Близко. Очень близко! Российскую лыжницу Сорину от медали ЧМ отделили считанные секунды

«Русские плачут в отчаянии»

«Что случилось с русскими лыжницами? На чемпионате мира в Оберстдорфе они плачут в отчаянии», – написал норвежский сайт Dagbladet после женского командного спринта. Слезы действительно были, как и причины для них. На старте турнира у наших девушек мало что получается. Да, есть объективные причины, но результаты уж очень обидные.

«Пустота внутри». Россиянки проиграли медаль на последних метрах и плакали на финише Юлия Ступак выжала из себя всё, но этого было мало, чтобы завоевать награду чемпионата мира. Как жаль девушек!

В спринте – не попали даже в полуфинал, в скиатлоне за медали даже не боролись, а в командном спринте досадно упустили бронзу. Хотелось, чтобы у команды появился хоть какой-то повод для радости. Конечно, в «разделке» на 10 километров свободным стилем россиянки – не фавориты, но и Ступак, и Непряева, и Сорина чувствуют себя неплохо, и готовы бороться за высокие места.

Соседки – что надо!

При всём уважении к девушкам, стартовавшим в первых 20 номерах, главное сражение за медали началось примерно с 24-го номера, который получила норвежка Рагниль Хага. За ней – две финки, норвежка Тириль Венг, трёхкратная олимпийская чемпионка из Швеции Шарлотт Калла и словенка Анамария Лампич, добывшая награду в командном спринте на текущем чемпионате мира.

Чемпионат мира по лыжам — 2021. Женская «разделка». Сорина упустила медаль! LIVE Елена Вяльбе сказала, что «разделка» — это более русская гонка. Ждём от наших девушек борьбы за награды. Онлайн-трансляция на «Чемпионате».

А с 32-го номера в бой пошла «красная группа», начиная с американки Джессики Диггинс и шведки Эббы Андерссон. Тут же были и все четыре россиянки: Юлия Ступак, Мария Истомина, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Соседки – что надо! Следом за Юлией – Рози Бреннен. За Марией – Тереза Йохауг. За Татьяной – Фрида Карлссон и Тереза Штадлобер.

Можно ли бороться с Йохауг?

Старт россиянок оптимизма не внушал. На 1,5-километровой отметке Ступак, Истомина и Непряева уже уступали лидерам порядка восьми секунд. Только Сорина держалась рядом – примерно в трёх. Ориентиры по времени задавали Диггинс, Андерссон и Бреннан, но Йохауг просто смела их с первого места, когда подошла на отсечку – её отрыв составлял уже более шести секунд.

По первым трём километрам стало понятно, что соперничать с Йохауг за золото сможет только шведка Фрида Карлссон – она на старте уступила норвежке три секунды, но сумела стабилизировать отрыв к середине дистанции. Шанс побороться за золото был.

Сорина борется за медаль!

Всем остальным оставалось бороться только за третье место. Ступак и Непряевой было тяжело: по итогам половины дистанции их отставание от Йохауг близилось к минуте. Но у Истоминой дела были лучше, а Сорина и вовсе оставалась в борьбе за медали: Бреннан по итогам пяти километров она опередила, а вот до Андерссон и Диггинс было чуть менее десяти секунд.

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Йохауг же не просто не сбавляла оборотов, но, кажется, на втором круге начала молотить ещё быстрее. За два километра норвежка отыграла у Карлссон ещё десять секунд – отрыв вырос до 18 секунд, и все вопросы о чемпионке были сняты. Шведка же фактически гарантировала себе серебро: она держалась в 20 секундах от плотной группы преследовательниц.

Пыталась. Но не смогла

Сорина на отметке 6,8 километров была пятой. Для медали нужно было отыграть восемь секунд у Андерссон и десять – у Диггинс. Реально? Да! Трудно? Очень и очень трудно. Но бороться надо!

На отметке 7,9 километров Татьяна почти настигла Диггинс – девушек разделяли 0,3 секунды. Эбба Андерссон же выигрывала у россиянки семь секунд. До финиша – чуть более двух километров.

Сорина изо всех сил пыталась ворваться в тройку, но всё-таки не смогла – уступила и Андерссон, и Диггинс и заняла в итоге пятое место. До пьедестала не хватило считанных секунд. Близко была медаль, очень близко! Семь секунд – совсем немного, но это цена медали чемпионата мира.

12-е золото чемпионатов мира выиграла феноменальная Тереза Йохауг. Даже Фриде Карлссон она «привезла» без малого минуту. Сорина отстала от лучшей лыжницы мира на 1.13,8. Наталья Непряева – почти на две минуты (она 12-я). Истомина и Ступак – почти по три минуты.

Поводов для слёз вроде бы нет. Но вот за грядущую эстафету тревожно.