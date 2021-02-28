Точный бросок чемпионов России отменили на последней секунде. Опять их засудили?

«Чеховские медведи» имели отличные шансы побороться за первое место в группе гандбольной Евролиги и как минимум гарантировать себе вторую позицию. Для надо было побеждать испанский «Адемар» в домашнем матче. Но бросок Дмитрия Корнева с финальной сиреной не был засчитан, и «мишки» не смогли зацепить даже ничью.

В первом матче этих команд в Испании из-за скандальных решений арбитров, которые признали даже испанцы, «медведи» уступили с разницей в один мяч. Так нагло и откровенно российские мужские клубы не засуживали уже давно. Просто не было необходимости, наши и так уступали. Но в нынешнем сезоне подопечные Владимира Максимова играют в Европе очень прилично.

Конечно, хозяева «Олимпийского» горели желанием отомстить «Адемару» за то, что произошло в первом матче. И с первых минут при поддержке полутора тысяч болельщиков понеслись вперёд, сминая оборону гостей. Как пошутил после игры Максимов, шум трибун во многом уже стал непривычным, руководить командой стало сложнее, игроки не слышат подсказок.

Коронавирус не помеха. «Медведи» не оставили «Спартаку» ни шанса в финале Кубка России «Финал четырёх» мужского Кубка России состоялся в срок и даже при зрителях. Просто подвиг по нынешним временам!

Первый тайм «Чеховские медведи» провели отлично. Дважды разрыв в счёте достигал четырёх мячей. Российская команда, несмотря на тяжелейший график и бесконечные перелёты, а также многочисленные повреждения игроков, показывала очень быстрый и классный гандбол. Наставник «Адемара» Маноло Каденас израсходовал оба тайм-аута уже через 10 (!) минут после начала встречи.



Но ближе к исходы первого тайма хозяева немного подсели, хотя и ушли на перерыв с комфортным преимуществом в три мяча. А после перерыва вперёд понёсся уже «Адемар», а вот «Чеховские медведи», сбавившие темп и много времени проводившие в позиционных атаках, вязли в обороне соперников.



В составе испанцев выделялся 17-летний правый крайний Антонио Мартинес, который реализовал все 10 бросков. Удивительно, но за семь предыдущих матчей в Евролиге он не забил ни одного мяча, а в Чехове парня словно прорвало. Просто идеальный матч в его исполнении. Ну и сейвы его ровесника Карлоса Онрадо на последних минутах позволили испанцам увезти победу.

«А как они дышать будут?» В Испании впервые в истории сыграли матч в медицинских масках Гандболисты подчинились требованиям властей, несмотря на прямую угрозу здоровью.

На последней секунде точный бросок Дмитрия Корнева мог принести Чехову ничью. Но после нескольких видеопросмотров судьи приняли решение взятие ворот отменить. Неужели и в этом матче засудили? Нет, спорить было не о чем – всё справедливо. Но можно было до такой концовки и не доводить. То, что «медведей» не хватило на второй тайм, бросалось в глаза, но даже в такой ситуации моментов было достаточно – реализация подвела – 34:35.

Перед началом пресс-конференции Владимир Максимов в разговоре с капитаном команды Кириллом Котовым произнёс такую фразу: «Мы говорим, говорим, отрабатываем на тренировках, а когда становится тяжело, вылезают наши старые комплексы. Мы не делаем то, что можем».



Именно так и сложилась игра. «Медведи» не взяли то, что могли взять. Ниже третьего места в группе чемпионы России уже не опустятся, но ещё могут подняться на второе. Для этого необходимо в последнем матче в гостях обыграть досрочного победителя группы польскую «Вислу». От результата игры 2 марта будет зависеть, какой соперник попадётся лидеру нашего мужского гандбола в 1/8 финала.