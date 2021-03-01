«Большунов стал разбрасывать грязь». В западной прессе смакуют поражение сборной России

Зарубежные СМИ следят за успехами и неудачами сборной России на чемпионате мира по лыжным гонкам едва ли не больше, чем за выступлениями своих спортсменов. Так было после блистательной победы Александра Большунова в скиатлоне. Так случилось и после финала командного спринта, в котором Россия стала бронзовым призёром.

Глеб Ретивых на финише уступил не только Йоханнесу Клебо, но и обидчику Большунова финну Йони Мяки, из-за которого Александр сейчас находится на грани дисквалификации. Финские СМИ не упустили момент, чтобы позлорадствовать по этому поводу и посмаковать поражение России, а в Норвегии признали, что у Большунова просто нет достойного партнёра по команде.

Партнёр оставил Большунова без второго золота на чемпионате мира. Ретивых не сдержал Клебо Александр сделал всё, чтобы Россия выиграла командный спринт, но поддержать его мощь Глеб не сумел.

«Так круто, что мы второй раз подряд сняли скальп с русских»

Финское издание Italehti связалось с отцом Йони Мяки Теро после финиша того на втором месте в командном спринте. Напомним, что именно с Мяки у Александра Большунова случился крупный конфликт за несколько недель до старта чемпионата мира.



Финн заблокировал россиянина на трассе, после чего Большунов отмахнулся палкой от соперника, а потом въехал в него после финишной черты. И вот теперь Мяки снова опередил Россию, на этот раз оставив позади Глеба Ретивых. Отец спортсмена в своей радости не выбирал выражений.



«Было здорово, когда остались только три команды. Уже тогда стало понятно, что медаль будет. А потом мы во второй раз сняли с русских скальп. Конечно, это было так круто».

«Большунов разбрасывал грязь по многим направлениям»

Журналистка всё того же финского издания Italehti Анни Саарела заявила, что чемпион мира из России Александр Большунов совершенно не умеет проигрывать.



«Большунов был очень разочарован бронзой и сразу стал разбрасывать грязь по многим направлениям. Он потом оправдывался, что не он проиграл Мяки, а его партнёр Ретивых. Большунов хотел показать, что он не неудачник, ведь финн победил не его на финише. А ещё русский лыжник заявил, что не даст Финляндии ещё раз порадоваться на этом чемпионате мира».

Большунову не включили гимн России на церемонии награждения. Разве это честно? Главное, что медаль отдали. У Большунова это первое золото чемпионата мира в жизни.

«У Большунова просто нет нормального партнёра»

Эксперт по лыжным гонкам норвежского TV2 Петтер Скинстад уверен, что русские не выиграли бы командный спринт, даже если бы Большунов был финишёром команды.



«Русские сделали то, что и ожидалось. Возможно, Большунову стоило рвать с первых же метров, но в любом случае Глеб Ретивых не смог бы защитить это преимущество. Большунов своей тактикой обеспечил России медаль, но, к сожалению, у него просто нет нормального партнёра. Вальнес гораздо лучше Ретивых, а в сумме Вальнес и Клебо сильнее Большунова и Ретивых. А вот если бы Россия сберегла Устюгова для спринта, это было бы интересно».

«Большунов оставил Ретивых одного лежать на снегу»

Популярное норвежское издание NRK выразило удивление поведением лидера сборной России по лыжным гонкам Александром Большуновым, который даже не подошёл к лежащему не снегу партнёру по команде Глебу Ретивых после того, как тот упустил победу и финишировал третьим.

«Пока Норвегия и Финляндия праздновали золото и серебро, Глеб Ретивых остался один. Большунов не подошёл к партнёру, чтобы поздравить или утешить его. В Норвегии так не поступают. Понятно, что Большунов обеспечил Ретивых огромный отрыв, а тот не сумел сдержать не только Клебо, но и финна Мяки. Но всё равно странно, что он оставил Ретивых одного лежать на снегу. Первым, кто подошёл к Глебу, был Клебо. Большунова даже видно не было».