Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Статьи /

Лыжные гонки, Чемпионат мира 2021, онлайн-трансляция командного спринта (женщины/мужчины), 28 февраля 2021

Александр Большунов, чемпионат мира по лыжам 2021
Андрей Шитихин
Чемпионат мира по лыжам — 2021. Командный спринт. Саша, пришло время разрывать! LIVE
Сможет ли Большунов за два дня выиграть два золота лыжного чемпионата мира? Онлайн-трансляция командного спринта на «Чемпионате».
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Расписание чемпионата мира - 2021 по лыжным видам спорта
Медальный зачёт чемпионата мира - 2021 по лыжным видам спорта

В воскресенье, 28 февраля в Оберстдорфе продолжится чемпионат мира — 2021 по лыжным видам спорта: будут разыграны медали в командном спринте у женщин и мужчин. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской и женской гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

Старт женских забегов намечен на 13:00 по московскому времени. Мужчины выйдут на старт в 14:00.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России – лыжные гонки •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021