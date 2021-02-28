Главное, что медаль отдали. У Большунова это первое золото чемпионата мира в жизни.

Большунову не включили гимн России на церемонии награждения. Разве это честно?

Наконец-то российский лыжник Александр Большунов может похвастать своей первой золотой наградой чемпионата мира! Больше суток лидер нашей сборной провёл в статусе чемпиона мира, но сразу после гонки медаль ему не вручили – отложили до специальной церемонии награждения.

Большунов опять был круче всех, но остался только с бронзой. Как же так получилось?! Видео Лидера сборной России подвёл партнёр, не удержавший большой отрыв. И Большунов, и тренеры команды рассчитывали на большее.

В воскресенье, 28 февраля награждение нашего чемпиона состоялось. Александр получил столь долгожданную медаль. Хотя и без ожидаемой ложки дёгтя не обошлось. Гимн России в честь победы Большунов не услышал – на турнирах уровня чемпионата мира его включать не положено.

Александр Большунов 27 февраля в блестящем стиле выиграл скиатлон. Он в одиночку боролся на трассе с пятью норвежцами и смог раскидать их всех! Россиянин лидировал всю гонку, но сумел сохранить силы на такой рывок на последних метрах, что финишную прямую мог позволить себе проходить практически пешком, оглядываясь на норвежцев, сражающихся за серебро.

После гонки Большунов, а также норвежцы Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд приняли участие в мини-церемонии: постояли у конструкций, символизирующих пьедестал. А настоящее награждение с медалями, национальными флагами и гимнами проходит не на лыжной трассе, а на «медал-плазе» – специальной сцене, размещённой рядом с комплексом трамплинов.



К сожалению, лидеру нашей команды из перечисленного положена только медаль. Поскольку из-за санкций на турнире выступает не сборная России, а команда Федерации лыжных гонок России (RSF), то ни флага, ни гимна страны на церемонии не было. После того как Большунов одним прыжком взмахнул на высшую ступень пьедестала почёта, в его честь световыми лучами показывали флаг Олимпийского комитета России, а после вручения награды заиграл гимн Международной федерации лыжного спорта FIS.

«Катюшу» не включали. Как прошло первое награждение российского чемпиона без флага и гимна Саночнику Роману Репилову, выигравшему золото чемпионата мира, было очень неприятно.

Конечно, можно в очередной раз сказать, что всем и так известно, из какой страны Большунов, заметить, что и на флаге ОКР есть стилизованный триколор, но награждение спортсмена, лишённого всех национальных символов, выглядит странно. Разве это честно по отношению к конкретному Большунову? Да и ко всей нашей лыжной сборной – чистой и прозрачной?

Партнёр оставил Большунова без второго золота на чемпионате мира. Ретивых не сдержал Клебо Александр сделал всё, чтобы Россия выиграла командный спринт, но поддержать его мощь Глеб не сумел.

К слову, вручили нашим спортсменам и бронзовые медали за командный спринт. Большунов и Ретивых поднялись на пьедестал почёта вместе с норвежцами и финнами. Клебо и Вальнес же удостоились чести прослушать свой гимн. Россияне же стояли под флагом федерации.



Впрочем, на данный момент главное – что наши парни получили свои заслуженные награды. По поводу флага и гимна Россия будет спорить с международными организациями ещё годы. А медали у Большунова и Ретивых останутся навсегда.