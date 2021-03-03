Чемпионат мира по лыжам — 2021. Мужская «разделка». Большунов, мчи ко второму золоту! LIVE

Сегодня сборная России имеет все шансы пополнить свою медальную копилку. Большунов опять рубится с норвежцами: онлайн-трансляция.

В среду, 3 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2021 в Оберстдорфе будет разыгран один комплект наград. Мужчины будут бороться за медали в гонке с раздельным стартом на 15 км. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской «разделки» и расскажет о самых интересных событиях, окружающих гонку. Наши главные медальные надежды, безусловно, связаны с Александром Большуновым.

Гонка начнётся в 15:15 по московскому времени.