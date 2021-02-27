Поразительная золотая гонка Большунова! Россиянин разбил всех норвежцев их же оружием

Саша так мощно рванул в последний подъём, что на финишной прямой пришлось притормозить, чтобы посмотреть, где же там норвежцы?

В погоне за первым золотом

Четвёртое место в спринте для Большунова – это, с одной стороны, неудача. Саша мог бы попасть в призовую тройку. С другой стороны, лидер сборной России никогда не был фаворитом столь коротких гонок – он куда лучше проявляет себя на длинных дистанциях. Поэтому всерьёз золота от него можно было ждать во втором старте турнира – в скиатлоне на 30 километров.

Два года назад Большунова от золота чемпионата мира отделила всего одна десятая секунды: норвежец Рёте был чуть-чуть быстрее. Но хотелось верить, что в Оберстдорфе долгожданное, первое в карьере золото чемпионата мира от него не уйдёт. Всё-таки в этот раз и организаторы получше подготовили трассу, и солнце не успело превратить её в снежную кашу.

Большунов и Нисканен в лидерах

Первый круг прошёл довольно спокойно. Большунов завершил его лидером, за ним шёл финн Нисканен, следом – норвежцы. Пелотон растянулся, но не сильно: к головной группе можно было отнести десятка два спортсменов. Из борьбы за высокие места никто из лидеров не выпал.

Как же шикарно Большунов раскидал всех норвежцев! Этот золотой финиш войдёт в историю! Лидер сборной России наконец-то стал чемпионом мира. Норвежцы старались его остановить, но ничего не смогли сделать.

На втором круге Большунов ненадолго пропустил вперёд Нисканена и норвежца Холунда, но в последний подъём чуть ускорился и вновь вышел на первое место. Однако об отрыве речи пока не было: в десяти секундах были 28 человек, включая всех норвежцев и россиян. Правда, если Белов был совсем рядом с первыми местами, то Червоткин и Якимушкин слегка отставали.

Первый отрыв

На третьем круге состоялась первая лёгкая попытка отрыва: французы Лапалус и Парисс вдвоём опередили всех и постарались ускориться. Минуту славы лыжники в бело-голубых комбинезонах получили, но не более того: буквально через километр Большунов вернул себе первое место. И не просто вернул, а сходу поддал газу и разворошил лидирующую группу. Третий круг Большунов заканчивал в компании Нисканена и Иверсена, остальные – в пяти и более секундах.

Впрочем, совсем уж оторваться не вышло. Норвежцы подтянулись и окружили Большунова и Нисканена. Впрочем, подтянулись и россияне. К смене лыж лидеры вновь подобрались плотной группой – около 20 человек в 10 секундах. Всю борьбу оставили на «конёк».

Большунов против всех норвежцев

Большунов спокойно переобулся – вернулся в гонку четвёртым, в двух секундах от лидирующего Рёте. В группе лидеров держались и Червоткин с Якимушкиным. А вот Белов подустал – шёл уже почти в 30 секундах от лидера. Про опасных на финише Иверсена и Клебо такого сказать было нельзя: пятёрка норвежцев, подгоняя друг друга, держала в прицеле Большунова.

На пятом круге темп задавал Холунд. Поддержали его только другие норвежцы, Большунов и британец Масгрэйв. Все остальные сразу «поймали» серьёзный просвет от лидирующей семёрки.

У Большунова всё было в полном порядке – он продолжал лидировать и старался задавать высокий темп. Норвежцы блистательно «рюкзачили» – сидели у россиянина за спиной. Держал скорость даже Клебо: на подъёмах он уже был не так свеж, но на спусках свои мини-отставания отыгрывал.

Есть золото!

На седьмом круге Саша продолжил задавать темп, продолжил «натягивать» в подъём и наконец-то норвежцы начали отваливаться. Первым из группы лидеров выпал британец Масгрэйв, а дальше начали отставать Иверсен и Клебо – спринтеры, крайне опасные в финишном створе.

«Мы поставили его на место». Как норвежцы свалили Большунова в первом скиатлоне сезона Месяц назад на Кубке мира лидер сборной России был недоволен действиями соперников и пообещал отдать долги на ЧМ-2021. Получится ли?

Но на восьмой круг Большунов всё-таки зашёл с хвостом из пяти норвежцев: Клебо и Иверсен явно устали, но ещё держались. Россиянин по-прежнему лидировал и явно готовился решать судьбу гонки в затяжном последнем подъёме. Сил у Саши хватило, и шестёрка превратилась в тройку: Большунов, Холунд и Крюгер отправились делить медали на последние километры дистанции.

Холунд вышел на первое место и постарался оторваться. Показалось, что у него это получится, но Большунов удержался, стиснув зубы. И на последнем подъёме, почти на стадионе, разбил всех норвежцев их же привычным оружием: вырвался из-за спины и замолотил прыжками так, что только снег летел в разные стороны. Норвежцы отстали настолько, что Большунов позволил себе даже затормозить на финишной прямой и оглянуться – где там соперники, сражающиеся за серебро?

Героический финиш русского богатыря! Есть первое в карьере золото чемпионата мира! Гонка получилась просто поразительной — Большунов всё время лидировал, разобрался со всеми норвежцами — лучше и представить себе было нельзя.