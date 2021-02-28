Чемпионат мира по лыжам — 2021. Командный спринт. Саша, пришло время разрывать! LIVE
Сможет ли Большунов за два дня выиграть два золота лыжного чемпионата мира? Онлайн-трансляция командного спринта на «Чемпионате».
В воскресенье, 28 февраля в Оберстдорфе продолжится чемпионат мира — 2021 по лыжным видам спорта: будут разыграны медали в командном спринте у женщин и мужчин. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской и женской гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.
Старт женских забегов намечен на 13:00 по московскому времени. Мужчины выйдут на старт в 14:00.
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