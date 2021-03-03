«Пусть едут домой и там расслабляются». Вяльбе разозлилась на лыжников, сидящих в соцсетях

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе жёстко прошлась по своим подопечным, которым зависимость от социальных сетей мешает показывать результаты. «Я вижу, они расслабленные, а у меня тут не время для расслаблений. Пусть едут домой и расслабляются там сколько угодно», – заявила Вяльбе.

«Вообще жесть какая-то!» Вяльбе не исключила, что запретит лыжникам общаться в соцсетях

В течение двух дней подряд руководитель российских лыж обращает внимание на это обстоятельство. 1 марта Вяльбе отреагировала на провальное выступление в скиатлоне Евгения Белова, которого тренерский штаб предпочёл Денису Спицову.



«Что с Женей Беловым происходит, не понимаю. По душам разговаривала с Маркусом Крамером и сказала ему, что Жене надо прекратить сидеть в «инстаграме». Он ведёт его сам, делает большие видео, выкладывает, и это всё отвлекает человека. А если он ещё и общается с теми, кто ему что-то пишет, то это вообще жесть какая-то!



Мы до этого отбирали телефоны, запрещали, думаю, что надо опять возвращаться к этому. Только жёсткая дисциплина может привести к результату, по-другому, к сожалению, не получается. Это их засасывает», —сказала «Р-Спорту» Вяльбе, разозлившаяся на своих подопечных.

После женской коньковой разделки 2 марта она более подробно затронула тему социальных сетей во время крупнейших турниров.



«Хочу на чемпионат мира и Олимпийские игры телефоны прямо забрать, а ещё лучше – в течение всего сезона! Люди по пять часов в день тратят время на то, чтобы ответить кому-то, а потом выходят на старт и ничего не могут сделать. Кому они нужны, эти соцсети? Пусть блогерами тогда будут.



Ничего, в других странах забирают, и никто не умер! У меня ко многим есть вопросы, кто реально сам ведёт страницы и просто огромное количество времени находится в соцсетях. Я вижу, они расслабленные, а у меня тут не время для расслаблений. Пусть едут домой и там расслабляются сколько угодно. Блогеры, они же большие деньги зарабатывают, я же не против. Будем искать тех, кто понимает, что это такое», – жёстко сказала Вяльбе во время общения с журналистами.

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Конечно, вокруг инициативы президента ФЛГР тут же развернулась дискуссия.



И если не кидаться громкими словами о «совке» и другими подобными эпитетами, то сложно вспомнить успешных российских спортсменов, которые много общаются в соцсетях, ведут свои блоги и при этом показывают высокие результаты.

Пожалуй, единственное исключение – абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный. А попытки других совмещать спорт и блогерство заканчивались печально.



За примерами далеко ходить не нужно. Блиставший в 2017-м Сергей Устюгов, порвавший всех на «Тур де Ски» и на чемпионате мира в Лахти тогда вообще не отличался желанием много общаться в соцсетях и просто давать интервью журналистам.

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Но постепенно всё изменилось. Сергей стал выкладывать много контента, делиться с болельщиками своими тренировками, отвечать на комментарии. Вот только к тем результатам, что были у него четыре года назад, больше не приблизился.



Биатлонист Максим Цветков, в том же 2017-м ставший чемпионом мира в составе эстафетной команды, стал вести интересный блог про свой вид спорта. Где сейчас бегает Цветков, знают только самые знающие любители биатлона. Да и блог заглох.



Конечно, напрямую зависание в социальных сетях и падение результатов не связаны. Но совершенно точно на спортсменов это действует.



Они порой отвечают подписчикам, особенно тем, кто оставляет едкие комментарии. Значит, их эти комментарии задели, обидели, оскорбили. И это может крутиться в голове достаточно долго и мешать сосредоточиться. Как и в случае с любым из нас – это обычная реакция. Только нам, обычным болельщикам, не нужно выходить на старт на чемпионате мира.

Елена Вяльбе вряд ли будет отнимать телефоны у спортсменов, но её слова должны заставить их задуматься и расставить приоритеты. Пример – Александр Большунов, который вообще телефон в руки берёт редко, а соцсети за него ведёт его девушка Анна Жеребятьева.

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Во время чемпионата мира – 2019 по биатлону в Эстерсунде шведским спортсменам настойчиво рекомендовали не пользоваться соцсетями. И ничего, никто не жаловался. Кто-то как Ханна Эберг вообще удалил приложения со смартфона, а кто-то, как Себастьян Самуэльссон, игнорировал запрет, но практически ничего не выкладывал в интернет. Но какая разница, что там у шведов, правда? Жаркие споры возникают только тогда, когда что-то запрещают русским.