме» тренировки с утяжелениями, сумасшествие просто какое-то. Ещё она мне нравится тем, что во время гонок старается быть весёлой, не слишком серьёзной, что свойственно большинству спортсменов, которые очень сильно фокусируются на соревнованиях. Мне нравится, что она наслаждается тем, что делает», – приводит слова Лоренсо ТАСС.

Уникальная 45-летняя бразильянка и заблудившийся иранец

Не меньше внимания привлекла и девушка, финишировавшая на высоком четвёртом месте в гонке. Её зовут Жаклин Моурау, она из Бразилии и ей 45 лет. Жаклин умудрилась принять участие сразу в шести Олимпийских играх, причём в двух летних и четырёх зимних!



Чем она только не занималась – велогонки, лыжи, биатлон. Пару лет назад она стала призёром крупного турнира по маунтинбайку. Моурау рассчитывает отобраться на Олимпиаду в Пекине в следующем году и, судя по её результатам в Обесдорфе, шансы на это у неё будут.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

А ещё внимание публики к себе привлёк иранец Ясин Шемашки. В квалификации на отметке 2,4 км лыжник был 46-м. На прохождение этого отрезка ему потребовалось более шести минут. Спустя короткое время Шемшаки преодолел отметку 7,9 км, опередив лидера гонки почти на 10 минут. Оказалось, иранец просто запутался. Трасса длиной 10 километров разделена на два круга по пять километров, и на первом из них лыжник случайно срезал часть трассы.



«Не совсем понимал, куда идти, поэтому ошибся и перепутал красную и синюю трассы», — приводит слова Шемшаки Dagbladet. Время, показанное Шемшаки, было засчитано на отметке 5 км. В итоге иранец финишировал 40-м и получил жёлтую карточку.