«Золото выиграл лыжник, который лучше нас». Даже норвежцы в восторге от победы Большунова

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе наконец-то начал приносить российским болельщикам те эмоции, которые они ждали. Победа Александра Большунова в скиатлоне получилась невероятно яркой. Действующий обладатель Кубка мира в ожесточённой борьбе с пятью норвежцами всё-таки вырвал у них первое место. При этом даже сами норвежцы выразили огромное уважение и пришли в восторг от победы феноменального россиянина.

«То, что выдал Большунов, – лучшее, что я когда-либо видел»

Тренер дистанционной сборной Норвегии Эрик Носсум по идее должен был быть зол и расстроен итогами скиатлона. И мог бы искать оправдания тому, что его подопечные не выиграли гонку. Однако вместо этого Носсум сделал такой комплимент Большунову, которому бы позавидовал любой лыжник.



«Конечно, я хотел бы видеть нашу победу, мы всегда идём за ней. Но сегодня золото выиграл лыжник, который лучше нас. Не знаю, как мы могли бы победить Большунова. Нам бы понадобился снегоход. То, что он выдал сегодня, – лучшее, что я когда-либо видел. В этот раз было не так много тактики. Большунов сделал гонку настолько тяжёлой с самого начала. Нужно было только держаться».

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«Ничто в мире не могло помешать Большунову»

Эмиль Иверсен до последнего шёл в группе лидеров, однако в разборке за медали уже не участвовал. Норвежец финишировал пятым и признал, что в этот день никто и ничто в мире не могло противостоять мощному российскому лыжнику.



«Меня обошли только четверо, кто был лучше меня и отработал быстрее в последний подъём. Он такой длинный, тяжёлый, а русский всё бежит и бежит… Тут всё просто. Он был тем, кто бежал всё время впереди, укатал такого конькиста, как Сьюр Рёте, это о чём-то говорит.



Сегодня ничто в мире не могло ему помешать. Он мощный гонщик, бежит очень хорошо. Он безоговорочно лучший в мире. Мы впятером пытались что-то сделать, а мы ведь тоже довольно неплохи. Это о чем-то говорит. Я впечатлён, больше ничего не скажешь».

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«Большунов был просто сильнее»

Ещё обиднее было четырёхкратному олимпийскому чемпиону Йоханнесу Клебо, который, вроде бы, продержался с Большуновым всю дистанцию, но на последнем подъёме безнадёжно отстал. И даже Клебо, который ненавидит проигрывать, нашёл комплементарные слова в адрес россиянина.



«Не сказать, что я разочарован. Я сегодня выглядел неплохо, но Большунов был сильнее, прежде всего на финише. Так бывает, значит, нужно сфокусироваться на следующих гонках и показать всё, что я могу завтра. Такой специальной тактики нет. У нас индивидуальный спорт, и каждый из нас в сборной Норвегии стремится оказаться выше других. Каждый работает прежде всего на свой личный результат. Я, думаю, что Большунов действует также».

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«Мы были недостаточно хороши, Большунов заслужил золото»

Сьюр Рёте не стал скрывать, что чувствует полное опустошение по результатам скиатлона, где он стал шестым. При этом норвежец заявил, что бороться с таким Большуновым просто невозможно.



«Я следовал плану, но просто не был достаточно хорош сегодня. Большунов провёл невероятно сильную гонку. Я и близко бы не смог держать такой темп все 30 километров. Здорово, что мы завоевали две медали, но мы, конечно, хотели бы золото. Но для этого мы были недостаточно сильны сегодня. Александр совершенно заслужил это золото».

«Большунов просто лучше меня на финишной прямой»

И наконец серебряный призёр скиатлона Симен Хегстад Крюгер отдал дань уважения блистательному российскому чемпиону. Крюгер подобрался ближе всех из норвежцев к Большунову, но даже он оказался в итоге бессилен.



«Я знаю, что он лучше меня на финишной прямой. Я очень доволен серебром. Думаю, что извлек максимум из этого дня. Я не мог бежать быстрее на подъемах, а это мой единственный шанс убежать от Большунова. Сегодня я был недостаточно хорош там».