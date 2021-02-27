Наказание Большунова – абсурд. К шведу или американцу относились бы точно так же?

Александр Большунов сейчас является главной звездой мирового лыжного спорта.

Да, есть норвежцы, Клебо. Но именно россиянин – действующий обладатель Большого хрустального глобуса, победитель «Тур де Ски» и лидер общего зачёта в этом сезоне. Никто не сомневается, что Саша ещё возьмёт своё на этом чемпионате мира после неудачи в спринте.

Однако в тот момент, когда противостояние России и Норвегии в лыжах достигло максимального накала, в FIS внезапно решили наказать россиянина. Пока условно, но всё равно довольно жёстко: Александр может пропустить несколько гонок чемпионата мира. Но это же настоящий абсурд!

«Если Большунов оступится, то пропустит две гонки»

Когда за дело берётся Международная федерация лыжного спорта, жди беды. Она не сумела нормально провести сезон на Кубке мира, хотя, для сравнения, в том же биатлоне проблем возникло по-минимуму. Куча переносов, отмены этапов, отказ лыжников ведущих сборных ехать на Тур де Ски. И вот теперь именно в FIS решили условно дисквалифицировать Большунова с вполне реальными перспективами на пропуск гонок.

«Изучив все факты, группа решила назначить Большунову испытательный срок в ближайших пяти гонках чемпионата и Кубка мира, на которые он будет заявлен. Если случаи неспортивного поведения не повторятся, наказания не последует. Если Большунов вновь оступится, то помимо других возможных санкций спортсмен будет отстранён на две гонки», – приводит заявление FIS норвежский NRK.

Чемпионат мира только стартовал, а Большунова уже наказали. Специально так подгадали? Лидер сборной России получил «условный срок» на весь чемпионат мира. Любое нарушение может повлечь дисквалификацию.

Напомним, финн Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти подрезал Большунова, Александр замахнулся на него палкой, а затем въехал в финского лыжника за линией финиша. Большунов принёс извинения, объяснив случившееся поломкой крепления, которая заметна на кадрах этого эпизода. Специальная группа в течение месяца расследовала случившееся.

И как всегда решение было принято в самый ответственный момент – прямо перед началом чемпионата мира. Просто удивительно. У FIS был целый месяц на это, однако заключение по делу россиянина было объявлено за день до старта мирового первенства.

Наказание Большунова – абсурд

Такими действиям FIS просто дискредитирует себя. Большунов сейчас является по сути единственным спортсменом, который способен соперничать с лыжниками из Норвегии. Он – суперзвезда. И речь уже давно не идёт о том инциденте с финским лыжником Мяки.

FIS по идее, наоборот, должна быть заинтересована в том, что в мире, в России появился классный лыжник, способный на равных биться с норвежцами. Несмотря на то, что в интервью Александр обычно говорит мало, на трассе он делает очень много. Бесконечные интенсивные тренировки плюс природный талант дают нужный результат.

Скандал с Большуновым докатился до полиции. Российского лыжника затравили слабаки Но за что? Соперникам его ещё поблагодарить надо!

Большунова бы с точки зрения Международной федерации надо беречь всеми силами. Он даёт лыжным соревнованиям кассу, трансляции по ТВ, рекламу, заработки. Именно ради его борьбы с Клебо и другими норвежцами и шведами люди сейчас включают телевидение. Причём люди не только в России, но и во всём мире. Неужели лыжные гонки станут популярнее, если каждый раз на пьедестале будут одни норвежцы? Поэтому наказание Большунова – это полный бред.

Получается, что в лыжных гонках решили просто загубить свою главную звезду?

И есть ещё один вопрос, который останется без ответа. А если бы Большунов не был россиянином. А был, скажем, шведом или американцем. К нему бы относились точно так же?

Что реально грозит россиянину?

И самый плохой момент во всей этой истории. В FIS сделали так, чтобы Александра могли оштрафовать вообще за всё что угодно. Под формулировку «блокировка соперника» в контактных гонках может попадать практически любая борьба. А это значит, что Большунов будет сильно нервничать и, вероятно, осторожничать, особенно в критические моменты.

Странно, что в Международной федерации не понимают, что сами же закапывают себя в яму. Наказать Большунова теперь элементарно. Было бы желание. Решит Саша сместиться с траектории – штраф и дисквалификация на две гонки. А пока наши функционеры будут защищать своего парня, чемпионат мира уже закончится.

В FIS, похоже, решили «убить» свою главную звезду. Что ж, они ещё пожалеют об этом.