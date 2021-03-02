Близко. Очень близко! Российскую лыжницу Сорину от медали ЧМ отделили считанные секунды

«Русские плачут в отчаянии»
«Что случилось с русскими лыжницами? На чемпионате мира в Оберстдорфе они плачут в отчаянии», – написал норвежский сайт Dagbladet после женского командного спринта. Слезы действительно были, как и причины для них. На старте турнира у наших девушек мало что получается. Да, есть объективные причины, но результаты уж очень обидные.
В спринте – не попали даже в полуфинал, в скиатлоне за медали даже не боролись, а в командном спринте досадно упустили бронзу. Хотелось, чтобы у команды появился хоть какой-то повод для радости. Конечно, в «разделке» на 10 километров свободным стилем россиянки – не фавориты, но и Ступак, и Непряева, и Сорина чувствуют себя неплохо, и готовы бороться за высокие места.
Соседки – что надо!
При всём уважении к девушкам, стартовавшим в первых 20 номерах, главное сражение за медали началось примерно с 24-го номера, который получила норвежка Рагниль Хага. За ней – две финки, норвежка Тириль Венг, трёхкратная олимпийская чемпионка из Швеции Шарлотт Калла и словенка Анамария Лампич, добывшая награду в командном спринте на текущем чемпионате мира.
А с 32-го номера в бой пошла «красная группа», начиная с американки Джессики Диггинс и шведки Эббы Андерссон. Тут же были и все четыре россиянки: Юлия Ступак, Мария Истомина, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Соседки – что надо! Следом за Юлией – Рози Бреннен. За Марией – Тереза Йохауг. За Татьяной – Фрида Карлссон и Тереза Штадлобер.
Можно ли бороться с Йохауг?
Старт россиянок оптимизма не внушал. На 1,5-километровой отметке Ступак, Истомина и Непряева уже уступали лидерам порядка восьми секунд. Только Сорина держалась рядом – примерно в трёх. Ориентиры по времени задавали Диггинс, Андерссон и Бреннан, но Йохауг просто смела их с первого места, когда подошла на отсечку – её отрыв составлял уже более шести секунд.
По первым трём километрам стало понятно, что соперничать с Йохауг за золото сможет только шведка Фрида Карлссон – она на старте уступила норвежке три секунды, но сумела стабилизировать отрыв к середине дистанции. Шанс побороться за золото был.
Сорина борется за медаль!
Всем остальным оставалось бороться только за третье место. Ступак и Непряевой было тяжело: по итогам половины дистанции их отставание от Йохауг близилось к минуте. Но у Истоминой дела были лучше, а Сорина и вовсе оставалась в борьбе за медали: Бреннан по итогам пяти километров она опередила, а вот до Андерссон и Диггинс было чуть менее десяти секунд.
Йохауг же не просто не сбавляла оборотов, но, кажется, на втором круге начала молотить ещё быстрее. За два километра норвежка отыграла у Карлссон ещё десять секунд – отрыв вырос до 18 секунд, и все вопросы о чемпионке были сняты. Шведка же фактически гарантировала себе серебро: она держалась в 20 секундах от плотной группы преследовательниц.
Пыталась. Но не смогла
Сорина на отметке 6,8 километров была пятой. Для медали нужно было отыграть восемь секунд у Андерссон и десять – у Диггинс. Реально? Да! Трудно? Очень и очень трудно. Но бороться надо!
На отметке 7,9 километров Татьяна почти настигла Диггинс – девушек разделяли 0,3 секунды. Эбба Андерссон же выигрывала у россиянки семь секунд. До финиша – чуть более двух километров.
Сорина изо всех сил пыталась ворваться в тройку, но всё-таки не смогла – уступила и Андерссон, и Диггинс и заняла в итоге пятое место. До пьедестала не хватило считанных секунд. Близко была медаль, очень близко! Семь секунд – совсем немного, но это цена медали чемпионата мира.
12-е золото чемпионатов мира выиграла феноменальная Тереза Йохауг. Даже Фриде Карлссон она «привезла» без малого минуту. Сорина отстала от лучшей лыжницы мира на 1.13,8. Наталья Непряева – почти на две минуты (она 12-я). Истомина и Ступак – почти по три минуты.
Поводов для слёз вроде бы нет. Но вот за грядущую эстафету тревожно.
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